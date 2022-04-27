Ми не бачимо, що Путін готовий припинити війну мирним шляхом, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності до завершення війни за допомогою дипломатії, шляхом мирних переговорів.
Про це заявив у вівторок під час слухань у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на змістовні переговори (щодо припинення війни в Україні – ред.)", - зауважив глава американської дипломатії.
Зараз же, за словами Блінкена, адміністрація США робить усе можливе, щоб ЗСУ отримували зброю в рекордно короткі терміни. І це набагато звужує можливості для агресії російських загарбників.
"Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав можливим захопити за якихось кілька тижнів, Україна сьогодні утримує міцно",- зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.
Будь ласка, зачекайте...
тепер вже Колективний Захід не бажає припинення Війни на півдорозі - тільки тотальне знищення хла та опущення рашки до Північної Бразилії ( в кращому випадку)
P.S. Але не в одиночку, а в колективну камеру
Але Раша - не европейська країна !
Азія ? Але японці , корейці та китайці - відмовляться вважати Рашу близьким народом
Хіба Монголія ???
Нічого собі темпи "розуміння" та "усвідомлення".
2008-го вашому чму було мало, воно вилізло з перезавантаженням.
І 2014-го при тому самому тандемчику голубка і козачка - теж.
Ні, козачок цілий 2021 скакав-задобрював, диплЬОматував.
Тепер тисячі вбитих українців, скільки замучено і покалічено, мільйони біженців, знищено велику частину інфраструктури - допетрали вони нарешті.
Для вас же ж статейку спеціально переклали про їхню програму знищення України і українців.
Де ваші аналітики ? За що гроші отримують, якщо ви не маєте портрету фюрера і не володієте ситуацією ?
Ото ви за цілий рік і "накерували" на війну, тоді підло чекали, що Україна впаде за три дні і ви кинетеся чергове перезавантаження робити. Той, хто відбуває свій третій термін, вже досвід має: смикав би за ниточки балакаючої головешки.
А тепер кинулися допомагати і підтримку до перемоги висловлювати.
Хоча таки проскочило в козачка: Київ все ще (с) стоїть.
Йому пзда!
Від свіфту відключено тільки 10% російських банків.
Ембарго на нафту і досі немає.
німці будуть качати газа на Ямалі у ГУЛАГУ !
Однозначно, потрібною є «депутінізація» та демілітаризація росії. Адже сьогодні Україна представляє собою дуже потужний фланг НАТО, який руйнує російську варварську навалу. Про це сказав у ефірі телеканалу CNN".
Открываем кацапскую ТВ-программу. Там 90% эфира забита новостными программами и ток-шоу. Кто их смотрит, то уже шокирован непрерывным, тысячекратно превышающим все допустимые нормы потоком ненависти. Вот и ответ на вопрос, чего хотят кацапы.
Вот когда на российском телевидение с 7 утра по 23 вечера будут показывать, что Украина - это суверенное государство на европейском континенте, показывать ее культуру, включая период 13-18ых столетий, показывать ее людей и их достижения, показывать важность и значимость дружбы с Украиной и так на протяжении недель, каждый день, всю программу, включая и ток-шоу - вот тогда можно и рассмотреть мирные переговоры, ожидая от них результата. Тогда и ТОЛЬКО тогда. За 1 минуту можно это узнать, просто посмотреть на программу передач кацаптв.