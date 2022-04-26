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Новости Война
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В Кремле озабочены и очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье

пєсков

В Кремле очень внимательно наблюдают ситуацию в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, сообщил Песков.

По его словам, у президента РФ Владимира Путина пока не планируют контактов с президентом Молдовы Майей Санду.

Читайте: Россия создает поводы для вторжения со стороны Приднестровья по плану захвата украинского побережья Черного моря, - Бутусов

Молдова (1876) Песков Дмитрий (1895) Приднестровье (657) путин владимир (31328) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+27
Самі насралі а тєпєрь стурбовані-давня тактика кацапських свиней...
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26.04.2022 13:06
+19
о, кацапы уже к Молдове ****..сь
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26.04.2022 13:05
+18
Що там спостерігати,піськов? З'їздь на лубянку та подивися подальші плани терактів.
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26.04.2022 13:06
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я очень очень очень
сексуально озабочен
меня не любит путин
что делать мне теперь
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26.04.2022 13:04 Ответить
не напрягайся попрасну ток
***** ведь тоже озабочен
подставь пупыристый пупок
и наслаждайся очень очень...)))
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26.04.2022 13:33 Ответить
о, кацапы уже к Молдове ****..сь
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26.04.2022 13:05 Ответить
🤮
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26.04.2022 13:06 Ответить
Самі насралі а тєпєрь стурбовані-давня тактика кацапських свиней...
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26.04.2022 13:06 Ответить
Що там спостерігати,піськов? З'їздь на лубянку та подивися подальші плани терактів.
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26.04.2022 13:06 Ответить
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26.04.2022 17:39 Ответить
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26.04.2022 17:42 Ответить
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26.04.2022 17:44 Ответить

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26.04.2022 13:06 Ответить
Один дебил уже хотел взять Кишинёв. Закончил он свою жизнь не очень хорошо...
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26.04.2022 13:08 Ответить
от же тупа рожа-- в них цих расейских хенералів у всіх таки дебільні рожи???
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26.04.2022 13:19 Ответить
Герасимова, Шойгу, Кококонашенкова видели? Это же ходячие диссертации для психиатров.
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26.04.2022 13:29 Ответить
Так то ***** просто конкурєнтів прибирав. В тому числі і в ньому його побачив.
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26.04.2022 13:23 Ответить
У Писи мочевой потек.... От стурбованности..тьфу конченный дебил....
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26.04.2022 13:08 Ответить
Та ****, вам теперь остается только "наблюдать" и высказывать "обеспокоенность".
Ты, Письков, можешь еще своим мобильным в жопе поковыряться...
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26.04.2022 13:08 Ответить
дёрнетесь-расхерачим в ноль вашу дыру!
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26.04.2022 13:08 Ответить
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26.04.2022 13:10 Ответить
Гарячі фінські хлопці можуть кацапам повторити 1940 рік.
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26.04.2022 14:40 Ответить
Так они же сами там все делают.
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26.04.2022 13:10 Ответить
похоже румынам таки придется косить за молдован, потому что нам молдавский учить уже некогда.
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26.04.2022 13:17 Ответить
Их раскусят быстро.
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26.04.2022 13:45 Ответить
Артистович с Зеленским напали,,,,,зуб даю))))
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26.04.2022 13:18 Ответить
я тоже ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ наблюдаю , но я БЫСТРЕЕ доберусь до этих уродов приднестровских !!! напомню им про ВСЕ !!!
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26.04.2022 13:18 Ответить
Напомни им за Тараса Григоровыча! Я не дотянусь, меня в армию не пускают
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26.04.2022 14:15 Ответить
для начала нужно пытаться договориться.
поговорить с главарями боевиков о сдаче оружия и демилитаризации взамен на гарантии безопасности, финансовую помощь и перспективы евроинтеграции.
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26.04.2022 13:19 Ответить
Белая гарячка?
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26.04.2022 13:50 Ответить
Ще і безкоштовну вакцинацію від ковіду треба пообіцяти.
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26.04.2022 14:42 Ответить
UKRAINA! NE OTKADYVATI NA ZAVTRA TO, CHTO SEGONIA MOŽET SPASTI TYSIAČI ŽIZNEI!
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26.04.2022 13:20 Ответить
Сами себя обстреливают, и корчят из себя дурачков несведущих.
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26.04.2022 13:21 Ответить
Сами взрывают и публично дрочит на это.
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26.04.2022 13:24 Ответить
оркомани вкрай стурбовані - 2000 лоботрясів живуть за рахунок Росії і ніяк не бажають воювати. Он вишки звязку підірвали, щоб не чути і небачити - АВОСЬ ПРОНЕСЕТ. Там ще є контингент МВС МГБ (теж тисячі 2) а ні вивезти на війну ні заставити воювати з ЗСУ немає сили і можливості
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26.04.2022 13:26 Ответить
То й хай собі "спостерігають і турбуються" - кого вже це іппе??? Ще раз нападуть чи що? ))) А ту погань під назвою ПМР, аналог нашого Лугандона, давно вже час ліквідувати!
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26.04.2022 13:27 Ответить
Обосрались в Украине, решили поджечь Молдову?
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26.04.2022 13:27 Ответить
Приднівстровью потрібно поставити ультиматум, здають зброю, а якщо ні то почати артобстріл всіх військових складів та військових части, наші пушки повністью простріліють всю територію Придністровья
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26.04.2022 13:36 Ответить
Когда вы, орки, Богом проклятые, все повыздыхаете во главе с ******? Поскорее бы
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26.04.2022 13:49 Ответить
мац-ква..
через скарги мешканців перефарбували пісочницю, яка нагадувала український Прапор

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26.04.2022 13:55 Ответить
Піськов лише спостерігає, бо невиїзний.
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26.04.2022 14:00 Ответить
А из Приднестровья можно что-то сделать по земле, кроме как умереть на украинской территории?
На Киев оттуда, ясен пень, не пойдешь. Только на Одессу. Но там только две дороги, и если они заранее не выстелены цветами и хлебом-солью, то парадными колонами как в Херсон там не заедешь.
В Кучургане можно начинать демилитаризовать уже на мосту, 100 метров от границы углубились - это уже повод. А на пути к Маякам, можно начинать уже перед Усадьбой. Тех кто проскочит, пропустить пусть пройдут базу отдыха "Осетровых" и дальше аж до самых Маяков - мочи-не-хочу.
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26.04.2022 14:36 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 14:43 Ответить
"За його словами, у президента РФ Володимира Путіна поки що не планують контактів з президенткою Молдови Майєю Санду" ***** декілька днів тому здохло, які контакти можуть бути.
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26.04.2022 15:19 Ответить
Шо, невже з ХНР всьо так скрутно виходить, що треба аби-що відтягнути сили з фронту на прикриття кордону ПМР? :р
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26.04.2022 15:32 Ответить
Вони стурбовані....Який цинізм кацапів !
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26.04.2022 15:40 Ответить
И? Нужно боятся? Или что?
ЇБАШ ЇХ ВОВА!!!
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26.04.2022 15:55 Ответить
 
 