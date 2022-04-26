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РФ припинила поставки газу до Польщі, – ЗМІ

газ,рф

За неофіційною інформацією, Росія припинила постачання газу до Польщі, ймовірною причиною є відмова платити за нього в рублях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема, Polsat News і RMF24.

У міністерстві клімату та довкілля Польщі сьогодні зібрався кризовий штаб.

"Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку - ми були фактично незалежними від Росії впродовж багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. У польських домівках газу не бракуватиме", - написала міністр клімату та довкілля Анна Москва у Twitter.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach.

— Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 26, 2022

Причиною припинення поставок газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, зокрема Польща, на це не погодилися.

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Як зазначає RMF24, наразі незрозуміло, які причини стоять за припиненням поставок: технічні чи політичні.

За даними порталу Onet, минулої п'ятниці в Польщі закінчився термін розрахунків за газ у російській валюті. Польський оператор PGNiG неодноразово повідомляв, що не платитиме в рублях, оскільки контракти цього не дозволяють.

Після інформації про призупинення поставок газу на голландській біржі TTF ціни на сировину зросли більш ніж на 10 відсотків.

Минулого тижня "Газпром" не зарезервував потужність польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Автор: 

газ (10462) Польща (8539) росія (65415)


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Топ коментарі
+44
Хорошая новость , рашка выстрелила себе в ногу
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26.04.2022 20:35
+16
Останній аргумент кацапа:

"отключім газ" (с)

Креативу нуль. І слава Богу
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26.04.2022 20:37
+15
Друзі, запам'ятайте це ім'я - Рафал Бжоска. Польський бізнесмен, який минулого тижня відправив в Україну 34 вагони допомоги (500т). Вантаж уже у Харкові!! Медикаменти, консерви, макарони, пшоно, ковдри, спальні мішки - все найнеобхідніше.
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26.04.2022 21:40
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Абиделись!!!
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26.04.2022 20:34 Відповісти
рабZZея проводит самобичеваниеембаргование или дегазификацию самой себя, помойка отсталая.
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26.04.2022 20:55 Відповісти
Хорошая новость , рашка выстрелила себе в ногу
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26.04.2022 20:35 Відповісти
Стреляли себе в ногу, но промазали. Попали в задницу.
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26.04.2022 20:52 Відповісти
Навіщо взагалі купувати газ та нафту у нелюдей рашисстов?!!!
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26.04.2022 20:36 Відповісти
германии венгрии больше негде покупать газ - иначе тогда у них закроются предприятия и народ останется без работы а потом скажет идите вы на фиг со своими санкциями .. такова реальность
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27.04.2022 00:43 Відповісти
Тепер Мухосранск заживе. Газ буде в кожній квартирі і за фуфлі, недорого.
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26.04.2022 20:37 Відповісти
Як пукали, так і будуть пукати. Так що не "недорого", а задарма. І не тільки в квартирі.
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26.04.2022 20:45 Відповісти
Останній аргумент кацапа:

"отключім газ" (с)

Креативу нуль. І слава Богу
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26.04.2022 20:37 Відповісти
Предпоследний. Последний это "Ядрёну бомбу скинем". Впрочем, этим они тоже грозят.
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26.04.2022 20:48 Відповісти
Прізвище у міністерки агонь
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26.04.2022 20:39 Відповісти
как по Фрейду
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26.04.2022 21:05 Відповісти
Польша подключена к единой ГТС Европы...)))
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26.04.2022 20:46 Відповісти
У меня электроплита в Польше,не хочу платить за русский газ,Путин сам рубит сук на котором сидит в документах не было указанно об оплате в рублях чо Польша те их выдавать должна
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26.04.2022 20:48 Відповісти
Газ - не только и не столько в плите. Сейчас газ - это в первую очередь газовые турбины.
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26.04.2022 20:50 Відповісти
вот , кацапа, засунешь газовую трубу себе за щеку, и будешь наслаждаться. Защеку поди тебя кадыровцы хорошо научили брать
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26.04.2022 20:56 Відповісти
А про отопление забыла?
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26.04.2022 20:54 Відповісти
А ещё промышленность. Газ - это не только чайник вскипятить
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26.04.2022 20:55 Відповісти
ничего, скоро газ в обмен на продовольствие
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26.04.2022 20:57 Відповісти
будешь платить за норвежский газ но уже дороже..
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27.04.2022 00:44 Відповісти
Москва? Яке горе жінці с таким прізвищем(((
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26.04.2022 20:49 Відповісти
Испортили сценарий праздника соединения газопроводов Балтийских государств. Придётся включить коннектор на пару недель раньше, чтобы подключить Польшу к терминалу СПГ в КЛАЙПЕДЕ.
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26.04.2022 20:49 Відповісти
U nas jest swój terminal w Świnoujsciu
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26.04.2022 20:51 Відповісти
Есть, но его мощности недостаточно. Слышал, ещё один терминал строите? Организуйте работу без выходных даже на самые большие праздники.
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26.04.2022 20:56 Відповісти
+ Gdańsk - taki jak w Klajpedzie (przeladunek i magazyn). Od wrzesnia rusza Baltic Pipe, tak że o gaz Polska się nie martwi
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26.04.2022 22:14 Відповісти
міністр клімату та довкілля Анна Москва (с)
!!!срочно заміж і міняти прізвіще
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26.04.2022 20:51 Відповісти
- А у нас в расии газ, а у вас?
- А у нас возьмете в рот. Вот!
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26.04.2022 20:51 Відповісти
Ось і файно!
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26.04.2022 20:52 Відповісти
Может, стоило на хорошем оборудовании и правильной бумаге напечатать побольше рублей и завалить ими раисю?
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26.04.2022 21:00 Відповісти
Нащо? Вони самі почнуть незабаром. Але з чого, цікаво, бо папір та фарби купляли в Швейцарії.
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26.04.2022 21:04 Відповісти
Сподіваюсь, що поляки за невиконання контракту на постачання газу подадуть позов в міжнарожний арбітраж. У них є всі шанси виграти і отримати законтрактований газ і грошову компенсацію.
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26.04.2022 21:28 Відповісти
Фамилия у министерши вызывающая ,и это очень круто.Поляки наши друзья!
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26.04.2022 21:31 Відповісти
Друзі, запам'ятайте це ім'я - Рафал Бжоска. Польський бізнесмен, який минулого тижня відправив в Україну 34 вагони допомоги (500т). Вантаж уже у Харкові!! Медикаменти, консерви, макарони, пшоно, ковдри, спальні мішки - все найнеобхідніше.
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26.04.2022 21:40 Відповісти
A dokładniej : transport zorganizowany i sfinansowany przez https://www.forbes.pl/biznes/omenaa-mensah-kobieta-pracujaca-jest-gwiazda-telewizji-produkuje-meble-i-kieruje/kxqqwtb Omenę Mensah i https://www.forbes.pl/przywodztwo/rafal-brzoska-tworca-inpostu-udowodnil-ze-nie-brak-mu-biznesowej-odwagi/35m8h6b Rafała Brzoskę , 34 wagony, około 1000 palet.
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26.04.2022 22:32 Відповісти
щиро дякуємо!
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26.04.2022 23:53 Відповісти
 
 