Окупанти з мінометів обстріляли одну із громад на Сумщині, - Живицький
Російські окупанти сьогодні обстріляли населений пункт Есманської громади на Сумщині.
Про це у відеозверненні повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбувся черговий обстріл однієї з громад Сумщини рашистами. З території РФ було з мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманської громади і ми бачимо, що ці обстріли продовжуються поспіль вже не перший день. Практично вся лінія кордону за останні декілька днів обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Сьогодні відбувся черговий обстріл. Ці провокаційні дії, на жаль, останнім часом відбуваються все частіше.
Ми готові в будь-який момент дати відсіч у разі погіршення військової ситуації", - розповів він.
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Александр Чуднивец #474549
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