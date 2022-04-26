РФ прекратила поставки газа в Польшу, - СМИ

По неофициальной информации, Россия прекратила поставки газа в Польшу, вероятной причиной отказ платить за него в рублях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают польские СМИ, в частности Polsat News і RMF24.

В министерстве климата и окружающей среды в Польше сегодня собрался кризисный штаб.

"Польша имеет необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность - мы были фактически независимы от России на протяжении многих лет. Наши хранилища заполнены на 76 процентов. В польских домах газа будет достаточно", - написала министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 26, 2022

Причиной прекращения поставок газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, которым обязывает иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, на это не согласились.

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Как отмечает RMF24, пока неясно, какие причины стоят за прекращением поставок: технические или политические.

По данным портала Onet, в прошлую пятницу в Польше истек срок расчетов за газ в российской валюте. Польский оператор PGNiG не раз сообщал, что не будет платить в рублях, поскольку контракты этого не позволяют.

После информации о приостановке поставок газа на голландской бирже TTF, цены на сырье выросли более чем на 10 процентов.

На минувшей неделе "Газпром" не зарезервировал мощность польского участка газопровода "Ямал-Европа".