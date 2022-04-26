Германия планирует поставить Украине зенитные САУ Gepard, - Spiegel

Федеральное правительство теперь тоже хочет разрешить доставку в Украину танков из промышленных запасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Spiegel.

Министр обороны Кристин Ламбрехт хочет продолжить поставки оружия в Украину. По информации SPIEGEL, министр объявит об этом на конференции по войне в Украине в США на базе ВВС Рамштайн. Речь идет о доставке зенитных танков Gepard. Кроме того, украинские воины пройдут обучение на системе Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды намерены поставить украинской армии.

С помощью двух заявлений Ламбрехт хочет попытаться смягчить жесткую критику Германии по поводу поставок оружия. Федеральное правительство в течение нескольких недель критиковало за его колебания.

Министр обороны США Ллойд Остин, почти все его коллеги из ЕС, министр обороны Украины Резников и руководитель НАТО Столтенберг ожидают на базе США в Рамштайне. Соединенные Штаты заранее дали понять, что ожидают от Европы большего, когда речь идет о поставке оружия.

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"О возможной поставке систем Gepard обсуждали уже некоторое время. Завод Krauss-Maffei Wegmann (KMW) уже объявил в феврале, что у них еще около 50 на собственном складе, которые после короткого ремонта могут быть доставлены в Украину. Танки Gepard сделаны на шасси Leopard и вооружены двумя 35-мм пушками и радаром. Помимо поражения цели из воздуха, они могут поражать и наземные цели", - пишут в SPIEGEL.

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