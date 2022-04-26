Украина и Британия могут обеспечить миру продовольственную безопасность, – Свириденко

Решение об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров, которое приняло правительство Великобритании, позволит обеспечить продовольственную безопасность там, где она сегодня под угрозой из-за российской агрессии.

Об этом заявила в Facebook первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя решение Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Формализация достигнутого решения, по словам Свириденко, займет еще несколько дней. И уже в скором времени украинские экспортеры смогут на практике воспользоваться новыми условиями торговли.

"Либерализация торговли — общий вклад Украины и Британии в борьбу с назревающим в мире глобальным продовольственным кризисом", — отметила Свириденко.

Отмена пошлин и квот, по ее словам, позволит Украине нарастить экспорт по товарным позициям, традиционно завозившимся на британский рынок. В частности, это мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, томатная паста, мед, кукуруза, пшеница, соки, грибы, сахар и т.д. Промышленные продукты режимом беспошлинной торговли уже пользуются.

"Теперь мы сможем более гибко планировать экспортную логистику и в перспективе увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнула вице-премьер-министр - министр экономики.

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Она выразила благодарность Британии за дружеский шаг в ответ на запрос украинского правительства.

"Для нашего государства доступ к внешним рынкам — одна из основ экономического восстановления. Экспорт будет стимулировать промышленное развитие, наращивание производства и его интеграцию в мировые торговые цепи. Сейчас мы ведем переговоры со всеми партнерами о либерализации торговли. Поэтому в ближайшие дни и недели ждем новостей и от других партнеров. Для Украины важно, что Британия показала пример того, что полная либерализация возможна", — подчеркнула Свириденко.

Ранее она отмечала, что правительство ищет конкретные практические шаги для решения проблем и возобновления работы максимального количества компаний, в том числе иностранных в Украине.