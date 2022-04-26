Оккупанты из минометов обстреляли одну из громад на Сумщине, - Живицкий

Российские оккупанты сегодня обстреляли населенный пункт Эсманской громады Сумской области.

Об этом в видеообращении сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошел очередной обстрел одной из громад Сумщины рашистами. С территории РФ из минометов был обстрелян один из населенных пунктов Эсманской громады и мы видим, что эти обстрелы продолжаются уже не первый день. Практически вся линия границы за последние несколько дней обстреливается из тяжелой артиллерии и минометов, Сегодня произошел очередной обстрел, провокационные действия, к сожалению, в последнее время происходят все чаще.

Мы готовы в любой момент дать отпор в случае ухудшения военной ситуации", – рассказал он.

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