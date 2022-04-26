Мы не видим, что Путин готов прекратить войну мирным путем, - Блинкен

Российский президент Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны посредством дипломатии, путем мирных переговоров.

Об этом заявил во вторник во время слушаний в Комитете по вопросам международных отношений Сената госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы не видим никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на содержательные переговоры (по прекращению войны в Украине – ред.)", - отметил глава американской дипломатии.

Сейчас же, по словам Блинкена, администрация США делает все возможное, чтобы ВСУ получали оружие в рекордно короткие сроки. И это намного сужает возможности для агрессии российских захватчиков.

"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина сегодня удерживает крепко", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

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