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Новости Война
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Украина и Британия могут обеспечить миру продовольственную безопасность, – Свириденко

свириденко

Решение об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров, которое приняло правительство Великобритании, позволит обеспечить продовольственную безопасность там, где она сегодня под угрозой из-за российской агрессии.

Об этом заявила в Facebook первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, комментируя решение Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Формализация достигнутого решения, по словам Свириденко, займет еще несколько дней. И уже в скором времени украинские экспортеры смогут на практике воспользоваться новыми условиями торговли.

"Либерализация торговли — общий вклад Украины и Британии в борьбу с назревающим в мире глобальным продовольственным кризисом", — отметила Свириденко.

Отмена пошлин и квот, по ее словам, позволит Украине нарастить экспорт по товарным позициям, традиционно завозившимся на британский рынок. В частности, это мука, зерно, молочная продукция, мясо птицы и полуфабрикаты, томатная паста, мед, кукуруза, пшеница, соки, грибы, сахар и т.д. Промышленные продукты режимом беспошлинной торговли уже пользуются.

"Теперь мы сможем более гибко планировать экспортную логистику и в перспективе увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнула вице-премьер-министр - министр экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина стремится возобновить работу максимального количества турецких компаний,– Свириденко

Она выразила благодарность Британии за дружеский шаг в ответ на запрос украинского правительства.

"Для нашего государства доступ к внешним рынкам — одна из основ экономического восстановления. Экспорт будет стимулировать промышленное развитие, наращивание производства и его интеграцию в мировые торговые цепи. Сейчас мы ведем переговоры со всеми партнерами о либерализации торговли. Поэтому в ближайшие дни и недели ждем новостей и от других партнеров. Для Украины важно, что Британия показала пример того, что полная либерализация возможна", — подчеркнула Свириденко.

Ранее она отмечала, что правительство ищет конкретные практические шаги для решения проблем и возобновления работы максимального количества компаний, в том числе иностранных в Украине.

Великобритания (4984) торговля (955) продовольствие (262) Свириденко Юлия (132)


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Великобритания упразднила все пошлины и квоты на украинские товары. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. После такого решения Великобритании все пошлины на импортируемые из Украины товары будут равны нулю, а все квоты будут отменены, согласно соглашению о свободной торговле.
«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются», - говорится в сообщении. Также Великобритания запретила экспорт товаров и технологий, которые россия могла бы использовать

Подробнее: https://novy.tv/ru/news/2022/04/26/brytanyya-otmenyla-poshlyn%d1%8b-y-kvot%d1%8b-dlya-ukrayn%d1%8b/
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26.04.2022 15:00 Ответить
Росія хоче знищити всі залізничні мости,що з цим робити?
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26.04.2022 15:16 Ответить
починати хотіти знищувати мости у кацапів.
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26.04.2022 15:20 Ответить
пишуть, під Брянськом ординська техніка трохи перекинулась...
https://twitter.com/i/status/1518637799108456450 https://twitter.com/i/status/1518637799108456450

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26.04.2022 15:43 Ответить
і совєцьких ПТМ-3 у нас теж вистачає:

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26.04.2022 15:44 Ответить
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26.04.2022 15:45 Ответить
ну то шо воно піzdабол, ми і так знали:
Швеція заперечила домовленість про відбудову Миколаївщини, про яку заявив зеленський
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/25/7138367/
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26.04.2022 15:17 Ответить
Миру необходимо вначале помочь Украине освободить ее территорию, а потом Украина гарантирует продовольственную безопасность мира. А наоборот не получится.
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26.04.2022 15:35 Ответить
Ця ідіотка про війну, та заблоковані порти взагалі чула?
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26.04.2022 17:38 Ответить
 
 