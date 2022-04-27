З Латвії до України вирушили 11 автобусів з гумдопомогою

У вівторок після урочистої церемонії в Ризі до столиці України вирушили 11 автобусів Mercedes-Benz, подаровані Ризькою мерією, з гуманітарною допомогою для жителів Києва і Київської області, які постраждали від російської окупації.

Про це розповів посол України в Латвії Олександр Міщенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це один з низки проєктів допомоги Латвії та латвійських самоврядувань нашій державі, яка разом зі світовою спільнотою бореться проти кривавої путінської агресії. Рішенням Ризької міської ради 11 автобусів було передано місту-побратиму Києву для підтримки міської інфраструктури, що постраждала внаслідок російських бомбардувань", - зазначив Міщенко.

Далі, за його словами, було б нерозумно, нетехнологічно везти ці габаритні автобуси пустими. Тому в Ризі кілька днів проводився збір гуманітарної допомоги (для цього в різних районах міста були відкрити пункти збору) - медикаментів, продовольчих товарів, засобів гігієни, одягу, дитячого харчування, інших дитячих товарів, побутових приладів, корму для домашніх тварин тощо.

Після прибуття до столиці України зазначені автобуси за участю віцемера Риги Едвардса Смілтенса будуть передані голові Київської міської адміністрації – Віталію Кличку. Гуманітарна акція стала можливою завдяки злагодженій спільній роботі Посольства України в Латвії, мерії Риги та латвійського благодійного фонду Ziedot.lv.

Відповідно посол України висловив щиру подяку працівникам і керівництву Ризької мерії, муніципального підприємства громадського транспорту Rіgas satiksme, латвійського благодійного фонду Ziedot.lv.

Наостанок Міщенко додав, що зв’язки між містами і регіонами України та Латвії міцніють на всіх рівнях і в різних сферах. Зокрема, сьогодні ж відбулася онлайн-зустріч представників місцевого самоврядування України та Латвії, на якій обговорили стан та перспективи розвитку співпраці. Особливий наголос зробили на допомозі Латвії українським біженцям. "На даний час у Латвії вже перебуває понад 25 тисяч українців, які прибули сюди після 24 лютого… Також під час онлайн-зустрічі, в рамках програми міст-побратимів, було підписано Угоду про співпрацю між українським містом Косів та латвійською Кулдигою", - зазначив український дипломат.

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