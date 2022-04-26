Польща запропонувала обкласти податком російські нафту і газ в Європі
Польща запропонує Європейському Союзу ввести податок на російські енергоносії і ввести квоти на їх використання. Міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва вважає, що це сприятиме відмові від російських ресурсів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на REFORM.by
"Ми, як Польща, завдяки багаторічним і послідовним інвестиціям готові на певні сировинні санкції, певну відмову від сировини з Російської Федерації. Однак розуміємо, що не всі держави готові до цього, але закликаємо, щоб знову переглянули свою політику й оцінили свою готовність", - сказала Ганна Москва.
За словами міністра, Польща має намір запропонувати пакет заходів у рамках ЄС, за аналогією з системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS - європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів у рамках реалізації планів з кліматичних цілей.
"Готуємо проєкт такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів", - сказала вона.
За її словами, "російський ETS" може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.
Москва зазначила, що в такому плані мають бути прописані обсяги і терміни скорочення використання енергоресурсів з РФ.
Міністр додала, що поки опрацьовуються деталі пропозиції, проєкт може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.
Зазначимо, Європейський союз прагне скоротити свою залежність від російської нафти і газу на дві третини до кінця року. Комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні нагадав, що повну відмову планується реалізувати до кінця 2027 року.
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Газ купувати по ціні не вище 100$ (собівартість).
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Або ввести ввізне мито на російські енергоресурси 200%.
І тоді росії прийдеться знизити ціну в три рази на свої енергопродукти, щоб конкурувати в європі.
Нафта зараз коштує 90$. Росії прийдеться ставити ціну 30$, і, з врахуванням мита, ціна в європі буде 90$.
На газ взагалі поставити мито 900%. Будуть продавати по 100$, з врахуванням мита буде 1000$ (поточна ціна на газ в європі).
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Росія вже зараз продає свою нафту з дисконтом 40%. Брати в неї тільки з дисконтом 66%.
Польша правильно предлагает - рос нефть должна быть дорогой, очень дорогой. Покупатели сами разбегутся