Будівлю Івано-Франківської ОДА перевіряють на замінування. Всіх евакуйовано, - ЗМІ

У вівторок, 26 квітня, анонімний дзвінок повідомив про замінування будівлі обласної адміністрації в Івано-Франківську. Всіх евакуювали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Галка з посиланням на джерела в адміністрації.

Про НП стало відомо після дзвінка на стаціонарний номер Івано-Франківської ОДА, що пролунав близько 11.30 ранку.

Цікаво, що той, хто повідомив про замінування, розмовляв російською.

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Після цього з приміщення евакуювали всіх працівників, розпочалася перевірка і пошук можливих вибухонебезпечних предметів.