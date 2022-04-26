РФ припинила поставки газу до Польщі, – ЗМІ

За неофіційною інформацією, Росія припинила постачання газу до Польщі, ймовірною причиною є відмова платити за нього в рублях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють польські ЗМІ, зокрема, Polsat News і RMF24.

У міністерстві клімату та довкілля Польщі сьогодні зібрався кризовий штаб.

"Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку - ми були фактично незалежними від Росії впродовж багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. У польських домівках газу не бракуватиме", - написала міністр клімату та довкілля Анна Москва у Twitter.

Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo - od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach. — Anna Moskwa (@moskwa_anna) April 26, 2022

Причиною припинення поставок газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, зокрема Польща, на це не погодилися.

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Як зазначає RMF24, наразі незрозуміло, які причини стоять за припиненням поставок: технічні чи політичні.

За даними порталу Onet, минулої п'ятниці в Польщі закінчився термін розрахунків за газ у російській валюті. Польський оператор PGNiG неодноразово повідомляв, що не платитиме в рублях, оскільки контракти цього не дозволяють.

Після інформації про призупинення поставок газу на голландській біржі TTF ціни на сировину зросли більш ніж на 10 відсотків.

Минулого тижня "Газпром" не зарезервував потужність польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".