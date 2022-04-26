В Кремлі стурбовані і дуже уважно спостерігають за ситуацією в Придністров'ї

В Кремлі дуже уважно спостерігають за ситуацією в невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Новини, що надходять звідти, викликають стурбованість, повідомив Пєсков.

За його словами, у президента РФ Володимира Путіна поки що не планують контактів з президенткою Молдови Майєю Санду.

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