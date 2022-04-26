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Німеччина планує поставити Україні зенітні САУ Gepard, - Spiegel

танк,gepard

Федеральний уряд тепер також хоче дозволити доставку в Україну танків із промислових запасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Spiegel.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт  хоче продовжити поставки зброї в Україну. За інформацією SPIEGEL, міністр оголосить про це на конференції щодо выйни в Україні у США на базі ВПС Рамштайн. Йдеться  доставку зенітних танків Gepard. Крім того, українські воїни пройдуть навчання на системі Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди мають намір поставити українській армії.

За допомогою двох заяв Ламбрехт хоче спробувати пом’якшити жорстку критику Німеччини щодо поставок зброї. Федеральний уряд протягом кількох тижнів критикували за його вагання.

Міністр оборони США Ллойд Остін, майже всі його колеги з ЄС, міністр оборони України Резніков і керівник НАТО Столтенберг очікуються на базі США в Рамштайні. Сполучені Штати заздалегідь дали зрозуміти, що очікують від Європи більшого, коли мова йде про поставку зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України. Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн

"Про можливу поставку систем Gepard обговорювали вже деякий час. Завод Krauss-Maffei Wegmann (KMW) вже оголосив у лютому, що у них ще є близько 50 на власному складі, які після короткого ремонту можуть бути доставлені в Україну. Танки Gepard зроблены на шасі Leopard і озброєні двома 35-мм гарматами і радаром. Крім ураження цілі з повітря, вони можуть вражати і наземні цілі", - пишуть у SPIEGEL.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німецька компанія Rheinmetall подала заявку на експорт в Україну танків Leopard, - Welt

Німеччина (7390) зброя (7477) танк (2071) Україна (5921)


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Топ коментарі
+18
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26.04.2022 12:07
+15
Хоча деякі і скажуть що це хлам, але такої зброї мало не буває, ка52 такими сбивати дуже добре і теплові пастки не допоможуть.
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26.04.2022 12:04
+11
Кресты можете не зарисовывать
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26.04.2022 12:12
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Цьому кориту 60 років. Вони глузують з нас? Хочу побачити за кермом Шольца і на бампері Меркель в ліфчику і трусах
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26.04.2022 12:03 Відповісти
Бо в них нових систем мало дуже вони на армію майже не виділяли на переозброєння а так на насущний день,їжа зарплату та інших.І вони жили під парасолькою НАТО і будували автобани.Нікого не нагадує? Потрібно брати що є,аинову техніку потрібно замовити їм і хай будують на майбутнє хто знає коли це все скінчиться і ми так будемо переходити на стандарти НАТО.їм потрібно замовити новітніх сау в них вони найкращі.
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26.04.2022 12:08 Відповісти
Будут по пехоте и БТРам использовать.
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26.04.2022 12:09 Відповісти
Очень сомнительно. У нее мобильности нет.
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26.04.2022 12:21 Відповісти
A chjo , gusinici nedadut ? 🤣
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26.04.2022 13:12 Відповісти
muzzle velocity of 1,440 m/s.
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26.04.2022 13:50 Відповісти
именно так я это и понимаю!
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26.04.2022 12:10 Відповісти
Да хоть это получить ... У нас есть чем прикрывать от низколетящих ? Кроме переносных - нету ! А у этой "халабуды" какой-никакой , а радар есть .
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26.04.2022 12:10 Відповісти
С дальнобойностью 2 км - "оно" никакой пользы не принесет.
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26.04.2022 12:23 Відповісти
"ефективна дальність ураження 5500 м."
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26.04.2022 12:36 Відповісти
Ага, а у свд 2км. Дальше 1.5-2 не постреляешь. Но радар в разы лучше шилки, вернее 2 радара - поисковый и мопровождения цели.
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26.04.2022 13:55 Відповісти
в виде барражирующего щита
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26.04.2022 12:12 Відповісти
Старые не старые, но рабочие с нормальным радаром. Чем плохо против тех же медленных горланов использовать или крылатых ракет? Наставить вдоль опасных участков и пусть гасят очередями по летящим ракетам. Кто-то да попадет. Такая моя диванная аналитика.
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26.04.2022 12:18 Відповісти
Очень сильная машина. По типу нашей Шилки.
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26.04.2022 12:03 Відповісти
Я гадаю шилка відпочиває в сторонці
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26.04.2022 12:16 Відповісти
Там радар є. Для прикриття колон на марші від атак з повітря сяк-так згодиться.
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26.04.2022 12:21 Відповісти
Чуть лучше "шилки", но как ЗСУ несколько устаревшая модель, думаю, ее назначение будет поддержка пехоты в бою (тут и дальность и огневая мощь будут куда лучше, чем у БТР или БМП)!
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26.04.2022 12:38 Відповісти
Добре для початку.
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26.04.2022 12:03 Відповісти
Хоча деякі і скажуть що це хлам, але такої зброї мало не буває, ка52 такими сбивати дуже добре і теплові пастки не допоможуть.
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26.04.2022 12:04 Відповісти
Це вже не вперше такий вислів : "мало не буває ". Якось не дуже логічно , може багато не буває ?
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26.04.2022 14:07 Відповісти
А что шольц уже все деньги от ху.ла потратил?
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26.04.2022 12:06 Відповісти
рім того, українські воїни пройдуть навчання на системі ************** 2000, яку Нідерланди мають намір поставити українській армії. Джерело:
-------
Хрести Вермахту чи Бундесферу з техніки не знімати, кацапи від них ссуться більше ніж від червон-чорного прапору
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26.04.2022 12:06 Відповісти
Железный Крест намного старше Вермахта.
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26.04.2022 12:59 Відповісти
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26.04.2022 12:07 Відповісти
Дальность 3км. Бесполезная штука, если честно
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26.04.2022 12:07 Відповісти
Автор не знає пізниці між зенітним кулеметом та великокаліберною гарматою??
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26.04.2022 12:08 Відповісти
Великокаліберною?
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26.04.2022 12:29 Відповісти
"Якого б то ше гавна їм пообіцяти, аби вони відчепилися..."
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26.04.2022 12:08 Відповісти
Будет важно обеспечить достаточное количество боеприпасов,чтобы нормально тренироваться и воевать могли.
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26.04.2022 12:08 Відповісти
І це тільки зараз Німеччина планує поставити !!
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26.04.2022 12:08 Відповісти
Це їй не шкода
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26.04.2022 12:20 Відповісти
На який рік вони планують ці поставки
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26.04.2022 12:10 Відповісти
да-да-да ой как же часто мы это слышим а потом пшик и х..
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26.04.2022 12:10 Відповісти
"гепарди", для гелікоптерів - смерть... також смерть для всих типів бмп і броньованих машин....
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26.04.2022 12:11 Відповісти
Кресты можете не зарисовывать
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26.04.2022 12:12 Відповісти
я не военный спец, но думаю по самолетам это не вариант, а вот низкоскоростные цели на ура, типа вертолетов или орланов, да?
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26.04.2022 12:13 Відповісти
це сміття, таке ж як і танки Leopard. "стінгер" краще за це, так зване САУ.
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26.04.2022 12:14 Відповісти
Хватить *******.... Вот когда поставят, тогда и пишите.... А то мы уже получали Миги.... Леопарды....
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26.04.2022 12:14 Відповісти
Байден натиснув
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26.04.2022 12:15 Відповісти
И куда ее применять? По БПЛА?
Груда металла.
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26.04.2022 12:15 Відповісти
Мабуть, від 88-mm зеніток Flak було б більше користі.
Вони і літаки збивали, і совєцькі танки лускали, як горіхи.

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26.04.2022 13:23 Відповісти
Автор не розуміє різниці між САУ та зенітними кулеметами?
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26.04.2022 12:17 Відповісти
По беспилотникам стрелять.
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26.04.2022 12:18 Відповісти
Все потрібно брати і це також ...
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26.04.2022 12:19 Відповісти
Ну, кстати если Гепард доработать напильником и присобачить к нему старстрики, т было бы очень даже ничего. А если ещё и Р-10-ОФ от КБ «Луч» то просто агонь! С дальностью ракет в 12 км да ещё и с топовыми зенитными пушками для коротких дистанций! Ням-ням-ням!
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26.04.2022 12:25 Відповісти
думаю свою нішу воно знайде на фронті по-любому
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26.04.2022 12:25 Відповісти
Скорее как брдм подойдет.И для штурма городов и обстрела путлеровцев спрятавшихся в лесах.Так как пробивает деревья и стены.
А так 3 км-истербитель бомбардировщик и бпла летающие на высотах много выше 3 км не собьет .
Вертолет и штурмовик сбить может но только если они не обнаружат ее на расстоянии больше 3 кем и не уничтожат ракетами.
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26.04.2022 12:34 Відповісти
Эти штуки очень хороши против калибров, Х101 и Х55 и прочих низколетящих крылатых ракет. Еще оцелоты и ими можно выстроить заслон вокруг предприятий, электростанций чтобы по ним не били. Можно еще оцелотов у Германии взять. В паре с гепардом они отлично прикроют.

В идеале конечно Мантис были бы тут кстати. Но эту новейшую разработку Германия не даст.
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26.04.2022 12:36 Відповісти
І так і ні. Читати Вікіпедію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%C2%BB
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26.04.2022 12:42 Відповісти
Мона еще FlaRakRad?
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26.04.2022 12:49 Відповісти
Знову "планує поставити"... Коли вже будемо читати - надійшло, застосовано, показало ефективність...
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26.04.2022 13:14 Відповісти
шайтан пепелац-красiвое но бось)
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26.04.2022 13:37 Відповісти
Для збиття їхніх недобезпилотників "Орлан" згодиться. Щоб економити "Стінгери"
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26.04.2022 13:38 Відповісти
Гармати у 2 рази потужніші і 10 разів скорострільніші, ніж Буцефал.
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26.04.2022 14:05 Відповісти
То не Німечина "захотіла" поставити, то американці навішали "люлєй" і заставили віддати.
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26.04.2022 15:19 Відповісти
 
 