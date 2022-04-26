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Новини Війна
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Перспектив наступу окупантів на Миколаїв наразі немає, - Кім

миколаїв

Очільник Миколаївської ОВА прокоментував можливість наступу російських окупантів на Миколаїв.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо можливого наступу. Ми маємо бути готові до всього. Але наразі перспектив нападу немає. По суті, час працює на нас, ми стали досвідченішими.

Ситуація напружено контрольована", - зазначив він.

Також читайте: На Миколаївщині війська РФ намагалися наступати групами - втратили 13 одиниць техніки, - голова ОВА Кім. ВIДЕО

Автор: 

Миколаївська область (2282) Кім Віталій (471)


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26.04.2022 19:31 Відповісти
Взяття Очакова і потьомуін не має ніякого відношення, там має бути памятник козакам і козаку, який командував флотом запорозьких козаків Білому. Це так на всяк випадок.
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26.04.2022 20:18 Відповісти
Во время войны с Парашей (2014-2019) по ТВ комментировала обстановку говорящая голова в камуфляже. Это было скучновато, но все фразы были подготовлены, проверены военной цензурой, и после таких сюжетов Параше ничего нового узнавать не удавалось.
Сейчас комментируют все, кому не лень, начиная с Люськи и Подляка, выбалтывают места скопления ВСУ и техники, места прилётов, и т.п. Этому бардаку кто-то положит конец?
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26.04.2022 19:40 Відповісти
Українське прислів'я--язик до Києва доведе
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26.04.2022 20:01 Відповісти
Вот тебе и на , а в "Бульваре Гордона" я прочитала что Николаев готовится к захвату россиянами. Хоть бы сговорились уже как подавать ситуацию . А то между "ситуация напряженная" и "город готовится к захвату росиянами" нельзя поставить знака равенства.
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26.04.2022 19:44 Відповісти
Якщо це сказав Кім, то обов'язково вночі буде. Скільки раз просили, щоб під час війни не дискредитувати і там слабкий імідж влади, не коментувати бункерними "слугами" військові події, для цього є військові речники.
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26.04.2022 19:51 Відповісти
Проходы с Крыма зачем разминировали перед войной.
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26.04.2022 20:01 Відповісти
 
 