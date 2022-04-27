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З Латвії до України вирушили 11 автобусів з гумдопомогою

латвия

У вівторок після урочистої церемонії в Ризі до столиці України вирушили 11 автобусів Mercedes-Benz, подаровані Ризькою мерією, з гуманітарною допомогою для жителів Києва і Київської області, які постраждали від російської окупації.

Про це розповів посол України в Латвії Олександр Міщенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це один з низки проєктів допомоги Латвії та латвійських самоврядувань нашій державі, яка разом зі світовою спільнотою бореться проти кривавої путінської агресії. Рішенням Ризької міської ради 11 автобусів було передано місту-побратиму Києву для підтримки міської інфраструктури, що постраждала внаслідок російських бомбардувань", - зазначив Міщенко.

Далі, за його словами, було б нерозумно, нетехнологічно везти ці габаритні автобуси пустими. Тому в Ризі кілька днів проводився збір гуманітарної допомоги (для цього в різних районах міста були відкрити пункти збору) - медикаментів, продовольчих товарів, засобів гігієни, одягу, дитячого харчування, інших дитячих товарів, побутових приладів, корму для домашніх тварин тощо.

Після прибуття до столиці України зазначені автобуси за участю віцемера Риги Едвардса Смілтенса будуть передані голові Київської міської адміністрації – Віталію Кличку. Гуманітарна акція стала можливою завдяки злагодженій спільній роботі Посольства України в Латвії, мерії Риги та латвійського благодійного фонду Ziedot.lv.

Відповідно посол України висловив щиру подяку працівникам і керівництву Ризької мерії, муніципального підприємства громадського транспорту Rіgas satiksme, латвійського благодійного фонду Ziedot.lv.

Наостанок Міщенко додав, що зв’язки між містами і регіонами України та Латвії міцніють на всіх рівнях і в різних сферах. Зокрема, сьогодні ж відбулася онлайн-зустріч представників місцевого самоврядування України та Латвії, на якій обговорили стан та перспективи розвитку співпраці. Особливий наголос зробили на допомозі Латвії українським біженцям. "На даний час у Латвії вже перебуває понад 25 тисяч українців, які прибули сюди після 24 лютого… Також під час онлайн-зустрічі, в рамках програми міст-побратимів, було підписано Угоду про співпрацю між українським містом Косів та латвійською Кулдигою", - зазначив український дипломат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські міста отримали понад 200 тонн гуманітарної допомоги, - Наєв. ФОТО

Автор: 

Латвія (1353) гуманітарна допомога (995)


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Топ коментарі
+13
Латишам-черговий респект...
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27.04.2022 07:51
+12
Скільки там тієї Латвії, 2 млн людей, і теж допомагають, роблять все, що можуть. Весь цивілізований світ за нас.
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27.04.2022 07:57
+5
чого це недостойні, достойні. он уже і в ЄС нас скоро візьмуть, і про НАТО вчора говорили.

а коломойський і копійки між тим не дав нікому.
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27.04.2022 08:28
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Латишам-черговий респект...
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27.04.2022 07:51 Відповісти
Тільки не до Мелітополя, бо там грузи зникають
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27.04.2022 07:52 Відповісти
респект!
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27.04.2022 07:57 Відповісти
Скільки там тієї Латвії, 2 млн людей, і теж допомагають, роблять все, що можуть. Весь цивілізований світ за нас.
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27.04.2022 07:57 Відповісти
Так, українці вмирають за цивілізований світ, проте не достойні бути частиною цього світу((
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27.04.2022 08:04 Відповісти
чого це недостойні, достойні. он уже і в ЄС нас скоро візьмуть, і про НАТО вчора говорили.

а коломойський і копійки між тим не дав нікому.
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27.04.2022 08:28 Відповісти
300 років українці вмирали за россію, отримуючи за це від россії Голодомори, репресії, депортації з деукраїнізацією...потім віддали россії чорноморський флот, ядерну зброю, ракети...
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27.04.2022 08:36 Відповісти
Війна відбувається через брак знань української історії.
Але міністр культури плюсівець Ткаченко і досі проти відмови від усього цапського, проти переіменування вулиць.
А ще перед війною він сказав - а що нам зробив Суворов, що вулицю з його прізвищем переіменували
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27.04.2022 08:52 Відповісти
Как жеж они бедные прорвутся через заторы необложенных данью евроблях на таможне? Начинайте разгонять зраду горехоботы!
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27.04.2022 08:01 Відповісти
Вивчи спочатку свою рідну російську мову! у російській мові нема слова зрада!
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27.04.2022 08:05 Відповісти
Чивокуня, це ти? Моя рідна мова українська! То я навмисне для тебе написав кацапською зі словом зрада. Дерусифікація, так би мовити, в дії. Як там у Ростові?
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27.04.2022 08:12 Відповісти
Весь текст російською, а слово зрада українською...це для того, щоб підкреслити, що зрада є суто українським явищем, і аж ніяк не російським...?
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27.04.2022 08:26 Відповісти
Зрада то не є суто українським явищем. То є суто горехоботським явищем. Горехоботи є знаєш? В них суцільне горе зі зрадою...
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27.04.2022 08:52 Відповісти
Що таке горехоботське явище і хто такі горехоботи? Зеленський горехобот?
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27.04.2022 08:56 Відповісти
А чого цапською дописуєте ?
Плотять більше ?
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27.04.2022 09:09 Відповісти
Латвії - велика подяка!
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27.04.2022 08:31 Відповісти
Це добре, але прошу до смт Любар, житомирської обл. не везіть, вкрадуть, переполовинять.
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27.04.2022 11:28 Відповісти
Oni sami nekuda nemogut vesti, im ukazet ves marshrut... Odadut meste autobusami i vashi valantjori budut razpredeljat kamu nuznee... Smert roZZijskim fashistkim nacistam Ukraine i ix *****-raciji putina *****.
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27.04.2022 11:53 Відповісти
 
 