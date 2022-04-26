Через ситуацію у Придністров'ї до Молдови прибуде делегація ОБСЄ
Кишинів і Тирасполь поки що не обговорювали безпосередньо вибухи та ситуацію в регіоні.
Про це 26 квітня повідомила президент Майя Санду, наголосивши, що найближчим часом для цього до країни має прибути місія ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на newsmaker.md.
"Наскільки мені відомо, прямого спілкування не було, але є зв'язок через ОБСЄ. До кінця цього тижня ми очікуємо на візит місії організації", - зазначила Санду і додала, що Кишинів не блокує і не має наміру блокувати придністровський регіон.
"Ми відкриті для діалогу та мирного вирішення придністровського конфлікту, який дасть громадянам Молдови на обох берегах Дністра шанс на мирне життя та процвітання", - наголосила президент і закликала всіх зберігати спокій і не розповсюджувати неправдиву інформацію.
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Для нагничення.
А ось вежі та аеродром роз'їпали наші.
Бо дізналися про плани кацапів.
Без зв'язку та аеродрому кацапи не зможуть відкрити "другий фронт".
А не признаємо, що би з Санду не лаятись.
- Видишь чонть в свой бинокль, а то я ж слепой.
- Ага, хорошее бабло от пуйла за нашу слепоту вижу.
- А ну дай глянуть!