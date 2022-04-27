Из Латвии в Украину отправились 11 автобусов с гумпомощью

Во вторник после торжественной церемонии в Риге в столицу Украины отправились 11 автобусов Mercedes-Benz, подаренные Рижской мэрией, с гуманитарной помощью для жителей Киева и Киевской области, пострадавших от российской оккупации.

Об этом рассказал посол Украины в Латвии Александр Мищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это один из ряда проектов помощи Латвии и латвийских самоуправлений нашему государству, которое вместе с мировым сообществом борется против кровавой путинской агрессии. Решением Рижского городского совета 11 автобусов были переданы городу-побратиму Киеву для поддержки городской инфраструктуры, пострадавшей в результате российских бомбардировок", - отметил Мищенко.

Далее, по его словам, было бы глупо, нетехнологично везти эти габаритные автобусы пустыми. Поэтому в Риге несколько дней проводился сбор гуманитарной помощи (для этого в разных районах города были открыты пункты сбора) – медикаментов, продовольственных товаров, средств гигиены, одежды, детского питания, других детских товаров, бытовых приборов, корма для домашних животных.

По прибытии в столицу Украины данные автобусы с участием вице-мэра Риги Эдвардса Смилтенса будут переданы главе Киевской городской администрации – Виталию Кличко. Гуманитарная акция стала возможной благодаря совместной работе Посольства Украины в Латвии, мэрии Риги и латвийского благотворительного фонда Ziedot.lv.

Соответственно, Посол Украины выразил искреннюю благодарность работникам и руководству Рижской мэрии, муниципального предприятия общественного транспорта Rigas satiksme, латвийского благотворительного фонда Ziedot.lv.

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В заключение Мищенко добавил, что связи между городами и регионами Украины и Латвии крепнут на всех уровнях и в разных сферах. В частности, сегодня состоялась онлайн-встреча представителей местного самоуправления Украины и Латвии, на которой обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества. Особое ударение сделали на помощи Латвии украинским беженцам. "В настоящее время в Латвии уже находятся более 25 тысяч украинцев, прибывших сюда после 24 февраля… Также во время онлайн-встречи, в рамках программы городов-побратимов, было подписано Соглашение о сотрудничестве между украинским городом Косов и латвийской Кулдыгой", - отметил украинский дипломат.