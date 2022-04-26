Здание Ивано-Франковской ОГА проверяют на заминирование. Все эвакуированы, - СМИ
Во вторник, 26 апреля, анонимный звонок сообщил о заминировании здания облгосадминистрации в Ивано-Франковске. Всех эвакуировали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание Галка со ссылкой на источники в администрации.
О ЧП стало известно после звонка на стационарный номер Ивано-Франковской ОГА, раздавшийся около 11:30 утра.
Интересно, что тот, кто сообщил о заминировании, говорил по-русски.
После этого из помещения были эвакуированы все работники, началась проверка и поиск возможных взрывоопасных предметов.
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показать весь комментарий26.04.2022 15:37 Ответить Мне нравится 2
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