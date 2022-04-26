Війська РФ у Придністров'ї приведені у повну бойову готовність, - Генштаб ЗСУ

Російські війська на території Придністров'я приведено у повну бойову готовність.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж, на окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність "Повна", силові структури переведені на посилений режим несення служби", - йдеться в повідомленні.

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