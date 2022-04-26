Мы не видим, что Путин готов прекратить войну мирным путем, - Блинкен
Российский президент Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны посредством дипломатии, путем мирных переговоров.
Об этом заявил во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам международных отношений Сената госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы не видим никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на содержательные переговоры (по прекращению войны в Украине – ред.)", - отметил глава американской дипломатии.
Сейчас же, по словам Блинкена, администрация США делает все возможное, чтобы ВСУ получали оружие в рекордно короткие сроки. И это намного сужает возможности для агрессии российских захватчиков.
"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина сегодня удерживает крепко", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.
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тепер вже Колективний Захід не бажає припинення Війни на півдорозі - тільки тотальне знищення хла та опущення рашки до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
P.S. Але не в одиночку, а в колективну камеру
Але Раша - не европейська країна !
Азія ? Але японці , корейці та китайці - відмовляться вважати Рашу близьким народом
Хіба Монголія ???
Нічого собі темпи "розуміння" та "усвідомлення".
2008-го вашому чму було мало, воно вилізло з перезавантаженням.
І 2014-го при тому самому тандемчику голубка і козачка - теж.
Ні, козачок цілий 2021 скакав-задобрював, диплЬОматував.
Тепер тисячі вбитих українців, скільки замучено і покалічено, мільйони біженців, знищено велику частину інфраструктури - допетрали вони нарешті.
Для вас же ж статейку спеціально переклали про їхню програму знищення України і українців.
Де ваші аналітики ? За що гроші отримують, якщо ви не маєте портрету фюрера і не володієте ситуацією ?
Ото ви за цілий рік і "накерували" на війну, тоді підло чекали, що Україна впаде за три дні і ви кинетеся чергове перезавантаження робити. Той, хто відбуває свій третій термін, вже досвід має: смикав би за ниточки балакаючої головешки.
А тепер кинулися допомагати і підтримку до перемоги висловлювати.
Хоча таки проскочило в козачка: Київ все ще (с) стоїть.
Йому пзда!
Від свіфту відключено тільки 10% російських банків.
Ембарго на нафту і досі немає.
німці будуть качати газа на Ямалі у ГУЛАГУ !
Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".
Открываем кацапскую ТВ-программу. Там 90% эфира забита новостными программами и ток-шоу. Кто их смотрит, то уже шокирован непрерывным, тысячекратно превышающим все допустимые нормы потоком ненависти. Вот и ответ на вопрос, чего хотят кацапы.
Вот когда на российском телевидение с 7 утра по 23 вечера будут показывать, что Украина - это суверенное государство на европейском континенте, показывать ее культуру, включая период 13-18ых столетий, показывать ее людей и их достижения, показывать важность и значимость дружбы с Украиной и так на протяжении недель, каждый день, всю программу, включая и ток-шоу - вот тогда можно и рассмотреть мирные переговоры, ожидая от них результата. Тогда и ТОЛЬКО тогда. За 1 минуту можно это узнать, просто посмотреть на программу передач кацаптв.