Германия планирует поставить Украине зенитные САУ Gepard, - Spiegel
Федеральное правительство теперь тоже хочет разрешить доставку в Украину танков из промышленных запасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Spiegel.
Министр обороны Кристин Ламбрехт хочет продолжить поставки оружия в Украину. По информации SPIEGEL, министр объявит об этом на конференции по войне в Украине в США на базе ВВС Рамштайн. Речь идет о доставке зенитных танков Gepard. Кроме того, украинские воины пройдут обучение на системе Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды намерены поставить украинской армии.
С помощью двух заявлений Ламбрехт хочет попытаться смягчить жесткую критику Германии по поводу поставок оружия. Федеральное правительство в течение нескольких недель критиковало за его колебания.
Министр обороны США Ллойд Остин, почти все его коллеги из ЕС, министр обороны Украины Резников и руководитель НАТО Столтенберг ожидают на базе США в Рамштайне. Соединенные Штаты заранее дали понять, что ожидают от Европы большего, когда речь идет о поставке оружия.
"О возможной поставке систем Gepard обсуждали уже некоторое время. Завод Krauss-Maffei Wegmann (KMW) уже объявил в феврале, что у них еще около 50 на собственном складе, которые после короткого ремонта могут быть доставлены в Украину. Танки Gepard сделаны на шасси Leopard и вооружены двумя 35-мм пушками и радаром. Помимо поражения цели из воздуха, они могут поражать и наземные цели", - пишут в SPIEGEL.
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Хрести Вермахту чи Бундесферу з техніки не знімати, кацапи від них ссуться більше ніж від червон-чорного прапору
Груда металла.
Вони і літаки збивали, і совєцькі танки лускали, як горіхи.
А так 3 км-истербитель бомбардировщик и бпла летающие на высотах много выше 3 км не собьет .
Вертолет и штурмовик сбить может но только если они не обнаружат ее на расстоянии больше 3 кем и не уничтожат ракетами.
В идеале конечно Мантис были бы тут кстати. Но эту новейшую разработку Германия не даст.