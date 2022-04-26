Німеччина офіційно підтвердила, що передасть Україні зенітні самохідні установки

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт офіційно підтвердила, що Німеччина передасть Україні зенітні самохідні установки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на зустрічі військових керівників 40 країн, яку у вівторок організували на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, пише Associated Press.

Ламбрехт також підтвердила, що Німеччина допоможе країнам Східної Європи, які погодяться передати зброю радянського виробництва Україні, знайти їй заміну.

Крім того, за її словами, Німеччина разом зі США працює над організацією тренувань українських військових, яким потрібно навчитися користуватися західними артилерійськими установками.

Вранці у вівторок ЗМІ повідомили, що німецький уряд дозволить постачання Збройним Силам України зенітних самохідних установок FlakPz Gepard зі своїх промислових запасів.

FlakPz Gepard призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей. Вони базуються на шасі. танка Leopard, але корпус має тоншу броню. Оснащені двома 35-мм гарматами скорострільністю 550 пострілів за хвилину, кулеметом 7,62-мм MG-3 та двома радарами.

Уряд Шольца раніше утримувався від постачання важкого озброєння – танків, броньованих машин, гармат – в Україну, за що його сильно критикували не тільки в опозиції, але й у коаліції, що складається з трьох партій.

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