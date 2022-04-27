УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14541 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
10 340 38
Путін (19398) Блінкен (583)

Ми не бачимо, що Путін готовий припинити війну мирним шляхом, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни за допомогою дипломатії, шляхом мирних переговорів.

Про це заявив у вівторок під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на змістовні переговори (щодо припинення війни в Україні – ред.)", - зауважив глава американської дипломатії.

Зараз же, за словами Блінкена, адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни. І це набагато звужує можливості для агресії російських загарбників.

"Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав можливим захопити за якихось кілька тижнів, Україна сьогодні утримує міцно",- зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

Читайте також: Рішення про вступ до НАТО будуть приймати самі українці, - Блінкен
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
)(уйло і не припинить війну "мирним шляхом".Тільки ногами вперед.
показати весь коментар
26.04.2022 23:47
+11
показати весь коментар
27.04.2022 00:00
+10
ги-ги !
тепер вже Колективний Захід не бажає припинення Війни на півдорозі - тільки тотальне знищення хла та опущення рашки до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
показати весь коментар
27.04.2022 00:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)(уйло і не припинить війну "мирним шляхом".Тільки ногами вперед.
показати весь коментар
26.04.2022 23:47 Відповісти
ги-ги !
тепер вже Колективний Захід не бажає припинення Війни на півдорозі - тільки тотальне знищення хла та опущення рашки до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
показати весь коментар
27.04.2022 00:02 Відповісти
где много-много диких абизян.
показати весь коментар
27.04.2022 00:07 Відповісти
Я чув, що Бразилія - економічно розвинена країна, відіграє важливу роль у своєму регіоні і у світі. Можливо, ви думали про Північну Корею?
показати весь коментар
27.04.2022 00:28 Відповісти
до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
показати весь коментар
27.04.2022 00:34 Відповісти
Бразилия развитая страна, тем более по сравнению с РФ.
показати весь коментар
27.04.2022 05:23 Відповісти
просто ти не в курсі що таке північна частина Бразилії. рекомендую освідчитись в цьому питанні. Підкажу напрямок - наркотики і кордон з сусідніми країнами
показати весь коментар
27.04.2022 11:58 Відповісти
Дякую всім братнім народам, які підтримують Україну!
показати весь коментар
26.04.2022 23:49 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 00:21 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 00:35 Відповісти
в мене в тумбочці валяється біля 20 тис. ру-******, які я вчасно не поміняв - надішлю донат за тушку хла
показати весь коментар
27.04.2022 00:43 Відповісти
хочу услышать голос путина как он кричит и стонет от того, что ему ломают ногти, отрезают по чуточку кожу с лица, прям я бы поставил на рингтон себе, каждый день бы слушал его плач в телефоне. Я бы просто наслаждался
показати весь коментар
26.04.2022 23:50 Відповісти
я вважаю, що для нього справжнє покарання це відсидіти до смерті, то може ще років десять в американській в'язниці. Ок це занадто гуманно, але Карл -- це "піндоська" в'язниця.
P.S. Але не в одиночку, а в колективну камеру
показати весь коментар
26.04.2022 23:55 Відповісти
Гуманно, але якщо наглядачами поставити волонтерів з Правого Сектору, то нормально.
показати весь коментар
27.04.2022 00:30 Відповісти
Ваша "русофобия" по прежнему не достаточна))
показати весь коментар
27.04.2022 09:23 Відповісти
якщо б там якась логіка працювала, цього б наступу не було. От вже тре було б з цим покінчити -- об'явити міжнародним терористом і попросити уряд країни -- видати його! Це ж "демократична країна, так ніби? ну то чого "народ" має страждати?... Чим вам не дипломатичний варіант перемир'я?..
показати весь коментар
26.04.2022 23:51 Відповісти
Вбивало не Уйло, вбивали "прастиє расісянє", тому ВСІ вони мають відповісти так само!
показати весь коментар
27.04.2022 00:01 Відповісти
кто демократичная краiна? рашка? вы в своем уме?
показати весь коментар
27.04.2022 00:25 Відповісти
С чего вы решили что быдлонаселение в росии страдает? Им очень нравится война в Украине ,особенно сидящим задами на диване с пультом от раша тв в руках.
показати весь коментар
27.04.2022 02:18 Відповісти
***** должно сдохнуть! И совершенно неважно, кто организует его явку на Всевышний Суд.
показати весь коментар
26.04.2022 23:57 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 00:00 Відповісти
перший раз чую шо війну можна припинити "мирним щляхом"
показати весь коментар
27.04.2022 00:04 Відповісти
ты что с луны свалился - зеленский об этом все время талдычит - иуда
показати весь коментар
27.04.2022 00:27 Відповісти
Так - і Європа вважає , що ліпше дипломатично домовлятися , чим воювати
Але Раша - не европейська країна !
Азія ? Але японці , корейці та китайці - відмовляться вважати Рашу близьким народом
Хіба Монголія ???
показати весь коментар
27.04.2022 11:58 Відповісти
Невже дійшло ?

Нічого собі темпи "розуміння" та "усвідомлення".

2008-го вашому чму було мало, воно вилізло з перезавантаженням.
І 2014-го при тому самому тандемчику голубка і козачка - теж.

Ні, козачок цілий 2021 скакав-задобрював, диплЬОматував.

Тепер тисячі вбитих українців, скільки замучено і покалічено, мільйони біженців, знищено велику частину інфраструктури - допетрали вони нарешті.

Для вас же ж статейку спеціально переклали про їхню програму знищення України і українців.

Де ваші аналітики ? За що гроші отримують, якщо ви не маєте портрету фюрера і не володієте ситуацією ?

Ото ви за цілий рік і "накерували" на війну, тоді підло чекали, що Україна впаде за три дні і ви кинетеся чергове перезавантаження робити. Той, хто відбуває свій третій термін, вже досвід має: смикав би за ниточки балакаючої головешки.

А тепер кинулися допомагати і підтримку до перемоги висловлювати.
Хоча таки проскочило в козачка: Київ все ще (с) стоїть.
показати весь коментар
27.04.2022 00:05 Відповісти
Ну то й що? Яка в тім новина? Він був вже пи^зданув, що він нас знищить. Хай буде хай, усі побачать на що то прийде.
Йому пзда!
показати весь коментар
27.04.2022 00:07 Відповісти
питання до Блінкена..За скільки часу рашисти б захопили Прибалтійські країни чи навіть Польщі,з тими всіма танками і ордою,поки НАТО чухалось і давало відповідь..то рашисти б що натворили в окупованих країнах?НАТО б всралось даваючи відповідь
показати весь коментар
27.04.2022 00:07 Відповісти
А чого йому припиняти війну мирним способом?
Від свіфту відключено тільки 10% російських банків.
Ембарго на нафту і досі немає.
показати весь коментар
27.04.2022 00:13 Відповісти
а ты немцам будешь платить пособия по безработице? если у них экономика просядет из за эмбарго
показати весь коментар
27.04.2022 00:29 Відповісти
ніякого безробіття !
німці будуть качати газа на Ямалі у ГУЛАГУ !
показати весь коментар
27.04.2022 00:41 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2022 00:25 Відповісти
Война будет продолжаться, пока эту мразь не выковыряем из бункера.
показати весь коментар
27.04.2022 00:39 Відповісти
Петро Порошенко: "путінська росія має бути зруйнована!

Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".
показати весь коментар
27.04.2022 00:58 Відповісти
Это элементарно понять на основании того факта, что питательной средой войны является ненависть. Именно ненависть движет войну и поддерживает ее проведение.

Открываем кацапскую ТВ-программу. Там 90% эфира забита новостными программами и ток-шоу. Кто их смотрит, то уже шокирован непрерывным, тысячекратно превышающим все допустимые нормы потоком ненависти. Вот и ответ на вопрос, чего хотят кацапы.

Вот когда на российском телевидение с 7 утра по 23 вечера будут показывать, что Украина - это суверенное государство на европейском континенте, показывать ее культуру, включая период 13-18ых столетий, показывать ее людей и их достижения, показывать важность и значимость дружбы с Украиной и так на протяжении недель, каждый день, всю программу, включая и ток-шоу - вот тогда можно и рассмотреть мирные переговоры, ожидая от них результата. Тогда и ТОЛЬКО тогда. За 1 минуту можно это узнать, просто посмотреть на программу передач кацаптв.
показати весь коментар
27.04.2022 00:58 Відповісти
Так скажіть про це Боррелю і Гутерішу... а то вони шукають"мирні шляхи" врегулювання
показати весь коментар
27.04.2022 07:01 Відповісти
Слушать Рамштайн стало снова в тренде))
показати весь коментар
27.04.2022 09:24 Відповісти
Чому Блінкен не бачить мирного шляху вирішення війни,а Зеленський бачить?
показати весь коментар
27.04.2022 12:16 Відповісти
А кто-то обратил внимание, что путин, что лукашенко какими-то волосами лысины прячут. А это уже серьезный комплекс неполноценности!
показати весь коментар
27.04.2022 13:26 Відповісти
 
 