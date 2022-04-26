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15 092 55

Германия планирует поставить Украине зенитные САУ Gepard, - Spiegel

танк,gepard

Федеральное правительство теперь тоже хочет разрешить доставку в Украину танков из промышленных запасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Spiegel.

Министр обороны Кристин Ламбрехт хочет продолжить поставки оружия в Украину. По информации SPIEGEL, министр объявит об этом на конференции по войне в Украине в США на базе ВВС Рамштайн. Речь идет о доставке зенитных танков Gepard. Кроме того, украинские воины пройдут обучение на системе Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды намерены поставить украинской армии.

С помощью двух заявлений Ламбрехт хочет попытаться смягчить жесткую критику Германии по поводу поставок оружия. Федеральное правительство в течение нескольких недель критиковало за его колебания.

Министр обороны США Ллойд Остин, почти все его коллеги из ЕС, министр обороны Украины Резников и руководитель НАТО Столтенберг ожидают на базе США в Рамштайне. Соединенные Штаты заранее дали понять, что ожидают от Европы большего, когда речь идет о поставке оружия.

Читайте: На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии рассматривают оборонные нужды Украины. Среди участников встречи - представители более 40 стран.

"О возможной поставке систем Gepard обсуждали уже некоторое время. Завод Krauss-Maffei Wegmann (KMW) уже объявил в феврале, что у них еще около 50 на собственном складе, которые после короткого ремонта могут быть доставлены в Украину. Танки Gepard сделаны на шасси Leopard и вооружены двумя 35-мм пушками и радаром. Помимо поражения цели из воздуха, они могут поражать и наземные цели", - пишут в SPIEGEL.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкая компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину танков Leopard, - Welt

Германия (6988) оружие (10224) танк (2260) Украина (44973)


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Топ комментарии
+18
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26.04.2022 12:07
+15
Хоча деякі і скажуть що це хлам, але такої зброї мало не буває, ка52 такими сбивати дуже добре і теплові пастки не допоможуть.
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26.04.2022 12:04
+11
Кресты можете не зарисовывать
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26.04.2022 12:12
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Цьому кориту 60 років. Вони глузують з нас? Хочу побачити за кермом Шольца і на бампері Меркель в ліфчику і трусах
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26.04.2022 12:03 Ответить
Бо в них нових систем мало дуже вони на армію майже не виділяли на переозброєння а так на насущний день,їжа зарплату та інших.І вони жили під парасолькою НАТО і будували автобани.Нікого не нагадує? Потрібно брати що є,аинову техніку потрібно замовити їм і хай будують на майбутнє хто знає коли це все скінчиться і ми так будемо переходити на стандарти НАТО.їм потрібно замовити новітніх сау в них вони найкращі.
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26.04.2022 12:08 Ответить
Будут по пехоте и БТРам использовать.
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26.04.2022 12:09 Ответить
Очень сомнительно. У нее мобильности нет.
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26.04.2022 12:21 Ответить
A chjo , gusinici nedadut ? 🤣
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26.04.2022 13:12 Ответить
muzzle velocity of 1,440 m/s.
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26.04.2022 13:50 Ответить
именно так я это и понимаю!
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26.04.2022 12:10 Ответить
Да хоть это получить ... У нас есть чем прикрывать от низколетящих ? Кроме переносных - нету ! А у этой "халабуды" какой-никакой , а радар есть .
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26.04.2022 12:10 Ответить
С дальнобойностью 2 км - "оно" никакой пользы не принесет.
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26.04.2022 12:23 Ответить
"ефективна дальність ураження 5500 м."
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26.04.2022 12:36 Ответить
Ага, а у свд 2км. Дальше 1.5-2 не постреляешь. Но радар в разы лучше шилки, вернее 2 радара - поисковый и мопровождения цели.
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26.04.2022 13:55 Ответить
в виде барражирующего щита
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26.04.2022 12:12 Ответить
Старые не старые, но рабочие с нормальным радаром. Чем плохо против тех же медленных горланов использовать или крылатых ракет? Наставить вдоль опасных участков и пусть гасят очередями по летящим ракетам. Кто-то да попадет. Такая моя диванная аналитика.
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26.04.2022 12:18 Ответить
Очень сильная машина. По типу нашей Шилки.
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26.04.2022 12:03 Ответить
Я гадаю шилка відпочиває в сторонці
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26.04.2022 12:16 Ответить
Там радар є. Для прикриття колон на марші від атак з повітря сяк-так згодиться.
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26.04.2022 12:21 Ответить
Чуть лучше "шилки", но как ЗСУ несколько устаревшая модель, думаю, ее назначение будет поддержка пехоты в бою (тут и дальность и огневая мощь будут куда лучше, чем у БТР или БМП)!
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26.04.2022 12:38 Ответить
Добре для початку.
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26.04.2022 12:03 Ответить
Хоча деякі і скажуть що це хлам, але такої зброї мало не буває, ка52 такими сбивати дуже добре і теплові пастки не допоможуть.
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26.04.2022 12:04 Ответить
Це вже не вперше такий вислів : "мало не буває ". Якось не дуже логічно , може багато не буває ?
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26.04.2022 14:07 Ответить
А что шольц уже все деньги от ху.ла потратил?
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26.04.2022 12:06 Ответить
рім того, українські воїни пройдуть навчання на системі ************** 2000, яку Нідерланди мають намір поставити українській армії. Джерело:
-------
Хрести Вермахту чи Бундесферу з техніки не знімати, кацапи від них ссуться більше ніж від червон-чорного прапору
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26.04.2022 12:06 Ответить
Железный Крест намного старше Вермахта.
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26.04.2022 12:59 Ответить
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26.04.2022 12:07 Ответить
Дальность 3км. Бесполезная штука, если честно
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26.04.2022 12:07 Ответить
Автор не знає пізниці між зенітним кулеметом та великокаліберною гарматою??
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26.04.2022 12:08 Ответить
Великокаліберною?
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26.04.2022 12:29 Ответить
"Якого б то ше гавна їм пообіцяти, аби вони відчепилися..."
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26.04.2022 12:08 Ответить
Будет важно обеспечить достаточное количество боеприпасов,чтобы нормально тренироваться и воевать могли.
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26.04.2022 12:08 Ответить
І це тільки зараз Німеччина планує поставити !!
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26.04.2022 12:08 Ответить
Це їй не шкода
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26.04.2022 12:20 Ответить
На який рік вони планують ці поставки
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26.04.2022 12:10 Ответить
да-да-да ой как же часто мы это слышим а потом пшик и х..
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26.04.2022 12:10 Ответить
"гепарди", для гелікоптерів - смерть... також смерть для всих типів бмп і броньованих машин....
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26.04.2022 12:11 Ответить
Кресты можете не зарисовывать
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26.04.2022 12:12 Ответить
я не военный спец, но думаю по самолетам это не вариант, а вот низкоскоростные цели на ура, типа вертолетов или орланов, да?
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26.04.2022 12:13 Ответить
це сміття, таке ж як і танки Leopard. "стінгер" краще за це, так зване САУ.
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26.04.2022 12:14 Ответить
Хватить *******.... Вот когда поставят, тогда и пишите.... А то мы уже получали Миги.... Леопарды....
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26.04.2022 12:14 Ответить
Байден натиснув
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26.04.2022 12:15 Ответить
И куда ее применять? По БПЛА?
Груда металла.
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26.04.2022 12:15 Ответить
Мабуть, від 88-mm зеніток Flak було б більше користі.
Вони і літаки збивали, і совєцькі танки лускали, як горіхи.

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26.04.2022 13:23 Ответить
Автор не розуміє різниці між САУ та зенітними кулеметами?
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26.04.2022 12:17 Ответить
По беспилотникам стрелять.
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26.04.2022 12:18 Ответить
Все потрібно брати і це також ...
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26.04.2022 12:19 Ответить
Ну, кстати если Гепард доработать напильником и присобачить к нему старстрики, т было бы очень даже ничего. А если ещё и Р-10-ОФ от КБ «Луч» то просто агонь! С дальностью ракет в 12 км да ещё и с топовыми зенитными пушками для коротких дистанций! Ням-ням-ням!
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26.04.2022 12:25 Ответить
думаю свою нішу воно знайде на фронті по-любому
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26.04.2022 12:25 Ответить
Скорее как брдм подойдет.И для штурма городов и обстрела путлеровцев спрятавшихся в лесах.Так как пробивает деревья и стены.
А так 3 км-истербитель бомбардировщик и бпла летающие на высотах много выше 3 км не собьет .
Вертолет и штурмовик сбить может но только если они не обнаружат ее на расстоянии больше 3 кем и не уничтожат ракетами.
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26.04.2022 12:34 Ответить
Эти штуки очень хороши против калибров, Х101 и Х55 и прочих низколетящих крылатых ракет. Еще оцелоты и ими можно выстроить заслон вокруг предприятий, электростанций чтобы по ним не били. Можно еще оцелотов у Германии взять. В паре с гепардом они отлично прикроют.

В идеале конечно Мантис были бы тут кстати. Но эту новейшую разработку Германия не даст.
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26.04.2022 12:36 Ответить
І так і ні. Читати Вікіпедію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%C2%BB
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26.04.2022 12:42 Ответить
Мона еще FlaRakRad?
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26.04.2022 12:49 Ответить
Знову "планує поставити"... Коли вже будемо читати - надійшло, застосовано, показало ефективність...
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26.04.2022 13:14 Ответить
шайтан пепелац-красiвое но бось)
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26.04.2022 13:37 Ответить
Для збиття їхніх недобезпилотників "Орлан" згодиться. Щоб економити "Стінгери"
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26.04.2022 13:38 Ответить
Гармати у 2 рази потужніші і 10 разів скорострільніші, ніж Буцефал.
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26.04.2022 14:05 Ответить
То не Німечина "захотіла" поставити, то американці навішали "люлєй" і заставили віддати.
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26.04.2022 15:19 Ответить
 
 