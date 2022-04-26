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Новости Война
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Войска РФ в Приднестровье приведены в полную боевую готовность, - Генштаб ВСУ

приднестровье

Российские войска на территории Приднестровья приведены в полную боевую готовность.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятые рубежи, на отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Обстреливает позиции наших войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полная", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожен на Харьковщине, - Генштаб

Генштаб ВС (6343) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+110
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26.04.2022 19:26
+84
стерти їх на хар артилерією , і хай там собі будуть в готовності
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26.04.2022 19:26
+33
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26.04.2022 19:37
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26.04.2022 19:26 Ответить
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26.04.2022 20:02 Ответить
стерти їх на хар артилерією , і хай там собі будуть в готовності
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26.04.2022 19:26 Ответить
Всі півтори тисячі ?
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26.04.2022 19:27 Ответить
*Обстрілює наши позиції? WTF? ви ж казали там все тихо, улё, чому *преветивно* не роз*бати їх
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26.04.2022 19:27 Ответить
Перечитайте. Обстріли - то не "пмр", а орки що з Криму залізли
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26.04.2022 19:37 Ответить
Вірю- Перемога буде наша!
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26.04.2022 19:28 Ответить
ватницам дырляндии выдали по 10 тыс. рупий за их никчемных муженьков....
а я думаю, шо они такие счастливые? ))
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26.04.2022 19:28 Ответить
"Счастливые", потому что смародеренных трусов не досталось.
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26.04.2022 22:09 Ответить
Щас на весь червонец затарится "бояры" и виагры, и к соседу, пока тот живой и не мобилизовали, чтобы забеременеть новым пушечным мясцом.
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27.04.2022 07:49 Ответить
Якби ж то були не молдовани-плиточники,то скористалися б ситуацією й вигнали москалів з своєї "днр"((Але ж ,вони ...молдовани))А може я помиляюся,але з тих,котрих довелося знати ,одиниці з головою,а решта з ротом та дупою((
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26.04.2022 19:28 Ответить
а давай не будемо принижувати чи зневажати інші нації , наших сусідів так як роблять орки зі всіма. якшо молдовани не такі як ми це не значить що вони фігові. інша культура інша люди . владу Угорщини можеш чмирити вони союзники орків
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26.04.2022 22:34 Ответить
Будь яка двіжуха в нашу сторону моменто море стирати с лиця землі кацапів.
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26.04.2022 19:29 Ответить
Настав час першими вдарити артилерією по складам та частинам Придністровья
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26.04.2022 19:29 Ответить
Та ну нафіг, а то ще невідомо як до того віднесеться керівництво самої Молдови. Раптом підніме галас що ми без явної причини на саму Молдову напали.
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27.04.2022 00:32 Ответить
Я так розумію шо поняття «повна бойова готовність» для орків це тимчасово припинити пити скломой
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26.04.2022 19:29 Ответить
Не ну це Ви вже перебрали!

Астанавитесь!
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27.04.2022 01:27 Ответить
Там три калеки а не войска
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26.04.2022 19:29 Ответить
Так а зараз вони у якій ? ***** несуть
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26.04.2022 19:29 Ответить
результат предсказуем......
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26.04.2022 19:29 Ответить
Більше того якби Санду не була такою сцикухою то війска України і Молдови розмазали би там русню за пару годин от і все і закрили це питання.
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26.04.2022 19:30 Ответить
Насколько я знаю, там их 2 тыс. Они голодные, а из тяжёлой техники только БТРы.
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26.04.2022 19:30 Ответить
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26.04.2022 19:31 Ответить
***** ..***...
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26.04.2022 19:32 Ответить
Орки
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26.04.2022 19:32 Ответить
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26.04.2022 19:32 Ответить
Сенатор Нарусова передала Генпрокурору РФ папку с информацией о вернувшихся с Украины солдатах-срочниках, которым, по ее данным, отказывают в медицинской помощи.

Сенатор Людмила Нарусова в ходе заседания Совета Федерации передала Генпрокурору РФ Игорю Краснову папку с информацией о солдатах-срочниках, которые, по ее данным, принимали участие в спецоперации на Украине. Трансляция проходила в прямом эфире в RuTube-аккаунте Совфеда.

«Речь идет о поручении президента РФ вам и структурному вашему подразделению - Главной военной прокуратуре - расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий. Я передаю вам данные, которые прошу изучить», - сказала Нарусова в ходе заседания.

Как уточнила Нарусова «Фонтанке.ру», в папке находятся данные солдат-срочников, которые получили в ходе военной спецоперации на Украине ранения или обморожения. Им, по информации сенатора, отказывают в медицинской помощи, сейчас они находятся в своих воинских частях. «Все номера указаны», - добавила она.

«Это чревато самыми плохими последствиями для их здоровья. Поэтому я пошла на такой шаг незамедлительно, потому что военная прокуратура, которая это тоже расследует по моему заявлению, медлит», - сказала она.

Также им отказывают в признании их участниками боевых действий, поскольку это, по словам Нарусовой, означает признать, что «они были на линии фронта, что было запрещено».
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26.04.2022 19:32 Ответить
нє-нє-нє, іх там нєбьіло, нєфіг, єта фсьо правакация госдепа і украінскіх нацикоф
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26.04.2022 22:41 Ответить
обморожения?
в Украине?
в марте?
а как же купания в прорубях?
эх, не ту страну назвали Гондурасом...
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27.04.2022 07:53 Ответить
Значится вступаем в война
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26.04.2022 19:33 Ответить
Етнічна палітра Північного Придністров'я (Рибницький та Кам'янецький райони), що має площу 1284,7 тис. кв. км та станом на 2010 рік мало близько 100 тис. мешканців, є такою: українці - 44,7% (45 тис. осіб), молдовани - 34,2% (34,5), росіяни - 14,7% (14,8).

розділити ударом придністровя і відсікти північні райони з українцями.
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26.04.2022 19:33 Ответить
Там же Калбасная, еси подорвут разнесет усю Рыпницу.
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26.04.2022 20:22 Ответить
💨💨=полная боевая
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26.04.2022 19:34 Ответить
Какие там многоходовочки, у путина сценарий один , россия обстреливает свои территории ( ведь приднестровье принадлежит росии сейчас), обвиняет в этом другую страну и нападает на эту страну. То же самое путин делает и в Брянске , обстреливая свои нефтебазы , туда же относится и поимка так называемых украинских неонацистов , которые (по его словам) приехали на росию убивать Соловьева, Симонян, Туалетный бачок Скабееву и её муженька Попова . Этот бред сивой кобылы рассчитан только на своё быдлонаселение, которое этому поверит и которому можно будет потом обьявить всеобщую мобилизацию .
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26.04.2022 19:35 Ответить
И шо нападает на пида рассию сам или сява мальцев нападет.
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26.04.2022 20:23 Ответить
там, Одесса-мама, кацапы, куда, лезете? Немчуру резали, аж, гай, шумел.
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26.04.2022 19:35 Ответить
Етнічна палітра Північного Придністров'я (Рибницький та Кам'янецький райони), що має площу 1284,7 тис. кв. км та станом на 2010 рік мало близько 100 тис. мешканців, є такою: українці - 44,7% (45 тис. осіб), молдовани - 34,2% (34,5), росіяни - 14,7% (14,8).
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26.04.2022 19:35 Ответить
На сколько я понимаю, большинство той армии - местные, и не факт что все еще на месте . Так что будет очень интересно посмотреть сколько они "под ружье " поставят. Очень может быть что от взвода - только командир .
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26.04.2022 19:35 Ответить
Значится вступаем в война
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26.04.2022 19:37 Ответить
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26.04.2022 19:37 Ответить
І що,вторгнення на територію України буде?Поки не в составі росії- -це буде самогубство.
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26.04.2022 19:38 Ответить
Рашисти горять однаково шо з придністров'я шо з бурятії шо від кадирки
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26.04.2022 19:41 Ответить
Всякому овочу - свій час!
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26.04.2022 19:42 Ответить
Етнічна палітра Північного Придністров'я (Рибницький та Кам'янецький райони), що має площу 1284,7 тис. кв. км та станом на 2010 рік мало близько 100 тис. мешканців, є такою: українці - 44,7% (45 тис. осіб), молдовани - 34,2% (34,5), росіяни - 14,7% (14,8).
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26.04.2022 19:43 Ответить
молдову готовятся оккупировать твари!
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26.04.2022 19:43 Ответить
якщо дійдуть туди, то відразу підуть на рурмнський кордон. Навіть не зупиняться.
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26.04.2022 21:28 Ответить
Та какие там войска ,пузатые алкаши ,пустить туда наших жиночок сотню-другую ,они кацапов пленят и определят им фронт работ ...
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26.04.2022 19:43 Ответить
І не дай Боже вони по копаному почнуть їхати - я їм взагалі не позаздрю!

Наші Фермерські війска в задниці мають правила поводження з військовополоненими, зато корівники лагодити треба!
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27.04.2022 01:33 Ответить
Мосты из Крыма КТО-ТО сообразит взорвать ? Отрежьте кацапскую армию от логистики .
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26.04.2022 19:43 Ответить
з купкою військових дебілів нічого не змогли зробити за стільки років,
та навіть по одному вартовому за ніч і за кілька років їх би там вже не було
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26.04.2022 19:43 Ответить


В полной готовности..
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26.04.2022 19:43 Ответить
В Приднестровьи крупнейшие ещё со времён СССР склады боеприпасов
для юго-западного Направления -- театр б/действий -- Средиземноморье,
Ближний, Индийский океан. Если рванёт, то до Одессы долетит.
Брать только штурмовыми войсками, без тяжёлой артиллерии и ракет.
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26.04.2022 19:44 Ответить
Дальше километра не полетит!
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26.04.2022 20:15 Ответить
Заодно и проблема с боеприпасами решится для ЗСУ.
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26.04.2022 20:29 Ответить
Нічого там уже давно немає. Все уже давно розкрадено і розпродано. Були б там "крупнєйшіє" склади - кацапи уже давно атакували б Одесу і Вінницю.
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26.04.2022 20:54 Ответить
Именно долбануть по складам точками У чтобы от ПМРовцев ничего не5осталось. Нужно беречь самое ценное на войне-жизни украинских солдат!
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26.04.2022 22:09 Ответить
Дуже хочеться до 9 травня взяти Одесу і Миколаїв, а візьмуть як завжди, але ми про секс тут не пишимо.
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26.04.2022 19:45 Ответить
Та какие там "войска" ?! Местные сепары на "службе", ни подготовки, ни умений. Служили, т.к. гражданства никакого, в горячие точки не пошлют. Шмурдело пили и мамалыгу пулы жевали. Разок звиздюлей навешают наши - разбегутся...
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26.04.2022 19:45 Ответить
І чому б їх не наіппнуть превентивним ударом в місці скупчення? Я бачу єдину причину: юридично це буде напад не на какцапів чи пимири, а удар по території Молдови... А так було б гарно, щоб навіть з нір не встигли вилізти (
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26.04.2022 19:47 Ответить
Що робиться з коментами в мобільній версії ? Чому їх не видно ?
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26.04.2022 19:49 Ответить
Доброго вечора...Чому не видно коментарі?
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26.04.2022 19:49 Ответить
рашка готова відкрити другий фронт
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26.04.2022 19:53 Ответить
и шо, крематорий построили? пакеты тоже уже завезли?
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26.04.2022 19:53 Ответить
ну так, вони готуються вступити другим фронтом, нам це відомо. сподіваюсь, якісь попередні дії вже зроблені, щоб гідно зустріти
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26.04.2022 19:56 Ответить
2000 росс вояк+ где-то 6000 почти необученных ПНРовцев. Если попрут быстро станут фаршиком
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26.04.2022 19:56 Ответить
А яка дальність стрільби у "градів"? Думаю, хватить...
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26.04.2022 19:58 Ответить
20 км
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26.04.2022 21:10 Ответить
Я думаю готуються всіма підрозділами здатися Україні.
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26.04.2022 19:59 Ответить
Які там нафіг війська?Деморалізована спита пянь,рвань і срань.
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26.04.2022 20:01 Ответить
Молдова ще скаже нам "дякую", коли ми звільнимо її від цієї ************** недореспубліки.
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26.04.2022 20:03 Ответить
При политической воле Молдовы и Украины этот приднестровский гнидник давно бы перестал существовать. Молдова восстановила бы территориальную целостность.
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26.04.2022 20:11 Ответить
Чисельність війська у Молдові знаєте?
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27.04.2022 01:36 Ответить
Из которых 90% кладовщиков?
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26.04.2022 20:21 Ответить
Молдова может предложить приднестровским войскам без оружия и всем тем кто ищет защиты от раши покинуть территорию страны в направлении раши там им будет рай ведь с этой целью не закрывали воздушное сообщение
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26.04.2022 20:39 Ответить
Франция готова гарантировать безопасность Молдовы.



AFP News Agency

@AFP

https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hashtag_click #BREAKING France says backs Moldova in face of 'destabilisation' risks
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26.04.2022 20:39 Ответить
Лишилась фігня. Знайти того, хто буде гарантувати безпеку Франції.
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26.04.2022 21:34 Ответить
Вся армія - 3000 осіб
На охороні складів і тили/забезпечення - 1500 осіб
Відносно бойові частини - 1500 осіб
Вся територія прострілюється наскрізь будь-якою артилерійською системою
Важкого озброєння(танки) практично немає
Авіація - відсутня...

З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія.
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26.04.2022 20:44 Ответить
Перший - пішов! Другий - пішов! Третій, чому без парашута? Пішов!!!
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26.04.2022 21:08 Ответить
Перший готов? Готов! Пішов. Другий готов? Готов! Пішов. Третій готов? Немає парашуту. Пішов пішов пішов ... готов.
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26.04.2022 21:20 Ответить
От цікаво, як їм там упродовж останніх восьми років вдавалося непомітно підтримувати ту бойову готовність - чєрєз кудой вони отримували матеріально-технічне забезпечення, пальне, здійнювали ротацію та поповнення особового складу?
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26.04.2022 21:10 Ответить
Війська РФ у Придністров'ї приведені у повну бойову готовність.
...їм навiть памперси привезли
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26.04.2022 21:24 Ответить
Я би підкупив там їхніх начальників, щоб вони передали цілими військові склади. І хай їдуть на)(єр.
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26.04.2022 21:38 Ответить
Їх вистачить хвилин на 15 розваги для ЗСУ
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26.04.2022 22:11 Ответить
Оптімизм це гарно, а також тролінг, але з парашею потрібно бути завжди на поготові. параші потрібен привід, а перекинути додаткові підрозділи не важко. Десант можна відправити, начебто у Приднестров'я, а скинути на Київ.
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26.04.2022 22:54 Ответить
Класс! В бой бросаются последние резервы. Пзда вам чорна, московити! Добро пожаловать в Ад!
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27.04.2022 00:44 Ответить
Заголовок некоректний. Зважаючи на стан тих військ треба писати "намагаються привести в повну бойову готовність".
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27.04.2022 04:12 Ответить
 
 