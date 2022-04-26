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Из-за ситуации в Приднестровье в Молдову прибудет делегация ОБСЕ

обсе

Кишинев и Тирасполь пока не обсуждали непосредственно взрывы и ситуацию в регионе.

Об этом 26 апреля сообщила президент Майя Санду, подчеркнув, что в ближайшее время для этого в страну должна прибыть миссия ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на newsmaker.md.

"Насколько мне известно, прямого общения не было, но есть связь через ОБСЕ. До конца этой недели мы ожидаем визит миссии организации", - отметила Санду и добавила, что Кишинев не блокирует и не намерен блокировать приднестровский регион.

"Мы открыты для диалога и мирного разрешения приднестровского конфликта, который даст гражданам Молдовы на обоих берегах Днестра шанс на мирную жизнь и процветание", - подчеркнула президент и призвала всех сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.

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Молдова (1876) ОБСЕ (4880) Приднестровье (657) Кишинев (39) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+20
О, нарешті! Вони вам допоможуть. Хто ж іще буде рахувати вибухи та кількість обстрілів?
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26.04.2022 17:20
+8
ОБСЕ
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26.04.2022 17:25
+6
Я не понимаю почему эти люди называют себя ОБСЕ. Им лучше подходит членство в обществе слепоглухонемых.
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26.04.2022 17:45
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О, нарешті! Вони вам допоможуть. Хто ж іще буде рахувати вибухи та кількість обстрілів?
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26.04.2022 17:20 Ответить
З язика зняв!) Вже туди шикуються ті ж куколди і вуайєристи...
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26.04.2022 17:23 Ответить
Ні, будуть зливати наші позиції кацапнє, як на Донбасі.
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26.04.2022 18:31 Ответить
О, знову сліпі каліки приїхали
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26.04.2022 17:22 Ответить
Це сильна артєль.вина їм зранку кухель вони вам нафіксують
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26.04.2022 17:23 Ответить
Лучше бы прибыла бригада зеленых биретов, а эти бездельники. Но увы, на СРАНЬду надежды нет.
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26.04.2022 17:23 Ответить
очень на это надеюсь! но это не значит, что я матюкаться больше стану..., но и меньше тоже...
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26.04.2022 17:24 Ответить
Ну все чітко по церемоніалу!
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26.04.2022 17:24 Ответить
Вина зранку по стакану вони вам *********
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26.04.2022 17:24 Ответить
О, слепые Пью подтянутся
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26.04.2022 17:24 Ответить
Нікагда такова не била і вот апять!
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26.04.2022 17:25 Ответить
Стурбованість будуть на місці озвучувати
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26.04.2022 17:25 Ответить
ОБСЕ
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26.04.2022 17:25 Ответить
Вважаю, по штабу пальнули самі кацапи.
Для нагничення.
А ось вежі та аеродром роз'їпали наші.
Бо дізналися про плани кацапів.
Без зв'язку та аеродрому кацапи не зможуть відкрити "другий фронт".
А не признаємо, що би з Санду не лаятись.
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26.04.2022 17:26 Ответить
Є ще варіант, що там дійсно розкол і частина тих, хто жив добре 30 років не хоче воювати, та сами підірвали вежі, що би їх не гнали в Україну.
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26.04.2022 17:29 Ответить
Та нафф той касабський анклав
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26.04.2022 17:28 Ответить
Толку от этой делегации как от козла молока.
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26.04.2022 17:29 Ответить
Оцих чи шо?

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26.04.2022 17:31 Ответить
Я не понимаю почему эти люди называют себя ОБСЕ. Им лучше подходит членство в обществе слепоглухонемых.
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26.04.2022 17:45 Ответить
Ага , и состав делегации : сербы, болгары и русня?
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26.04.2022 18:08 Ответить
Мадьярів забув - це теж гарні спостерегачі.
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26.04.2022 18:33 Ответить

- Видишь чонть в свой бинокль, а то я ж слепой.
- Ага, хорошее бабло от пуйла за нашу слепоту вижу.
- А ну дай глянуть!
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26.04.2022 18:12 Ответить
8 років ОБСЕ ета на донбасі толку нуль а проживають в самих лучших отелях надивились на них Самая безполезна організація.
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26.04.2022 18:15 Ответить
ОБСЕ? Ну все, триндець Молдові... (((
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26.04.2022 18:18 Ответить
Тільки в Україні почалася війна і ОБСЄ зразу ж с@їбалося, а зараз, щоб зрубати бабла хоч за якусь видимість робіт - тут як тут! Трутні і імпотентна організація.
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26.04.2022 18:27 Ответить
кацапи викликали підкріплення своєму придністровському бандформуванню
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26.04.2022 18:34 Ответить
Нахер потрібно, дармоїди.
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26.04.2022 19:06 Ответить
 
 