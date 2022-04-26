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Здание Ивано-Франковской ОГА проверяют на заминирование. Все эвакуированы, - СМИ

ода,івано-франківськ

Во вторник, 26 апреля, анонимный звонок сообщил о заминировании здания облгосадминистрации в Ивано-Франковске. Всех эвакуировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Галка со ссылкой на источники в администрации.

О ЧП стало известно после звонка на стационарный номер Ивано-Франковской ОГА, раздавшийся около 11:30 утра.

Интересно, что тот, кто сообщил о заминировании, говорил по-русски.

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После этого из помещения были эвакуированы все работники, началась проверка и поиск возможных взрывоопасных предметов.

Ивано-Франковск (832) минирование (1446) ОГА (2392) проверка (819)


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Кацапы перешли в режим жесткой экономии. Вместо ударов ракетами, как месяц назад, приходится прибегать к старому телефонному терроризму. Убогая свинота уже не знает, как извернуться, чтобы замедлить ленд лиз и спасти свое рыло от украинского возмездия.
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26.04.2022 15:37 Ответить
 
 