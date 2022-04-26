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Новини Війна
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Окупанти з мінометів обстріляли одну із громад на Сумщині, - Живицький

сумщина

Російські окупанти сьогодні обстріляли населений пункт Есманської громади на Сумщині.

Про це у відеозверненні повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся черговий обстріл однієї з громад Сумщини рашистами. З території РФ було з мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманської громади і ми бачимо, що ці обстріли продовжуються поспіль вже не перший день. Практично вся лінія кордону за останні декілька днів обстрілюється з важкої артилерії та мінометів. Сьогодні відбувся черговий обстріл. Ці провокаційні дії, на жаль, останнім часом відбуваються все частіше.

Ми готові в будь-який момент дати відсіч у разі погіршення військової ситуації", - розповів він.

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Автор: 

обстріл (28717) Сумська область (3728) Живицький Дмитро (466)


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Вже давно потрібно бити у відповідь по расєйськаму свінарніку бо по іншому кацапські свині не зрозуміють...
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26.04.2022 20:44 Відповісти
Тобто це "нормаьна ситуація", коли нас обстрілюють з території мордору?Чекаєте на погіршення?Чи може знову є наказ невідповідати на "провокаціїї"?
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26.04.2022 20:51 Відповісти
Зайдут на территорию области - им дадут отпор,а стрелять, абы стрелять, это тактика свинособачих *********.
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26.04.2022 21:05 Відповісти
Нада просто нищити інфраструктуру русні всіма можливими засобами .
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26.04.2022 22:02 Відповісти
 
 