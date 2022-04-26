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Новини Санкції проти Росії
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Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі

нафта

Польща запропонує Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на REFORM.by

"Ми, як Польща, завдяки багаторічним і послідовним інвестиціям готові на певні сировинні санкції, певну відмову від сировини з Російської Федерації. Однак розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб знову переглянули свою політику й оцінили свою готовність", - сказала Ганна Москва.

За словами міністра, Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС, за аналогією з системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS - європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів у рамках реалізації планів з кліматичних цілей.

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"Готуємо проєкт такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів", - сказала вона.

За її словами, "російський ETS" може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.

Москва зазначила, що в такому плані мають бути прописані обсяги і терміни скорочення використання енергоресурсів з РФ.

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Міністр додала, що поки опрацьовуються деталі пропозиції, проєкт може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.

Зазначимо, Європейський союз прагне скоротити свою залежність від російської нафти і газу на дві третини до кінця року. Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні нагадав, що повну відмову планується реалізувати до кінця 2027 року.

Автор: 

газ (10460) нафта (5537)


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26.04.2022 13:47 Відповісти
Дякуємо.
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26.04.2022 13:48 Відповісти
Купувати в рф нафту по ціні не вище 30$ (собівартість).
Газ купувати по ціні не вище 100$ (собівартість).
-----------------
Або ввести ввізне мито на російські енергоресурси 200%.
І тоді росії прийдеться знизити ціну в три рази на свої енергопродукти, щоб конкурувати в європі.

Нафта зараз коштує 90$. Росії прийдеться ставити ціну 30$, і, з врахуванням мита, ціна в європі буде 90$.

На газ взагалі поставити мито 900%. Будуть продавати по 100$, з врахуванням мита буде 1000$ (поточна ціна на газ в європі).
------------------

Росія вже зараз продає свою нафту з дисконтом 40%. Брати в неї тільки з дисконтом 66%.
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26.04.2022 13:54 Відповісти
Чем дешевле тем больше покупателей. Думайте о чем пишете.
Польша правильно предлагает - рос нефть должна быть дорогой, очень дорогой. Покупатели сами разбегутся
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26.04.2022 18:56 Відповісти
Эмбарго таки получше было бы.
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26.04.2022 13:56 Відповісти
или ввести "налог на войну" со всех кацапских товаров. в зависимости от нанесенного урона\ количества убитых \ потери инвестиций и дохода оккупированных стран и т.п. и желательно это все таки давать жертве агрессии (ну, или часть). но пока в мире страны и люди не настолько высокоморальные, и покупать ворованное (у соседа) немного дешевле прямо таки считается за счастье. (пока конечно воровать и убивать не начинают у тебя). поэтому Хйло до сих пор на плаву - видимо не так уж он был и не прав в оценке "западных партнеров". а учитывая метастазы кацапстана во всех мировых институциях (которые никто в принципе вроде вычищать не собирается даже сейчас) то и подавно. хотя не сказать что эти институции что-то решали, так, поговорить, попилить.
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26.04.2022 15:00 Відповісти
 
 