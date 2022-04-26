Перспектив наступу окупантів на Миколаїв наразі немає, - Кім
Очільник Миколаївської ОВА прокоментував можливість наступу російських окупантів на Миколаїв.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо можливого наступу. Ми маємо бути готові до всього. Але наразі перспектив нападу немає. По суті, час працює на нас, ми стали досвідченішими.
Ситуація напружено контрольована", - зазначив він.
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Сейчас комментируют все, кому не лень, начиная с Люськи и Подляка, выбалтывают места скопления ВСУ и техники, места прилётов, и т.п. Этому бардаку кто-то положит конец?