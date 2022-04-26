Германия официально подтвердила, что передаст Украине зенитные самоходные установки
Министерство обороны Германии Кристине Ламбрехт официально подтвердило, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на встрече военных руководителей 40 стран, организованных во вторник на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пишет Associated Press.
Ламбрехт также подтвердила, что Германия поможет странам Восточной Европы, которые согласятся передать оружие советского производства Украине, найти ему замену.
Кроме того, по ее словам, Германия вместе с США работает над организацией тренировок украинских военных, которым нужно научиться воспользоваться западными артиллерийскими установками.
Утром во вторник СМИ сообщили, что немецкое правительство разрешит поставки вооруженным силам Украины зенитных самоходных установок FlakPz Gepard из своих промышленных запасов.
FlakPz Gepard предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей. Они базируются на шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами.
Правительство Шольца ранее воздерживалось от поставок тяжелого вооружения – танков, бронированных машин, пушек – в Украину, за что его сильно критиковали не только в оппозиции, но и в коалиции, состоящей из трех партий.
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Самое важное в этой машине - радар обнаружения воздушной цели и радар сопровождения воздушной цели. Это значит, что пацаны со стингером будут знать заранее в какую сторону смотреть и не пропустят цель.
Дякуємо партнерам та нашій дипломатії за роботу.
Спасибо дедушке Джо за то, что направил волшебным пенделем "эмоции" нашего канцлера в приемлемое русло.
Очень ему не хотелось этот имидж "голубка мира" протить. Уж как он только не выкручивался, пытаясь изобразить бурную деятельность, при этом делая всё, чтобы ничего не сделать.
Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) -это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS разыскивалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.
РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.
...будет таки продолжение или это так и останется законченным предложением?!
А як там фрау Анжела, приїде таки в Бучу, подивитись на наслідки своєї штазі-політики?
Чи "ні про що не жалкую" далі?
Deutschland hat nur 23 000 Schuss Munition für Gepard-Panzer
Nach der Zusage der Bundesregierung, der Ukraine bis zu 50 Flakpanzer vom Typ "Gepard" zu liefern, mehren sich die Zweifel an der baldigen Verfügbarkeit des Panzers. Nach BILD-Informationen aus Regierungskreisen hat Hersteller KMW aktuell nur rund 23 000 Schuss Munition für das ***************** des Gepard vorrätig.
Die beiden schweren *********** des Panzers benötigen pro Minute etwa 1100 Schuss. Demnach würde die gesamte in Deutschland verfügbare Munition des Gepard aktuell rein rechnerisch für lediglich rund 20 Minuten Nutzung der *************** reichen.
Jetzt suchen das Bundesverteidigungsministerium und KMW seit dem heutigen Dienstag nach weiterer Munition für den Gepard. Dabei würden vor allem die aktuellen ********* des Gepard, Jordanien, Rumänien, Brasilien und Katar, angefragt, hieß es.
Zudem gehen Sicherheitskreise nach BILD-Informationen davon aus, dass das aufwendige Basistraining des Richtschützen des Gepard sechs Wochen in Anspruch nimmt. Selbst nach einem ************** Training ist so nicht mit einer Lieferung funktionstüchtiger und bemannter Gepard-Flakpanzer vor Juni zu rechnen
Для Гепардов в Германии есть лишь 23 тысячи снарядов.
Согласно информации газеты Bild, полученной от представителей властей, у производителя в запасе на данный момент имеется лишь 23 тысячи снарядов для главных пушек Гепардов.
Учитывая, что скорострельность этих пушек 1100 снарядов в минуту, одному единственному танку их хватит лишь на 20 минут непрерывного огня.
Министерство обороны и производитель со вторника ищут дополнительные снаряды, в первую очередь у стран, имеющих Гепарды на вооружении: Иордании, Румынии, Бразилии и Катара.
К тому же, по мнению представителей оборонного комплекас, что обучение наводчика на гепарде занимает 6 недель. Даже при ускоренном обучении не следует ожидать поставок Гепардов раньше июня.