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Війська РФ у Придністров'ї приведені у повну бойову готовність, - Генштаб ЗСУ

приднестровье

Російські війська на території Придністров'я приведено у повну бойову готовність.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж, на окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність "Повна", силові структури переведені на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" знищено на Харківщині, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6643) Придністров’я (474)


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Топ коментарі
+110
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26.04.2022 19:26
+84
стерти їх на хар артилерією , і хай там собі будуть в готовності
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26.04.2022 19:26
+33
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26.04.2022 19:37
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26.04.2022 19:26 Відповісти
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26.04.2022 20:02 Відповісти
стерти їх на хар артилерією , і хай там собі будуть в готовності
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26.04.2022 19:26 Відповісти
Всі півтори тисячі ?
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26.04.2022 19:27 Відповісти
*Обстрілює наши позиції? WTF? ви ж казали там все тихо, улё, чому *преветивно* не роз*бати їх
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26.04.2022 19:27 Відповісти
Перечитайте. Обстріли - то не "пмр", а орки що з Криму залізли
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26.04.2022 19:37 Відповісти
Вірю- Перемога буде наша!
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26.04.2022 19:28 Відповісти
ватницам дырляндии выдали по 10 тыс. рупий за их никчемных муженьков....
а я думаю, шо они такие счастливые? ))
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26.04.2022 19:28 Відповісти
"Счастливые", потому что смародеренных трусов не досталось.
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26.04.2022 22:09 Відповісти
Щас на весь червонец затарится "бояры" и виагры, и к соседу, пока тот живой и не мобилизовали, чтобы забеременеть новым пушечным мясцом.
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27.04.2022 07:49 Відповісти
Якби ж то були не молдовани-плиточники,то скористалися б ситуацією й вигнали москалів з своєї "днр"((Але ж ,вони ...молдовани))А може я помиляюся,але з тих,котрих довелося знати ,одиниці з головою,а решта з ротом та дупою((
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26.04.2022 19:28 Відповісти
а давай не будемо принижувати чи зневажати інші нації , наших сусідів так як роблять орки зі всіма. якшо молдовани не такі як ми це не значить що вони фігові. інша культура інша люди . владу Угорщини можеш чмирити вони союзники орків
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26.04.2022 22:34 Відповісти
Будь яка двіжуха в нашу сторону моменто море стирати с лиця землі кацапів.
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26.04.2022 19:29 Відповісти
Настав час першими вдарити артилерією по складам та частинам Придністровья
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26.04.2022 19:29 Відповісти
Та ну нафіг, а то ще невідомо як до того віднесеться керівництво самої Молдови. Раптом підніме галас що ми без явної причини на саму Молдову напали.
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27.04.2022 00:32 Відповісти
Я так розумію шо поняття «повна бойова готовність» для орків це тимчасово припинити пити скломой
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26.04.2022 19:29 Відповісти
Не ну це Ви вже перебрали!

Астанавитесь!
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27.04.2022 01:27 Відповісти
Там три калеки а не войска
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26.04.2022 19:29 Відповісти
Так а зараз вони у якій ? ***** несуть
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26.04.2022 19:29 Відповісти
результат предсказуем......
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26.04.2022 19:29 Відповісти
Більше того якби Санду не була такою сцикухою то війска України і Молдови розмазали би там русню за пару годин от і все і закрили це питання.
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26.04.2022 19:30 Відповісти
Насколько я знаю, там их 2 тыс. Они голодные, а из тяжёлой техники только БТРы.
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26.04.2022 19:30 Відповісти
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26.04.2022 19:31 Відповісти
***** ..***...
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26.04.2022 19:32 Відповісти
Орки
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26.04.2022 19:32 Відповісти
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26.04.2022 19:32 Відповісти
Сенатор Нарусова передала Генпрокурору РФ папку с информацией о вернувшихся с Украины солдатах-срочниках, которым, по ее данным, отказывают в медицинской помощи.

Сенатор Людмила Нарусова в ходе заседания Совета Федерации передала Генпрокурору РФ Игорю Краснову папку с информацией о солдатах-срочниках, которые, по ее данным, принимали участие в спецоперации на Украине. Трансляция проходила в прямом эфире в RuTube-аккаунте Совфеда.

«Речь идет о поручении президента РФ вам и структурному вашему подразделению - Главной военной прокуратуре - расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий. Я передаю вам данные, которые прошу изучить», - сказала Нарусова в ходе заседания.

Как уточнила Нарусова «Фонтанке.ру», в папке находятся данные солдат-срочников, которые получили в ходе военной спецоперации на Украине ранения или обморожения. Им, по информации сенатора, отказывают в медицинской помощи, сейчас они находятся в своих воинских частях. «Все номера указаны», - добавила она.

«Это чревато самыми плохими последствиями для их здоровья. Поэтому я пошла на такой шаг незамедлительно, потому что военная прокуратура, которая это тоже расследует по моему заявлению, медлит», - сказала она.

Также им отказывают в признании их участниками боевых действий, поскольку это, по словам Нарусовой, означает признать, что «они были на линии фронта, что было запрещено».
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26.04.2022 19:32 Відповісти
нє-нє-нє, іх там нєбьіло, нєфіг, єта фсьо правакация госдепа і украінскіх нацикоф
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26.04.2022 22:41 Відповісти
обморожения?
в Украине?
в марте?
а как же купания в прорубях?
эх, не ту страну назвали Гондурасом...
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27.04.2022 07:53 Відповісти
Значится вступаем в война
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26.04.2022 19:33 Відповісти
Етнічна палітра Північного Придністров'я (Рибницький та Кам'янецький райони), що має площу 1284,7 тис. кв. км та станом на 2010 рік мало близько 100 тис. мешканців, є такою: українці - 44,7% (45 тис. осіб), молдовани - 34,2% (34,5), росіяни - 14,7% (14,8).

розділити ударом придністровя і відсікти північні райони з українцями.
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26.04.2022 19:33 Відповісти
Там же Калбасная, еси подорвут разнесет усю Рыпницу.
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26.04.2022 20:22 Відповісти
💨💨=полная боевая
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26.04.2022 19:34 Відповісти
Какие там многоходовочки, у путина сценарий один , россия обстреливает свои территории ( ведь приднестровье принадлежит росии сейчас), обвиняет в этом другую страну и нападает на эту страну. То же самое путин делает и в Брянске , обстреливая свои нефтебазы , туда же относится и поимка так называемых украинских неонацистов , которые (по его словам) приехали на росию убивать Соловьева, Симонян, Туалетный бачок Скабееву и её муженька Попова . Этот бред сивой кобылы рассчитан только на своё быдлонаселение, которое этому поверит и которому можно будет потом обьявить всеобщую мобилизацию .
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26.04.2022 19:35 Відповісти
И шо нападает на пида рассию сам или сява мальцев нападет.
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26.04.2022 20:23 Відповісти
там, Одесса-мама, кацапы, куда, лезете? Немчуру резали, аж, гай, шумел.
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26.04.2022 19:35 Відповісти
Етнічна палітра Північного Придністров'я (Рибницький та Кам'янецький райони), що має площу 1284,7 тис. кв. км та станом на 2010 рік мало близько 100 тис. мешканців, є такою: українці - 44,7% (45 тис. осіб), молдовани - 34,2% (34,5), росіяни - 14,7% (14,8).
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26.04.2022 19:35 Відповісти
На сколько я понимаю, большинство той армии - местные, и не факт что все еще на месте . Так что будет очень интересно посмотреть сколько они "под ружье " поставят. Очень может быть что от взвода - только командир .
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26.04.2022 19:35 Відповісти
Значится вступаем в война
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26.04.2022 19:37 Відповісти
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26.04.2022 19:37 Відповісти
І що,вторгнення на територію України буде?Поки не в составі росії- -це буде самогубство.
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26.04.2022 19:38 Відповісти
Рашисти горять однаково шо з придністров'я шо з бурятії шо від кадирки
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26.04.2022 19:41 Відповісти
Всякому овочу - свій час!
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26.04.2022 19:42 Відповісти
Етнічна палітра Північного Придністров'я (Рибницький та Кам'янецький райони), що має площу 1284,7 тис. кв. км та станом на 2010 рік мало близько 100 тис. мешканців, є такою: українці - 44,7% (45 тис. осіб), молдовани - 34,2% (34,5), росіяни - 14,7% (14,8).
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26.04.2022 19:43 Відповісти
молдову готовятся оккупировать твари!
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26.04.2022 19:43 Відповісти
якщо дійдуть туди, то відразу підуть на рурмнський кордон. Навіть не зупиняться.
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26.04.2022 21:28 Відповісти
Та какие там войска ,пузатые алкаши ,пустить туда наших жиночок сотню-другую ,они кацапов пленят и определят им фронт работ ...
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26.04.2022 19:43 Відповісти
І не дай Боже вони по копаному почнуть їхати - я їм взагалі не позаздрю!

Наші Фермерські війска в задниці мають правила поводження з військовополоненими, зато корівники лагодити треба!
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27.04.2022 01:33 Відповісти
Мосты из Крыма КТО-ТО сообразит взорвать ? Отрежьте кацапскую армию от логистики .
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26.04.2022 19:43 Відповісти
з купкою військових дебілів нічого не змогли зробити за стільки років,
та навіть по одному вартовому за ніч і за кілька років їх би там вже не було
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26.04.2022 19:43 Відповісти


В полной готовности..
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26.04.2022 19:43 Відповісти
В Приднестровьи крупнейшие ещё со времён СССР склады боеприпасов
для юго-западного Направления -- театр б/действий -- Средиземноморье,
Ближний, Индийский океан. Если рванёт, то до Одессы долетит.
Брать только штурмовыми войсками, без тяжёлой артиллерии и ракет.
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26.04.2022 19:44 Відповісти
Дальше километра не полетит!
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26.04.2022 20:15 Відповісти
Заодно и проблема с боеприпасами решится для ЗСУ.
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26.04.2022 20:29 Відповісти
Нічого там уже давно немає. Все уже давно розкрадено і розпродано. Були б там "крупнєйшіє" склади - кацапи уже давно атакували б Одесу і Вінницю.
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26.04.2022 20:54 Відповісти
Именно долбануть по складам точками У чтобы от ПМРовцев ничего не5осталось. Нужно беречь самое ценное на войне-жизни украинских солдат!
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26.04.2022 22:09 Відповісти
Дуже хочеться до 9 травня взяти Одесу і Миколаїв, а візьмуть як завжди, але ми про секс тут не пишимо.
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26.04.2022 19:45 Відповісти
Та какие там "войска" ?! Местные сепары на "службе", ни подготовки, ни умений. Служили, т.к. гражданства никакого, в горячие точки не пошлют. Шмурдело пили и мамалыгу пулы жевали. Разок звиздюлей навешают наши - разбегутся...
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26.04.2022 19:45 Відповісти
І чому б їх не наіппнуть превентивним ударом в місці скупчення? Я бачу єдину причину: юридично це буде напад не на какцапів чи пимири, а удар по території Молдови... А так було б гарно, щоб навіть з нір не встигли вилізти (
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26.04.2022 19:47 Відповісти
Що робиться з коментами в мобільній версії ? Чому їх не видно ?
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26.04.2022 19:49 Відповісти
Доброго вечора...Чому не видно коментарі?
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26.04.2022 19:49 Відповісти
рашка готова відкрити другий фронт
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26.04.2022 19:53 Відповісти
и шо, крематорий построили? пакеты тоже уже завезли?
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26.04.2022 19:53 Відповісти
ну так, вони готуються вступити другим фронтом, нам це відомо. сподіваюсь, якісь попередні дії вже зроблені, щоб гідно зустріти
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26.04.2022 19:56 Відповісти
2000 росс вояк+ где-то 6000 почти необученных ПНРовцев. Если попрут быстро станут фаршиком
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26.04.2022 19:56 Відповісти
А яка дальність стрільби у "градів"? Думаю, хватить...
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26.04.2022 19:58 Відповісти
20 км
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26.04.2022 21:10 Відповісти
Я думаю готуються всіма підрозділами здатися Україні.
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26.04.2022 19:59 Відповісти
Які там нафіг війська?Деморалізована спита пянь,рвань і срань.
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26.04.2022 20:01 Відповісти
Молдова ще скаже нам "дякую", коли ми звільнимо її від цієї ************** недореспубліки.
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26.04.2022 20:03 Відповісти
При политической воле Молдовы и Украины этот приднестровский гнидник давно бы перестал существовать. Молдова восстановила бы территориальную целостность.
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26.04.2022 20:11 Відповісти
Чисельність війська у Молдові знаєте?
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27.04.2022 01:36 Відповісти
Из которых 90% кладовщиков?
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26.04.2022 20:21 Відповісти
Молдова может предложить приднестровским войскам без оружия и всем тем кто ищет защиты от раши покинуть территорию страны в направлении раши там им будет рай ведь с этой целью не закрывали воздушное сообщение
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26.04.2022 20:39 Відповісти
Франция готова гарантировать безопасность Молдовы.



AFP News Agency

@AFP

https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hashtag_click #BREAKING France says backs Moldova in face of 'destabilisation' risks
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26.04.2022 20:39 Відповісти
Лишилась фігня. Знайти того, хто буде гарантувати безпеку Франції.
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26.04.2022 21:34 Відповісти
Вся армія - 3000 осіб
На охороні складів і тили/забезпечення - 1500 осіб
Відносно бойові частини - 1500 осіб
Вся територія прострілюється наскрізь будь-якою артилерійською системою
Важкого озброєння(танки) практично немає
Авіація - відсутня...

З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія.
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26.04.2022 20:44 Відповісти
Перший - пішов! Другий - пішов! Третій, чому без парашута? Пішов!!!
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26.04.2022 21:08 Відповісти
Перший готов? Готов! Пішов. Другий готов? Готов! Пішов. Третій готов? Немає парашуту. Пішов пішов пішов ... готов.
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26.04.2022 21:20 Відповісти
От цікаво, як їм там упродовж останніх восьми років вдавалося непомітно підтримувати ту бойову готовність - чєрєз кудой вони отримували матеріально-технічне забезпечення, пальне, здійнювали ротацію та поповнення особового складу?
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26.04.2022 21:10 Відповісти
Війська РФ у Придністров'ї приведені у повну бойову готовність.
...їм навiть памперси привезли
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26.04.2022 21:24 Відповісти
Я би підкупив там їхніх начальників, щоб вони передали цілими військові склади. І хай їдуть на)(єр.
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26.04.2022 21:38 Відповісти
Їх вистачить хвилин на 15 розваги для ЗСУ
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26.04.2022 22:11 Відповісти
Оптімизм це гарно, а також тролінг, але з парашею потрібно бути завжди на поготові. параші потрібен привід, а перекинути додаткові підрозділи не важко. Десант можна відправити, начебто у Приднестров'я, а скинути на Київ.
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26.04.2022 22:54 Відповісти
Класс! В бой бросаются последние резервы. Пзда вам чорна, московити! Добро пожаловать в Ад!
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27.04.2022 00:44 Відповісти
Заголовок некоректний. Зважаючи на стан тих військ треба писати "намагаються привести в повну бойову готовність".
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27.04.2022 04:12 Відповісти
 
 