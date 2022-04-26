Из-за ситуации в Приднестровье в Молдову прибудет делегация ОБСЕ

Кишинев и Тирасполь пока не обсуждали непосредственно взрывы и ситуацию в регионе.

Об этом 26 апреля сообщила президент Майя Санду, подчеркнув, что в ближайшее время для этого в страну должна прибыть миссия ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsmaker.md.

"Насколько мне известно, прямого общения не было, но есть связь через ОБСЕ. До конца этой недели мы ожидаем визит миссии организации", - отметила Санду и добавила, что Кишинев не блокирует и не намерен блокировать приднестровский регион.

"Мы открыты для диалога и мирного разрешения приднестровского конфликта, который даст гражданам Молдовы на обоих берегах Днестра шанс на мирную жизнь и процветание", - подчеркнула президент и призвала всех сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдове и Казахстану нужно готовиться к усилению "братских отношений" с Россией, - Данилов