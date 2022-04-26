Будівлю Івано-Франківської ОДА перевіряють на замінування. Всіх евакуйовано, - ЗМІ
У вівторок, 26 квітня, анонімний дзвінок повідомив про замінування будівлі обласної адміністрації в Івано-Франківську. Всіх евакуювали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Галка з посиланням на джерела в адміністрації.
Про НП стало відомо після дзвінка на стаціонарний номер Івано-Франківської ОДА, що пролунав близько 11.30 ранку.
Цікаво, що той, хто повідомив про замінування, розмовляв російською.
Після цього з приміщення евакуювали всіх працівників, розпочалася перевірка і пошук можливих вибухонебезпечних предметів.
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показати весь коментар26.04.2022 15:37 Відповісти Мені подобається 2
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