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Новости Война
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Перспектив наступления оккупантов на Николаев пока нет, - Ким

миколаїв

Глава Николаевской ОВА прокомментировал возможность наступления российскихоккупантов на Николаев.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"О возможном наступлении. Мы должны быть готовы ко всему. Но пока перспектив нападения нет. По сути, время работает на нас, мы стали более опытными.

Ситуация напряженно контролируема", - отметил он.

Также смотрите: В Николаевской области войска РФ пытались наступать группами - потеряли 13 единиц техники, - председатель ОВА Ким. ВИДЕО

Автор: 

Николаевская область (2132) Ким Виталий (243)


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26.04.2022 19:31 Ответить
Взяття Очакова і потьомуін не має ніякого відношення, там має бути памятник козакам і козаку, який командував флотом запорозьких козаків Білому. Це так на всяк випадок.
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26.04.2022 20:18 Ответить
Во время войны с Парашей (2014-2019) по ТВ комментировала обстановку говорящая голова в камуфляже. Это было скучновато, но все фразы были подготовлены, проверены военной цензурой, и после таких сюжетов Параше ничего нового узнавать не удавалось.
Сейчас комментируют все, кому не лень, начиная с Люськи и Подляка, выбалтывают места скопления ВСУ и техники, места прилётов, и т.п. Этому бардаку кто-то положит конец?
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26.04.2022 19:40 Ответить
Українське прислів'я--язик до Києва доведе
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26.04.2022 20:01 Ответить
Вот тебе и на , а в "Бульваре Гордона" я прочитала что Николаев готовится к захвату россиянами. Хоть бы сговорились уже как подавать ситуацию . А то между "ситуация напряженная" и "город готовится к захвату росиянами" нельзя поставить знака равенства.
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26.04.2022 19:44 Ответить
Якщо це сказав Кім, то обов'язково вночі буде. Скільки раз просили, щоб під час війни не дискредитувати і там слабкий імідж влади, не коментувати бункерними "слугами" військові події, для цього є військові речники.
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26.04.2022 19:51 Ответить
Проходы с Крыма зачем разминировали перед войной.
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26.04.2022 20:01 Ответить
 
 