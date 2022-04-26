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Будівлю Івано-Франківської ОДА перевіряють на замінування. Всіх евакуйовано, - ЗМІ

ода,івано-франківськ

У вівторок, 26 квітня, анонімний дзвінок повідомив про замінування будівлі обласної адміністрації в Івано-Франківську. Всіх евакуювали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Галка з посиланням на джерела в адміністрації.

Про НП стало відомо після дзвінка на стаціонарний номер Івано-Франківської ОДА, що пролунав близько 11.30 ранку.

Цікаво, що той, хто повідомив про замінування, розмовляв російською.

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Після цього з приміщення евакуювали всіх працівників, розпочалася перевірка і пошук можливих вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

Івано-Франківськ (522) мінування (1218) ОДА (1629) перевірка (1234)


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Кацапы перешли в режим жесткой экономии. Вместо ударов ракетами, как месяц назад, приходится прибегать к старому телефонному терроризму. Убогая свинота уже не знает, как извернуться, чтобы замедлить ленд лиз и спасти свое рыло от украинского возмездия.
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26.04.2022 15:37 Відповісти
 
 