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Из Латвии в Украину отправились 11 автобусов с гумпомощью

латвия

Во вторник после торжественной церемонии в Риге в столицу Украины отправились 11 автобусов Mercedes-Benz, подаренные Рижской мэрией, с гуманитарной помощью для жителей Киева и Киевской области, пострадавших от российской оккупации.

Об этом рассказал посол Украины в Латвии Александр Мищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это один из ряда проектов помощи Латвии и латвийских самоуправлений нашему государству, которое вместе с мировым сообществом борется против кровавой путинской агрессии. Решением Рижского городского совета 11 автобусов были переданы городу-побратиму Киеву для поддержки городской инфраструктуры, пострадавшей в результате российских бомбардировок", - отметил Мищенко.

Далее, по его словам, было бы глупо, нетехнологично везти эти габаритные автобусы пустыми. Поэтому в Риге несколько дней проводился сбор гуманитарной помощи (для этого в разных районах города были открыты пункты сбора) – медикаментов, продовольственных товаров, средств гигиены, одежды, детского питания, других детских товаров, бытовых приборов, корма для домашних животных.

По прибытии в столицу Украины данные автобусы с участием вице-мэра Риги Эдвардса Смилтенса будут переданы главе Киевской городской администрации – Виталию Кличко. Гуманитарная акция стала возможной благодаря совместной работе Посольства Украины в Латвии, мэрии Риги и латвийского благотворительного фонда Ziedot.lv.

Соответственно, Посол Украины выразил искреннюю благодарность работникам и руководству Рижской мэрии, муниципального предприятия общественного транспорта Rigas satiksme, латвийского благотворительного фонда Ziedot.lv.

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В заключение Мищенко добавил, что связи между городами и регионами Украины и Латвии крепнут на всех уровнях и в разных сферах. В частности, сегодня состоялась онлайн-встреча представителей местного самоуправления Украины и Латвии, на которой обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества. Особое ударение сделали на помощи Латвии украинским беженцам. "В настоящее время в Латвии уже находятся более 25 тысяч украинцев, прибывших сюда после 24 февраля… Также во время онлайн-встречи, в рамках программы городов-побратимов, было подписано Соглашение о сотрудничестве между украинским городом Косов и латвийской Кулдыгой", - отметил украинский дипломат.

Автор: 

Латвия (1339) гуманитарная помощь (1262)


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Топ комментарии
+13
Латишам-черговий респект...
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27.04.2022 07:51
+12
Скільки там тієї Латвії, 2 млн людей, і теж допомагають, роблять все, що можуть. Весь цивілізований світ за нас.
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27.04.2022 07:57
+5
чого це недостойні, достойні. он уже і в ЄС нас скоро візьмуть, і про НАТО вчора говорили.

а коломойський і копійки між тим не дав нікому.
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27.04.2022 08:28
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Латишам-черговий респект...
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27.04.2022 07:51 Ответить
Тільки не до Мелітополя, бо там грузи зникають
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27.04.2022 07:52 Ответить
респект!
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27.04.2022 07:57 Ответить
Скільки там тієї Латвії, 2 млн людей, і теж допомагають, роблять все, що можуть. Весь цивілізований світ за нас.
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27.04.2022 07:57 Ответить
Так, українці вмирають за цивілізований світ, проте не достойні бути частиною цього світу((
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27.04.2022 08:04 Ответить
чого це недостойні, достойні. он уже і в ЄС нас скоро візьмуть, і про НАТО вчора говорили.

а коломойський і копійки між тим не дав нікому.
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27.04.2022 08:28 Ответить
300 років українці вмирали за россію, отримуючи за це від россії Голодомори, репресії, депортації з деукраїнізацією...потім віддали россії чорноморський флот, ядерну зброю, ракети...
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27.04.2022 08:36 Ответить
Війна відбувається через брак знань української історії.
Але міністр культури плюсівець Ткаченко і досі проти відмови від усього цапського, проти переіменування вулиць.
А ще перед війною він сказав - а що нам зробив Суворов, що вулицю з його прізвищем переіменували
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27.04.2022 08:52 Ответить
Как жеж они бедные прорвутся через заторы необложенных данью евроблях на таможне? Начинайте разгонять зраду горехоботы!
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27.04.2022 08:01 Ответить
Вивчи спочатку свою рідну російську мову! у російській мові нема слова зрада!
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27.04.2022 08:05 Ответить
Чивокуня, це ти? Моя рідна мова українська! То я навмисне для тебе написав кацапською зі словом зрада. Дерусифікація, так би мовити, в дії. Як там у Ростові?
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27.04.2022 08:12 Ответить
Весь текст російською, а слово зрада українською...це для того, щоб підкреслити, що зрада є суто українським явищем, і аж ніяк не російським...?
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27.04.2022 08:26 Ответить
Зрада то не є суто українським явищем. То є суто горехоботським явищем. Горехоботи є знаєш? В них суцільне горе зі зрадою...
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27.04.2022 08:52 Ответить
Що таке горехоботське явище і хто такі горехоботи? Зеленський горехобот?
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27.04.2022 08:56 Ответить
А чого цапською дописуєте ?
Плотять більше ?
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27.04.2022 09:09 Ответить
Латвії - велика подяка!
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27.04.2022 08:31 Ответить
Це добре, але прошу до смт Любар, житомирської обл. не везіть, вкрадуть, переполовинять.
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27.04.2022 11:28 Ответить
Oni sami nekuda nemogut vesti, im ukazet ves marshrut... Odadut meste autobusami i vashi valantjori budut razpredeljat kamu nuznee... Smert roZZijskim fashistkim nacistam Ukraine i ix *****-raciji putina *****.
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27.04.2022 11:53 Ответить
 
 