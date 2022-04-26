Германия официально подтвердила, что передаст Украине зенитные самоходные установки

Министерство обороны Германии Кристине Ламбрехт официально подтвердило, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на встрече военных руководителей 40 стран, организованных во вторник на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пишет Associated Press.

Ламбрехт также подтвердила, что Германия поможет странам Восточной Европы, которые согласятся передать оружие советского производства Украине, найти ему замену.

Кроме того, по ее словам, Германия вместе с США работает над организацией тренировок украинских военных, которым нужно научиться воспользоваться западными артиллерийскими установками.

Утром во вторник СМИ сообщили, что немецкое правительство разрешит поставки вооруженным силам Украины зенитных самоходных установок FlakPz Gepard из своих промышленных запасов.

FlakPz Gepard предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей. Они базируются на шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами.

Правительство Шольца ранее воздерживалось от поставок тяжелого вооружения – танков, бронированных машин, пушек – в Украину, за что его сильно критиковали не только в оппозиции, но и в коалиции, состоящей из трех партий.

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