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РФ прекратила поставки газа в Польшу, - СМИ

газ,рф

По неофициальной информации, Россия прекратила поставки газа в Польшу, вероятной причиной отказ платить за него в рублях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают польские СМИ, в частности Polsat News і RMF24.

В министерстве климата и окружающей среды в Польше сегодня собрался кризисный штаб.

"Польша имеет необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность - мы были фактически независимы от России на протяжении многих лет. Наши хранилища заполнены на 76 процентов. В польских домах газа будет достаточно", - написала министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach.

— Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 26, 2022

Причиной прекращения поставок газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, которым обязывает иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, на это не согласились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша предложила обложить налогом российские нефть и газ в Европе

Как отмечает RMF24, пока неясно, какие причины стоят за прекращением поставок: технические или политические.

По данным портала Onet, в прошлую пятницу в Польше истек срок расчетов за газ в российской валюте. Польский оператор PGNiG не раз сообщал, что не будет платить в рублях, поскольку контракты этого не позволяют.

После информации о приостановке поставок газа на голландской бирже TTF, цены на сырье выросли более чем на 10 процентов.

На минувшей неделе "Газпром" не зарезервировал мощность польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Автор: 

Газ (10233) Польша (8439) россия (95702)


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Топ комментарии
+44
Хорошая новость , рашка выстрелила себе в ногу
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26.04.2022 20:35
+16
Останній аргумент кацапа:

"отключім газ" (с)

Креативу нуль. І слава Богу
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26.04.2022 20:37
+15
Друзі, запам'ятайте це ім'я - Рафал Бжоска. Польський бізнесмен, який минулого тижня відправив в Україну 34 вагони допомоги (500т). Вантаж уже у Харкові!! Медикаменти, консерви, макарони, пшоно, ковдри, спальні мішки - все найнеобхідніше.
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26.04.2022 21:40
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Правила форума Совет форумчан
Абиделись!!!
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26.04.2022 20:34 Ответить
рабZZея проводит самобичеваниеембаргование или дегазификацию самой себя, помойка отсталая.
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26.04.2022 20:55 Ответить
Хорошая новость , рашка выстрелила себе в ногу
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26.04.2022 20:35 Ответить
Стреляли себе в ногу, но промазали. Попали в задницу.
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26.04.2022 20:52 Ответить
Навіщо взагалі купувати газ та нафту у нелюдей рашисстов?!!!
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26.04.2022 20:36 Ответить
германии венгрии больше негде покупать газ - иначе тогда у них закроются предприятия и народ останется без работы а потом скажет идите вы на фиг со своими санкциями .. такова реальность
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27.04.2022 00:43 Ответить
Тепер Мухосранск заживе. Газ буде в кожній квартирі і за фуфлі, недорого.
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26.04.2022 20:37 Ответить
Як пукали, так і будуть пукати. Так що не "недорого", а задарма. І не тільки в квартирі.
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26.04.2022 20:45 Ответить
Останній аргумент кацапа:

"отключім газ" (с)

Креативу нуль. І слава Богу
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26.04.2022 20:37 Ответить
Предпоследний. Последний это "Ядрёну бомбу скинем". Впрочем, этим они тоже грозят.
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26.04.2022 20:48 Ответить
Прізвище у міністерки агонь
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26.04.2022 20:39 Ответить
как по Фрейду
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26.04.2022 21:05 Ответить
Польша подключена к единой ГТС Европы...)))
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26.04.2022 20:46 Ответить
У меня электроплита в Польше,не хочу платить за русский газ,Путин сам рубит сук на котором сидит в документах не было указанно об оплате в рублях чо Польша те их выдавать должна
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26.04.2022 20:48 Ответить
Газ - не только и не столько в плите. Сейчас газ - это в первую очередь газовые турбины.
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26.04.2022 20:50 Ответить
вот , кацапа, засунешь газовую трубу себе за щеку, и будешь наслаждаться. Защеку поди тебя кадыровцы хорошо научили брать
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26.04.2022 20:56 Ответить
А про отопление забыла?
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26.04.2022 20:54 Ответить
А ещё промышленность. Газ - это не только чайник вскипятить
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26.04.2022 20:55 Ответить
ничего, скоро газ в обмен на продовольствие
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26.04.2022 20:57 Ответить
будешь платить за норвежский газ но уже дороже..
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27.04.2022 00:44 Ответить
Москва? Яке горе жінці с таким прізвищем(((
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26.04.2022 20:49 Ответить
Испортили сценарий праздника соединения газопроводов Балтийских государств. Придётся включить коннектор на пару недель раньше, чтобы подключить Польшу к терминалу СПГ в КЛАЙПЕДЕ.
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26.04.2022 20:49 Ответить
U nas jest swój terminal w Świnoujsciu
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26.04.2022 20:51 Ответить
Есть, но его мощности недостаточно. Слышал, ещё один терминал строите? Организуйте работу без выходных даже на самые большие праздники.
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26.04.2022 20:56 Ответить
+ Gdańsk - taki jak w Klajpedzie (przeladunek i magazyn). Od wrzesnia rusza Baltic Pipe, tak że o gaz Polska się nie martwi
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26.04.2022 22:14 Ответить
міністр клімату та довкілля Анна Москва (с)
!!!срочно заміж і міняти прізвіще
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26.04.2022 20:51 Ответить
- А у нас в расии газ, а у вас?
- А у нас возьмете в рот. Вот!
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26.04.2022 20:51 Ответить
Ось і файно!
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26.04.2022 20:52 Ответить
Может, стоило на хорошем оборудовании и правильной бумаге напечатать побольше рублей и завалить ими раисю?
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26.04.2022 21:00 Ответить
Нащо? Вони самі почнуть незабаром. Але з чого, цікаво, бо папір та фарби купляли в Швейцарії.
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26.04.2022 21:04 Ответить
Сподіваюсь, що поляки за невиконання контракту на постачання газу подадуть позов в міжнарожний арбітраж. У них є всі шанси виграти і отримати законтрактований газ і грошову компенсацію.
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26.04.2022 21:28 Ответить
Фамилия у министерши вызывающая ,и это очень круто.Поляки наши друзья!
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26.04.2022 21:31 Ответить
Друзі, запам'ятайте це ім'я - Рафал Бжоска. Польський бізнесмен, який минулого тижня відправив в Україну 34 вагони допомоги (500т). Вантаж уже у Харкові!! Медикаменти, консерви, макарони, пшоно, ковдри, спальні мішки - все найнеобхідніше.
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26.04.2022 21:40 Ответить
A dokładniej : transport zorganizowany i sfinansowany przez https://www.forbes.pl/biznes/omenaa-mensah-kobieta-pracujaca-jest-gwiazda-telewizji-produkuje-meble-i-kieruje/kxqqwtb Omenę Mensah i https://www.forbes.pl/przywodztwo/rafal-brzoska-tworca-inpostu-udowodnil-ze-nie-brak-mu-biznesowej-odwagi/35m8h6b Rafała Brzoskę , 34 wagony, około 1000 palet.
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26.04.2022 22:32 Ответить
щиро дякуємо!
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26.04.2022 23:53 Ответить
 
 