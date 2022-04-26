Обеспокоены попытками обострить ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы, - заявление МИД Украины

Волна сообщений 21-26 апреля о минировании учебных заведений, нападении на здание так называемого "министерства государственной безопасности", разрушении двух радиовышекбашен в Григориопольском районе и взрывах на аэродроме в Тирасполе совпали по времени с заявлениями российского военного командования о намерении захватить весь юг Украины и установить сухопутный коридор с Приднестровским регионом в Молдове.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, осуждает отчаянные попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в развязанную РФ 24 февраля полномасштабную войну против Украины и призывает к деэскалации напряжения.

"МИД Украины продолжает тщательно отслеживать дальнейшее развитие событий. Вооруженные Силы Украины надежно защищают наше государство и готовы разрушить любые дальнейшие коварные планы агрессора на украинской территории, в том числе и на Южнобужском направлении", - отмечают в МИД.

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