В Кремлі стурбовані і дуже уважно спостерігають за ситуацією в Придністров'ї
В Кремлі дуже уважно спостерігають за ситуацією в невизнаному Придністров'ї.
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Новини, що надходять звідти, викликають стурбованість, повідомив Пєсков.
За його словами, у президента РФ Володимира Путіна поки що не планують контактів з президенткою Молдови Майєю Санду.
Топ коментарі
+27 Александр Чуднивец #474549
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+19 Роман Пиляшенко #411494
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+18 Garry Grant
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сексуально озабочен
меня не любит путин
что делать мне теперь
***** ведь тоже озабочен
подставь пупыристый пупок
и наслаждайся очень очень...)))
Ты, Письков, можешь еще своим мобильным в жопе поковыряться...
поговорить с главарями боевиков о сдаче оружия и демилитаризации взамен на гарантии безопасности, финансовую помощь и перспективы евроинтеграции.
через скарги мешканців перефарбували пісочницю, яка нагадувала український Прапор
На Киев оттуда, ясен пень, не пойдешь. Только на Одессу. Но там только две дороги, и если они заранее не выстелены цветами и хлебом-солью, то парадными колонами как в Херсон там не заедешь.
В Кучургане можно начинать демилитаризовать уже на мосту, 100 метров от границы углубились - это уже повод. А на пути к Маякам, можно начинать уже перед Усадьбой. Тех кто проскочит, пропустить пусть пройдут базу отдыха "Осетровых" и дальше аж до самых Маяков - мочи-не-хочу.
ЇБАШ ЇХ ВОВА!!!