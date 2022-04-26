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Новости Война
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Оккупанты из минометов обстреляли одну из громад на Сумщине, - Живицкий

сумщина

Российские оккупанты сегодня обстреляли населенный пункт Эсманской громады Сумской области.

Об этом в видеообращении сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошел очередной обстрел одной из громад Сумщины рашистами. С территории РФ из минометов был обстрелян один из населенных пунктов Эсманской громады и мы видим, что эти обстрелы продолжаются уже не первый день. Практически вся линия границы за последние несколько дней обстреливается из тяжелой артиллерии и минометов, Сегодня произошел очередной обстрел, провокационные действия, к сожалению, в последнее время происходят все чаще.

Мы готовы в любой момент дать отпор в случае ухудшения военной ситуации", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС ликвидируют последствия разрушений после российских обстрелов в городе-герое Ахтырка. Фоторепортаж

обстрел (27396) Сумская область (3178) Живицкий Дмитрий (242)


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Вже давно потрібно бити у відповідь по расєйськаму свінарніку бо по іншому кацапські свині не зрозуміють...
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26.04.2022 20:44 Ответить
Тобто це "нормаьна ситуація", коли нас обстрілюють з території мордору?Чекаєте на погіршення?Чи може знову є наказ невідповідати на "провокаціїї"?
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26.04.2022 20:51 Ответить
Зайдут на территорию области - им дадут отпор,а стрелять, абы стрелять, это тактика свинособачих *********.
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26.04.2022 21:05 Ответить
Нада просто нищити інфраструктуру русні всіма можливими засобами .
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26.04.2022 22:02 Ответить
 
 