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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия официально подтвердила, что передаст Украине зенитные самоходные установки

танк,gepard

Министерство обороны Германии Кристине Ламбрехт официально подтвердило, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на встрече военных руководителей 40 стран, организованных во вторник на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пишет Associated Press.

Ламбрехт также подтвердила, что Германия поможет странам Восточной Европы, которые согласятся передать оружие советского производства Украине, найти ему замену.

Кроме того, по ее словам, Германия вместе с США работает над организацией тренировок украинских военных, которым нужно научиться воспользоваться западными артиллерийскими установками.

Утром во вторник СМИ сообщили, что немецкое правительство разрешит поставки вооруженным силам Украины зенитных самоходных установок FlakPz Gepard из своих промышленных запасов.

FlakPz Gepard предназначены для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей. Они базируются на шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами.

Правительство Шольца ранее воздерживалось от поставок тяжелого вооружения – танков, бронированных машин, пушек – в Украину, за что его сильно критиковали не только в оппозиции, но и в коалиции, состоящей из трех партий.

Также читайте: Германия планирует поставить Украине зенитные САУ Gepard, - Spiegel

Автор: 

Германия (6988) оружие (10224) Ламбрехт Кристин (49)


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Топ комментарии
+26
Так і для цього підійде, щоб "Стінгери" та "Старстріки" берегти. Адже основний беспілотник московитів - "Орлан"настільки примитивний, що витрачати на нього ракету занадто.
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26.04.2022 13:49
+18
Гелікоптери також...та й Су-25 теж не сподобаються 35мм гармати.
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26.04.2022 13:53
+15
Не ракети, звичайно, але краще щось чим нічого.
Дякуємо партнерам та нашій дипломатії за роботу.
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26.04.2022 13:38
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Це старий мотлох, ними можна тільки безпілотники збивати
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26.04.2022 13:37 Ответить
Так і для цього підійде, щоб "Стінгери" та "Старстріки" берегти. Адже основний беспілотник московитів - "Орлан"настільки примитивний, що витрачати на нього ракету занадто.
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26.04.2022 13:49 Ответить
Гелікоптери також...та й Су-25 теж не сподобаються 35мм гармати.
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26.04.2022 13:53 Ответить
а Зушка в кузові то ноу-хау
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26.04.2022 13:53 Ответить
Ну, у ЗУ, все ж таки, немає радіолокатора!
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26.04.2022 17:47 Ответить
Все ж новіше наших "Шилок" буде і не гірше за них.
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26.04.2022 14:21 Ответить
Не мели дурниць. Бойовий модуль найкращий у своєму класі, незважаючи на вік. Швидкість снаряду 1440 м/с. Хто може порівнятись? Це найдалекобійніша балістична зенітна установка у світі, яка ще й на голову краща будь-яких БМП у наземному бою.
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26.04.2022 14:45 Ответить
Почему то многие комментаторы называют эту боевую машину хламом, мол что там пушечки. Но бонус тут не в пушечках ( хотя пушками можно здорово поддерживать атаку пехоты - это мясорубка для вражеской пехоты и такие пушкчки могут раздеть вражеский танк за полминуты).

Самое важное в этой машине - радар обнаружения воздушной цели и радар сопровождения воздушной цели. Это значит, что пацаны со стингером будут знать заранее в какую сторону смотреть и не пропустят цель.
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26.04.2022 16:24 Ответить
то пишет диванный эксперт, который БМП видел только на картинке. Все, что нам дают, - пригодится в любом случае.
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26.04.2022 16:36 Ответить
35 мм, 500 выстрелов в минуту. Это сила, не то слово. Главное, боеприпасов побольше в комплекте
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26.04.2022 18:38 Ответить
Зброї багато не буває.
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26.04.2022 17:04 Ответить
Не ракети, звичайно, але краще щось чим нічого.
Дякуємо партнерам та нашій дипломатії за роботу.
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26.04.2022 13:38 Ответить
это хорошо а танки где?
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26.04.2022 13:39 Ответить
А вони і потрібні щоб навчитись керуванню і обслуговуванню( база "леопарда")!
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26.04.2022 15:44 Ответить
невже шольц не вигадає якоїсь чергової відмазки аби не поставляти зброї
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26.04.2022 13:40 Ответить
почекайте ще, може скаже що вирішили поставити, але через рік)
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26.04.2022 13:46 Ответить
Може. Зараз може виявитися, що фари на цьому "гепарді" виробляються в Швейцарії, а без дозволу Швейцарії на експлуатацію фар в Україні - постачати "гепардів" ніц не можна.
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26.04.2022 14:42 Ответить
Сегодня в ленте Ютюба среди немецких репортажей прошла новость: "Вне камер Шольц - совсем иной, эмоциональный человек. Онтошение к войне в Украине для него - типично," - биограф канцлера.

Спасибо дедушке Джо за то, что направил волшебным пенделем "эмоции" нашего канцлера в приемлемое русло.
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26.04.2022 13:44 Ответить
він шольца веслом пере**бав по чану
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26.04.2022 13:45 Ответить
Он у нас с нешшной юности "пацифист" из плеяды "кац предлагает сдаться". Тут у нас 18 каких-то типа "проффесоров" и политиков направили ему открытое письмо, с просьбой заставить Украину сдаться, "лишь бы не было войны". Шольц, конечно же, никакого отношения к письму не имеет, ага!

Очень ему не хотелось этот имидж "голубка мира" протить. Уж как он только не выкручивался, пытаясь изобразить бурную деятельность, при этом делая всё, чтобы ничего не сделать.
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26.04.2022 14:10 Ответить
Дякуємо.
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26.04.2022 13:44 Ответить
Нечего его благодарить. Его уже десяток раз поймали на лжи и саботаже. Поэтому поставка вооружения - но не того, о котором реально просили и которое реально предлагали и наш военпром, и наша оборонка - это ещё одна жалкая попытка нашего "пацифиста" отмазаться.
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26.04.2022 14:12 Ответить
Зараз з'явиться Шольц та почне знов срати...
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26.04.2022 13:47 Ответить
Он разве хоть на секунду переставаал?
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26.04.2022 14:40 Ответить
Для безпілотників - саме воно, вертольоти теж буде кошмарити
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26.04.2022 13:55 Ответить
В Украину уже доставлена мощная американская ракетная система залпового огня M142 HIMARS, которая может использоваться для защиты от агрессии РФ.
Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) -это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS разыскивалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.
РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.
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26.04.2022 14:00 Ответить
Нефтебаза в Брянске подозреваю ,что работа именно этой установки
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26.04.2022 14:36 Ответить
В количестве скольких штук она доставлена мне интересно ибо 1 -2 единицы погоды не сделает
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26.04.2022 14:37 Ответить
І кількість, і місцезнаходження )))
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26.04.2022 15:04 Ответить
Брянск уже в курсе
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26.04.2022 18:40 Ответить
Флот ********** накрывать надо, давно просится на концерт к кабздону.
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21.05.2022 07:54 Ответить
Я такі пам"ятаю в ред алерті 2 юрий ревендж...
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26.04.2022 14:03 Ответить
Та невже ? Через три дні передумають
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26.04.2022 14:11 Ответить
Вже в Україні на передової
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26.04.2022 15:05 Ответить
их бин цюрюк натюрлих яя шиссен рашен швайне
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26.04.2022 14:49 Ответить
Германия передаст.
...будет таки продолжение или это так и останется законченным предложением?!
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26.04.2022 15:03 Ответить
Тільки мальчіку Шольцу про це не говоріть: спужається болєзний.
А як там фрау Анжела, приїде таки в Бучу, подивитись на наслідки своєї штазі-політики?
Чи "ні про що не жалкую" далі?
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26.04.2022 15:22 Ответить
Смотрите ниже. Шольц и здесь придумал, как поднасрать.
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27.04.2022 10:36 Ответить
Немцы, как всегда, не могут без нюансов. У них ы наличии только 23 тысячи снарядов. Это 20 минут работы одной установки

Deutschland hat nur 23 000 Schuss Munition für Gepard-Panzer

Nach der Zusage der Bundesregierung, der Ukraine bis zu 50 Flakpanzer vom Typ "Gepard" zu liefern, mehren sich die Zweifel an der baldigen Verfügbarkeit des Panzers. Nach BILD-Informationen aus Regierungskreisen hat Hersteller KMW aktuell nur rund 23 000 Schuss Munition für das ***************** des Gepard vorrätig.

Die beiden schweren *********** des Panzers benötigen pro Minute etwa 1100 Schuss. Demnach würde die gesamte in Deutschland verfügbare Munition des Gepard aktuell rein rechnerisch für lediglich rund 20 Minuten Nutzung der *************** reichen.

Jetzt suchen das Bundesverteidigungsministerium und KMW seit dem heutigen Dienstag nach weiterer Munition für den Gepard. Dabei würden vor allem die aktuellen ********* des Gepard, Jordanien, Rumänien, Brasilien und Katar, angefragt, hieß es.

Zudem gehen Sicherheitskreise nach BILD-Informationen davon aus, dass das aufwendige Basistraining des Richtschützen des Gepard sechs Wochen in Anspruch nimmt. Selbst nach einem ************** Training ist so nicht mit einer Lieferung funktionstüchtiger und bemannter Gepard-Flakpanzer vor Juni zu rechnen
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26.04.2022 16:45 Ответить
Перевод:

Для Гепардов в Германии есть лишь 23 тысячи снарядов.

Согласно информации газеты Bild, полученной от представителей властей, у производителя в запасе на данный момент имеется лишь 23 тысячи снарядов для главных пушек Гепардов.

Учитывая, что скорострельность этих пушек 1100 снарядов в минуту, одному единственному танку их хватит лишь на 20 минут непрерывного огня.

Министерство обороны и производитель со вторника ищут дополнительные снаряды, в первую очередь у стран, имеющих Гепарды на вооружении: Иордании, Румынии, Бразилии и Катара.

К тому же, по мнению представителей оборонного комплекас, что обучение наводчика на гепарде занимает 6 недель. Даже при ускоренном обучении не следует ожидать поставок Гепардов раньше июня.
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27.04.2022 10:35 Ответить
 
 