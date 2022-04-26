Польша предложила обложить налогом российские нефть и газ в Европе

Польша предложит Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на REFORM.by.

"Мы, как Польша, благодаря многолетним и последовательным инвестициям готовы на определенные сырьевые санкции, определенный отказ от сырья из Российской Федерации. Однако понимаем, что не все государства готовы к этому, но призываем, чтобы снова пересмотрели свою политику и оценили свою готовность", - сказала она.

По ее словам, Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны союза отказываться от российских энергоресурсов. ETS - европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках реализации планов по климатическим целям.

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"Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов", - сказала она.

По ее словам, "российский ETS" может стать частью плана отказа от российских энергоресурсов.

Москва отметила, что в таком плане должны быть прописаны объемы и сроки сокращения использования энергоресурсов из РФ.

Министр добавила, что пока прорабатываются детали предложения, проект может также включать меры поддержки инвестиций, направленных на отказ от российского газа.

Отметим, Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российской нефти и газа на две трети к концу года. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони напомнил, что полный отказ планируется реализовать к концу 2027 года.