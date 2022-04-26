В Кремле озабочены и очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье

В Кремле очень внимательно наблюдают ситуацию в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, сообщил Песков.

По его словам, у президента РФ Владимира Путина пока не планируют контактов с президентом Молдовы Майей Санду.

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