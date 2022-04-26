Україна та Британія можуть гарантувати світу продовольчу безпеку, – Свириденко

Рішення про скасування усіх без винятку мит та квот на імпорт українських товарів, яке прийняв уряд Великої Британії, дозволить гарантувати продовольчу безпеку там, де вона сьогодні під загрозою через російську агресію.

Про це заявила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, коментуючи рішення Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Формалізація досягнутого рішення, за словами Свириденко, займе ще декілька днів. І вже скоро українські експортери зможуть на практиці скористатися новими умовами торгівлі.

"Лібералізація торгівлі — спільний внесок України та Британії в боротьбу з глобальною продовольчою кризою, що назріває у світі", — зазначила Свириденко.

Скасування мит та квот, за її словами, дозволить Україні наростити експорт за товарними позиціями, які традиційно завозилися на британський ринок. Зокрема це борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатна паста, мед, кукурудза, пшениця, соки, гриби, цукор тощо. Промислові товари режимом безмитної торгівлі вже користуються.

"Тепер ми зможемо гнучкіше планувати експортну логістику та в перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю", — наголосила віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки.

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Вона висловила вдячність Британії за дружній крок у відповідь на запит українського уряду.

"Для нашої держави доступ до зовнішніх ринків — одна з основ економічного відновлення. Експорт стимулюватиме промисловий розвиток, нарощення виробництва та його інтеграцію до світових торговельних ланцюгів. Наразі ми ведемо переговори з усіма партнерами про лібералізацію торгівлі. Тому найближчими днями і тижнями чекаємо на новини і від інших партнерів. Для України важливо, що Британія показала приклад того, що повна лібералізація є можливою", — наголосила Свириденко.

Раніше вона зазначала, що уряд шукає конкретні практичні кроки, щоб вирішити проблеми і відновити роботу максимальної кількості компаній, у тому числі іноземних в Україні.