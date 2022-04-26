Перспектив наступления оккупантов на Николаев пока нет, - Ким
Глава Николаевской ОВА прокомментировал возможность наступления российскихоккупантов на Николаев.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"О возможном наступлении. Мы должны быть готовы ко всему. Но пока перспектив нападения нет. По сути, время работает на нас, мы стали более опытными.
Ситуация напряженно контролируема", - отметил он.
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Сейчас комментируют все, кому не лень, начиная с Люськи и Подляка, выбалтывают места скопления ВСУ и техники, места прилётов, и т.п. Этому бардаку кто-то положит конец?