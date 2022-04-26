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Новости Война
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Гутерриш предлагает создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине

маріуполь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.

Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными и эффективными, необходимы: такие коридоры, которых придерживались бы все для эвакуации гражданских лиц и доставки нужной помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая бы объединила ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытие безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными", - сказал Гутерриш.

Он отметил, что мир столкнулся с "кризисом внутри кризиса" в Мариуполе.

"Сотни, тысячи гражданских лиц нуждаются в гуманитарной помощи, многие нуждаются в эвакуации. ООН готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы, чтобы спасти людей в Мариуполе. Я предложил координировать работу ООН, Международного Красного креста, Украины и России для того, чтобы организовать безопасную эвакуацию гражданских лиц, желающих уехать, и на заводе "Азовсталь", и в городе, в любом направлении, которое они изберут, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь", - добавил генсек ООН.

Читайте: За минувшую ночь "Азовсталь" получил 35 ударов. Под завалами страдают гражданские, - полк "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мариуполь (5718) ООН (4178) эвакуация (2083) гуманитарная катастрофа (146) Гутерриш Антониу (337)


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Топ комментарии
+12
Йди в дупу,гутієреш разом зі своєю нікчемною конторою "рога та копита".
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26.04.2022 15:27
+12
Два місяці пройшло , два бл сраних місяця а ти тільки зібрався створювати якісь гуманітарні групи? Такі нікчемні організації як оон ,обсє, червоних хрест та інші працівники ротом - повинні закінчити своє існування.
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26.04.2022 15:32
+10
Імпотенти на 62 день війни хочуть «створити контактну групу», ноу компентс
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26.04.2022 15:28
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Задрали...
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26.04.2022 15:26 Ответить
Йди в дупу,гутієреш разом зі своєю нікчемною конторою "рога та копита".
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26.04.2022 15:27 Ответить
цим дідам тільки дай створити якусь группу, ти ще нам формулу штангенциркуля запропонуй дід-пердід
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26.04.2022 15:27 Ответить
Імпотенти на 62 день війни хочуть «створити контактну групу», ноу компентс
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26.04.2022 15:28 Ответить
То він приїхав за зарплатнею
Бо шось мабуть ***** довго грошики на картку не пересилає
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26.04.2022 15:54 Ответить
Старий дідуган зовсім офуел !!!!
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26.04.2022 15:31 Ответить
Два місяці пройшло , два бл сраних місяця а ти тільки зібрався створювати якісь гуманітарні групи? Такі нікчемні організації як оон ,обсє, червоних хрест та інші працівники ротом - повинні закінчити своє існування.
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26.04.2022 15:32 Ответить
Послухав його трішки на пресконференції на московії., здалось,що дідусь в прострації, а коняка лаврова над ним просто знущається! Висновок: "ООН"- мертв...
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26.04.2022 15:34 Ответить
Піздець, яка брєдятіна!
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26.04.2022 15:34 Ответить
Імпотентна контора
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26.04.2022 15:35 Ответить
Старий підор перднув намагаючись імітувати хоча б якусь діяльність...
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26.04.2022 15:37 Ответить
Які нахрен групи з козломордими.
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26.04.2022 15:38 Ответить
через 2 месяца ООН решило заняться своими непосредственными делами , когда мирного населения уже погибло более 20 000 ,
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26.04.2022 15:38 Ответить
Гуттереш ЗА БАБЛО решил отмыть рашу от ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ?

как он не брезговал кровавые руки Лаврова пожимать ???

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26.04.2022 15:39 Ответить
Як жеж можно брезгувать пожимать руки яки його годують
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26.04.2022 15:51 Ответить
Если хотите завалить дело образуйте комиссию: "Гутерріш пропонує створити тристоронню контактну групу для вирішення гуманітарних питань в Україні" Гутерріш -одержав інструкції від Москви...?
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26.04.2022 15:40 Ответить
контактне бла бла бла .котре було в мінському форматі,нормандському,стамбульському і т.д.Рашист накуй з України вирішить всі питання без контактних груп(котрі вигідні окупанту)
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26.04.2022 15:44 Ответить
Він зазначив, що світ зіткнувся з "кризою всередині кризи" в Маріуполі

Оце моцно ********!
Філософ ************** мабуть
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26.04.2022 15:48 Ответить
невиліковний баран. Хай зустрічається з кастроподібним переговорником, та забавляють один одного маячнею про перемовини.
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26.04.2022 15:49 Ответить
Тільки що слухала пресконференцію : приїхав дідусь,щось там буркнув,попихтів,поусміхався,потис коняці руку ,смачно поїв у рестрані,виспався в готелі і почухав яйцями далі. Ось такий гуттеріш за гроші світової спільноти
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26.04.2022 15:54 Ответить
Йди і вивози/виводи хоча би цивільних з підвалів Азовмашу! Але тільки на українську територію! Щоб не в полон до орків!
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26.04.2022 16:06 Ответить
Киздабол...
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26.04.2022 16:57 Ответить
Старий маразматик наважився щось перднути... після цього буде місяць відпочивати
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26.04.2022 17:40 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3288 Петро Порошенко: Гутерреш повинен перебувати в Маріуполі, а не на касапії

"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
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26.04.2022 23:11 Ответить
Дармоїди за рахунок внесків. Скасувати, як колись Лігу Націй. Непотріб бо.
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27.04.2022 01:11 Ответить
 
 