Войска РФ в Приднестровье приведены в полную боевую готовность, - Генштаб ВСУ

Российские войска на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятые рубежи, на отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Обстреливает позиции наших войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

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