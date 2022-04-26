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Новости Война
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Обеспокоены попытками обострить ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы, - заявление МИД Украины

мзс

Волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападении на здание так называемого "министерства государственной безопасности", разрушении двух радиовышекбашен в Григориопольском районе и взрывах на аэродроме в Тирасполе совпали по времени с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом в Молдове.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения.

"МИД Украины продолжает тщательно отслеживать дальнейшее развитие событий. Вооруженные Силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в том числе и на Южнобужском направлении", - отмечают в МИД.

Также читайте: Санду заявила, что во взрывах в Приднестровье задействованы силы изнутри региона, а "президент" Красносельский увидел "украинский след"

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МИД (6968) Молдова (1876) Приднестровье (657) россия (95687)


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Топ комментарии
+4
Приднестровцы сейчас могут стать миллиардерами

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26.04.2022 17:41
+3
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26.04.2022 17:31
+3
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26.04.2022 17:33
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26.04.2022 17:31 Ответить
Донбасский сценарий реализовывают.
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26.04.2022 17:32 Ответить
Спільний кордон потрібен з Рашкою для такого "сценарію" ...
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26.04.2022 17:43 Ответить
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26.04.2022 17:32 Ответить
Давайте потурбуємося, щоб над Тирасполем швиденько замайорів Жовто-блакитний. А потім запропонуємо сусідам щоб Блакитно- жовто- червоний. Я думаю вони згодяться.
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26.04.2022 17:33 Ответить
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26.04.2022 17:33 Ответить
Рiвень стурбованостi - 25 меркелей
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26.04.2022 17:35 Ответить
Радіти требо -- який гарний привід , щоб остоточно придушити цю гидру -- раз й назавжди ...
Що б назавжди залишилося на західному кордоні Одесчини виключно дружні погранці , а не якісь там блазні *********** !
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26.04.2022 17:36 Ответить
Приднестровцы сейчас могут стать миллиардерами

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26.04.2022 17:41 Ответить
Наконец-то и Украина озабоченности начала высказывать! Растём!
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26.04.2022 21:01 Ответить
 
 