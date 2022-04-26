Перспектив наступления оккупантов на Николаев пока нет, - Ким

Глава Николаевской ОВА прокомментировал возможность наступления российскихоккупантов на Николаев.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"О возможном наступлении. Мы должны быть готовы ко всему. Но пока перспектив нападения нет. По сути, время работает на нас, мы стали более опытными.

Ситуация напряженно контролируема", - отметил он.

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