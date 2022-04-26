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Новини
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Через ситуацію у Придністров'ї до Молдови прибуде делегація ОБСЄ

обсе

Кишинів і Тирасполь поки що не обговорювали безпосередньо вибухи та ситуацію в регіоні.

Про це 26 квітня повідомила президент Майя Санду, наголосивши, що найближчим часом для цього до країни має прибути місія ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на newsmaker.md.

"Наскільки мені відомо, прямого спілкування не було, але є зв'язок через ОБСЄ. До кінця цього тижня ми очікуємо на візит місії організації", - зазначила Санду і додала, що Кишинів не блокує і не має наміру блокувати придністровський регіон.

"Ми відкриті для діалогу та мирного вирішення придністровського конфлікту, який дасть громадянам Молдови на обох берегах Дністра шанс на мирне життя та процвітання", - наголосила президент і закликала всіх зберігати спокій і не розповсюджувати неправдиву інформацію.

Також читайте: Санду заявила, що у вибухах у Придністров'ї задіяні сили зсередини регіону, а "президент" Красносельський побачив "український слід"

Автор: 

Молдова (2076) ОБСЄ (3507) Придністров’я (474) Кишинів (35) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+20
О, нарешті! Вони вам допоможуть. Хто ж іще буде рахувати вибухи та кількість обстрілів?
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26.04.2022 17:20
+8
ОБСЕ
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26.04.2022 17:25
+6
Я не понимаю почему эти люди называют себя ОБСЕ. Им лучше подходит членство в обществе слепоглухонемых.
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26.04.2022 17:45
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О, нарешті! Вони вам допоможуть. Хто ж іще буде рахувати вибухи та кількість обстрілів?
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26.04.2022 17:20 Відповісти
З язика зняв!) Вже туди шикуються ті ж куколди і вуайєристи...
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26.04.2022 17:23 Відповісти
Ні, будуть зливати наші позиції кацапнє, як на Донбасі.
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26.04.2022 18:31 Відповісти
О, знову сліпі каліки приїхали
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26.04.2022 17:22 Відповісти
Це сильна артєль.вина їм зранку кухель вони вам нафіксують
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26.04.2022 17:23 Відповісти
Лучше бы прибыла бригада зеленых биретов, а эти бездельники. Но увы, на СРАНЬду надежды нет.
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26.04.2022 17:23 Відповісти
очень на это надеюсь! но это не значит, что я матюкаться больше стану..., но и меньше тоже...
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26.04.2022 17:24 Відповісти
Ну все чітко по церемоніалу!
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26.04.2022 17:24 Відповісти
Вина зранку по стакану вони вам *********
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26.04.2022 17:24 Відповісти
О, слепые Пью подтянутся
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26.04.2022 17:24 Відповісти
Нікагда такова не била і вот апять!
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26.04.2022 17:25 Відповісти
Стурбованість будуть на місці озвучувати
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26.04.2022 17:25 Відповісти
ОБСЕ
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26.04.2022 17:25 Відповісти
Вважаю, по штабу пальнули самі кацапи.
Для нагничення.
А ось вежі та аеродром роз'їпали наші.
Бо дізналися про плани кацапів.
Без зв'язку та аеродрому кацапи не зможуть відкрити "другий фронт".
А не признаємо, що би з Санду не лаятись.
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26.04.2022 17:26 Відповісти
Є ще варіант, що там дійсно розкол і частина тих, хто жив добре 30 років не хоче воювати, та сами підірвали вежі, що би їх не гнали в Україну.
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26.04.2022 17:29 Відповісти
Та нафф той касабський анклав
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26.04.2022 17:28 Відповісти
Толку от этой делегации как от козла молока.
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26.04.2022 17:29 Відповісти
Оцих чи шо?

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26.04.2022 17:31 Відповісти
Я не понимаю почему эти люди называют себя ОБСЕ. Им лучше подходит членство в обществе слепоглухонемых.
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26.04.2022 17:45 Відповісти
Ага , и состав делегации : сербы, болгары и русня?
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26.04.2022 18:08 Відповісти
Мадьярів забув - це теж гарні спостерегачі.
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26.04.2022 18:33 Відповісти

- Видишь чонть в свой бинокль, а то я ж слепой.
- Ага, хорошее бабло от пуйла за нашу слепоту вижу.
- А ну дай глянуть!
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26.04.2022 18:12 Відповісти
8 років ОБСЕ ета на донбасі толку нуль а проживають в самих лучших отелях надивились на них Самая безполезна організація.
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26.04.2022 18:15 Відповісти
ОБСЕ? Ну все, триндець Молдові... (((
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26.04.2022 18:18 Відповісти
Тільки в Україні почалася війна і ОБСЄ зразу ж с@їбалося, а зараз, щоб зрубати бабла хоч за якусь видимість робіт - тут як тут! Трутні і імпотентна організація.
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26.04.2022 18:27 Відповісти
кацапи викликали підкріплення своєму придністровському бандформуванню
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26.04.2022 18:34 Відповісти
Нахер потрібно, дармоїди.
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26.04.2022 19:06 Відповісти
 
 