Німеччина планує поставити Україні зенітні САУ Gepard, - Spiegel

Федеральний уряд тепер також хоче дозволити доставку в Україну танків із промислових запасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Spiegel.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт хоче продовжити поставки зброї в Україну. За інформацією SPIEGEL, міністр оголосить про це на конференції щодо выйни в Україні у США на базі ВПС Рамштайн. Йдеться доставку зенітних танків Gepard. Крім того, українські воїни пройдуть навчання на системі Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди мають намір поставити українській армії.

За допомогою двох заяв Ламбрехт хоче спробувати пом’якшити жорстку критику Німеччини щодо поставок зброї. Федеральний уряд протягом кількох тижнів критикували за його вагання.

Міністр оборони США Ллойд Остін, майже всі його колеги з ЄС, міністр оборони України Резніков і керівник НАТО Столтенберг очікуються на базі США в Рамштайні. Сполучені Штати заздалегідь дали зрозуміти, що очікують від Європи більшого, коли мова йде про поставку зброї.

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"Про можливу поставку систем Gepard обговорювали вже деякий час. Завод Krauss-Maffei Wegmann (KMW) вже оголосив у лютому, що у них ще є близько 50 на власному складі, які після короткого ремонту можуть бути доставлені в Україну. Танки Gepard зроблены на шасі Leopard і озброєні двома 35-мм гарматами і радаром. Крім ураження цілі з повітря, вони можуть вражати і наземні цілі", - пишуть у SPIEGEL.

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