В Кремле озабочены и очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье
В Кремле очень внимательно наблюдают ситуацию в непризнанном Приднестровье.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность, сообщил Песков.
По его словам, у президента РФ Владимира Путина пока не планируют контактов с президентом Молдовы Майей Санду.
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+27 Александр Чуднивец #474549
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сексуально озабочен
меня не любит путин
что делать мне теперь
***** ведь тоже озабочен
подставь пупыристый пупок
и наслаждайся очень очень...)))
Ты, Письков, можешь еще своим мобильным в жопе поковыряться...
поговорить с главарями боевиков о сдаче оружия и демилитаризации взамен на гарантии безопасности, финансовую помощь и перспективы евроинтеграции.
через скарги мешканців перефарбували пісочницю, яка нагадувала український Прапор
На Киев оттуда, ясен пень, не пойдешь. Только на Одессу. Но там только две дороги, и если они заранее не выстелены цветами и хлебом-солью, то парадными колонами как в Херсон там не заедешь.
В Кучургане можно начинать демилитаризовать уже на мосту, 100 метров от границы углубились - это уже повод. А на пути к Маякам, можно начинать уже перед Усадьбой. Тех кто проскочит, пропустить пусть пройдут базу отдыха "Осетровых" и дальше аж до самых Маяков - мочи-не-хочу.
ЇБАШ ЇХ ВОВА!!!