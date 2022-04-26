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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не видим, что Путин готов прекратить войну мирным путем, - Блинкен

блінкен

Российский президент Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны посредством дипломатии, путем мирных переговоров.

Об этом заявил во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам международных отношений Сената госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы не видим никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на содержательные переговоры (по прекращению войны в Украине – ред.)", - отметил глава американской дипломатии.

Сейчас же, по словам Блинкена, администрация США делает все возможное, чтобы ВСУ получали оружие в рекордно короткие сроки. И это намного сужает возможности для агрессии российских захватчиков.

"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина сегодня удерживает крепко", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о вступлении в НАТО будут принимать сами украинцы, - Блинкен

путин владимир (31335) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+18
)(уйло і не припинить війну "мирним шляхом".Тільки ногами вперед.
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26.04.2022 23:47
+11
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27.04.2022 00:00
+10
ги-ги !
тепер вже Колективний Захід не бажає припинення Війни на півдорозі - тільки тотальне знищення хла та опущення рашки до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
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27.04.2022 00:02
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)(уйло і не припинить війну "мирним шляхом".Тільки ногами вперед.
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26.04.2022 23:47 Ответить
ги-ги !
тепер вже Колективний Захід не бажає припинення Війни на півдорозі - тільки тотальне знищення хла та опущення рашки до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
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27.04.2022 00:02 Ответить
где много-много диких абизян.
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27.04.2022 00:07 Ответить
Я чув, що Бразилія - економічно розвинена країна, відіграє важливу роль у своєму регіоні і у світі. Можливо, ви думали про Північну Корею?
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27.04.2022 00:28 Ответить
до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
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27.04.2022 00:34 Ответить
Бразилия развитая страна, тем более по сравнению с РФ.
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27.04.2022 05:23 Ответить
просто ти не в курсі що таке північна частина Бразилії. рекомендую освідчитись в цьому питанні. Підкажу напрямок - наркотики і кордон з сусідніми країнами
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27.04.2022 11:58 Ответить
Дякую всім братнім народам, які підтримують Україну!
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26.04.2022 23:49 Ответить
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27.04.2022 00:21 Ответить
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27.04.2022 00:35 Ответить
в мене в тумбочці валяється біля 20 тис. ру-******, які я вчасно не поміняв - надішлю донат за тушку хла
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27.04.2022 00:43 Ответить
хочу услышать голос путина как он кричит и стонет от того, что ему ломают ногти, отрезают по чуточку кожу с лица, прям я бы поставил на рингтон себе, каждый день бы слушал его плач в телефоне. Я бы просто наслаждался
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26.04.2022 23:50 Ответить
я вважаю, що для нього справжнє покарання це відсидіти до смерті, то може ще років десять в американській в'язниці. Ок це занадто гуманно, але Карл -- це "піндоська" в'язниця.
P.S. Але не в одиночку, а в колективну камеру
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26.04.2022 23:55 Ответить
Гуманно, але якщо наглядачами поставити волонтерів з Правого Сектору, то нормально.
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27.04.2022 00:30 Ответить
Ваша "русофобия" по прежнему не достаточна))
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27.04.2022 09:23 Ответить
якщо б там якась логіка працювала, цього б наступу не було. От вже тре було б з цим покінчити -- об'явити міжнародним терористом і попросити уряд країни -- видати його! Це ж "демократична країна, так ніби? ну то чого "народ" має страждати?... Чим вам не дипломатичний варіант перемир'я?..
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26.04.2022 23:51 Ответить
Вбивало не Уйло, вбивали "прастиє расісянє", тому ВСІ вони мають відповісти так само!
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27.04.2022 00:01 Ответить
кто демократичная краiна? рашка? вы в своем уме?
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27.04.2022 00:25 Ответить
С чего вы решили что быдлонаселение в росии страдает? Им очень нравится война в Украине ,особенно сидящим задами на диване с пультом от раша тв в руках.
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27.04.2022 02:18 Ответить
***** должно сдохнуть! И совершенно неважно, кто организует его явку на Всевышний Суд.
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26.04.2022 23:57 Ответить
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27.04.2022 00:00 Ответить
перший раз чую шо війну можна припинити "мирним щляхом"
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27.04.2022 00:04 Ответить
ты что с луны свалился - зеленский об этом все время талдычит - иуда
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27.04.2022 00:27 Ответить
Так - і Європа вважає , що ліпше дипломатично домовлятися , чим воювати
Але Раша - не европейська країна !
Азія ? Але японці , корейці та китайці - відмовляться вважати Рашу близьким народом
Хіба Монголія ???
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27.04.2022 11:58 Ответить
Невже дійшло ?

Нічого собі темпи "розуміння" та "усвідомлення".

2008-го вашому чму було мало, воно вилізло з перезавантаженням.
І 2014-го при тому самому тандемчику голубка і козачка - теж.

Ні, козачок цілий 2021 скакав-задобрював, диплЬОматував.

Тепер тисячі вбитих українців, скільки замучено і покалічено, мільйони біженців, знищено велику частину інфраструктури - допетрали вони нарешті.

Для вас же ж статейку спеціально переклали про їхню програму знищення України і українців.

Де ваші аналітики ? За що гроші отримують, якщо ви не маєте портрету фюрера і не володієте ситуацією ?

Ото ви за цілий рік і "накерували" на війну, тоді підло чекали, що Україна впаде за три дні і ви кинетеся чергове перезавантаження робити. Той, хто відбуває свій третій термін, вже досвід має: смикав би за ниточки балакаючої головешки.

А тепер кинулися допомагати і підтримку до перемоги висловлювати.
Хоча таки проскочило в козачка: Київ все ще (с) стоїть.
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27.04.2022 00:05 Ответить
Ну то й що? Яка в тім новина? Він був вже пи^зданув, що він нас знищить. Хай буде хай, усі побачать на що то прийде.
Йому пзда!
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27.04.2022 00:07 Ответить
питання до Блінкена..За скільки часу рашисти б захопили Прибалтійські країни чи навіть Польщі,з тими всіма танками і ордою,поки НАТО чухалось і давало відповідь..то рашисти б що натворили в окупованих країнах?НАТО б всралось даваючи відповідь
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27.04.2022 00:07 Ответить
А чого йому припиняти війну мирним способом?
Від свіфту відключено тільки 10% російських банків.
Ембарго на нафту і досі немає.
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27.04.2022 00:13 Ответить
а ты немцам будешь платить пособия по безработице? если у них экономика просядет из за эмбарго
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27.04.2022 00:29 Ответить
ніякого безробіття !
німці будуть качати газа на Ямалі у ГУЛАГУ !
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27.04.2022 00:41 Ответить
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27.04.2022 00:25 Ответить
Война будет продолжаться, пока эту мразь не выковыряем из бункера.
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27.04.2022 00:39 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3287 Петро Порошенко: "путінська росія має бути зруйнована !

Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".
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27.04.2022 00:58 Ответить
Это элементарно понять на основании того факта, что питательной средой войны является ненависть. Именно ненависть движет войну и поддерживает ее проведение.

Открываем кацапскую ТВ-программу. Там 90% эфира забита новостными программами и ток-шоу. Кто их смотрит, то уже шокирован непрерывным, тысячекратно превышающим все допустимые нормы потоком ненависти. Вот и ответ на вопрос, чего хотят кацапы.

Вот когда на российском телевидение с 7 утра по 23 вечера будут показывать, что Украина - это суверенное государство на европейском континенте, показывать ее культуру, включая период 13-18ых столетий, показывать ее людей и их достижения, показывать важность и значимость дружбы с Украиной и так на протяжении недель, каждый день, всю программу, включая и ток-шоу - вот тогда можно и рассмотреть мирные переговоры, ожидая от них результата. Тогда и ТОЛЬКО тогда. За 1 минуту можно это узнать, просто посмотреть на программу передач кацаптв.
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27.04.2022 00:58 Ответить
Так скажіть про це Боррелю і Гутерішу... а то вони шукають"мирні шляхи" врегулювання
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27.04.2022 07:01 Ответить
Слушать Рамштайн стало снова в тренде))
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27.04.2022 09:24 Ответить
Чому Блінкен не бачить мирного шляху вирішення війни,а Зеленський бачить?
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27.04.2022 12:16 Ответить
А кто-то обратил внимание, что путин, что лукашенко какими-то волосами лысины прячут. А это уже серьезный комплекс неполноценности!
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27.04.2022 13:26 Ответить
 
 