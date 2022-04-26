Войска РФ в Приднестровье приведены в полную боевую готовность, - Генштаб ВСУ
Российские войска на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятые рубежи, на отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Обстреливает позиции наших войск.
На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.
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а я думаю, шо они такие счастливые? ))
Астанавитесь!
Сенатор Людмила Нарусова в ходе заседания Совета Федерации передала Генпрокурору РФ Игорю Краснову папку с информацией о солдатах-срочниках, которые, по ее данным, принимали участие в спецоперации на Украине. Трансляция проходила в прямом эфире в RuTube-аккаунте Совфеда.
«Речь идет о поручении президента РФ вам и структурному вашему подразделению - Главной военной прокуратуре - расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий. Я передаю вам данные, которые прошу изучить», - сказала Нарусова в ходе заседания.
Как уточнила Нарусова «Фонтанке.ру», в папке находятся данные солдат-срочников, которые получили в ходе военной спецоперации на Украине ранения или обморожения. Им, по информации сенатора, отказывают в медицинской помощи, сейчас они находятся в своих воинских частях. «Все номера указаны», - добавила она.
«Это чревато самыми плохими последствиями для их здоровья. Поэтому я пошла на такой шаг незамедлительно, потому что военная прокуратура, которая это тоже расследует по моему заявлению, медлит», - сказала она.
Также им отказывают в признании их участниками боевых действий, поскольку это, по словам Нарусовой, означает признать, что «они были на линии фронта, что было запрещено».
в Украине?
в марте?
а как же купания в прорубях?
эх, не ту страну назвали Гондурасом...
розділити ударом придністровя і відсікти північні райони з українцями.
Наші Фермерські війска в задниці мають правила поводження з військовополоненими, зато корівники лагодити треба!
та навіть по одному вартовому за ніч і за кілька років їх би там вже не було
В полной готовности..
для юго-западного Направления -- театр б/действий -- Средиземноморье,
Ближний, Индийский океан. Если рванёт, то до Одессы долетит.
Брать только штурмовыми войсками, без тяжёлой артиллерии и ракет.
AFP News Agency
@AFP
https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hashtag_click #BREAKING France says backs Moldova in face of 'destabilisation' risks
На охороні складів і тили/забезпечення - 1500 осіб
Відносно бойові частини - 1500 осіб
Вся територія прострілюється наскрізь будь-якою артилерійською системою
Важкого озброєння(танки) практично немає
Авіація - відсутня...
З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія.
...їм навiть памперси привезли