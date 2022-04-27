Сегодня Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины
Сегодня, 27 апреля, Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины. Законодательная инициатива должна ускорить поставки оружия для борьбы с российским вторжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Палаты представителей.
Как отмечается, сегодня в 21:00 по киевскому времени запланировано рассмотрение акта S.3522 – закона о ленд-лизе в защиту демократии в Украине.
Как сообщалось, Сенат США 6 апреля единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.
Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как "ленд-лиз", поскольку украинские военные доказали, что могут отражать агрессию российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнять запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США принял законопроект по ленд-лизу, он позволит быстрее поставлять оружие Украине, - Politico
Документ, известный как Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с условиями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят его стоимость США позже.
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Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев сообщил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону, чтобы с оружием в руках защищать Украину.
https://news.zerkalo.io/life/13368.html?c
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НАТО поставить стільки зброї до України скільки треба для повного знищення російськоі армії та звільнення нашоі землі!
Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші краіни світу, найпотужніши держави.
На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російськоі армії в Україні та повну перемогу у війні.
Це означає фактично необмежене постачання Україні *********** видів озброєння, яких нема у російськоі армії.
Поставки ******** систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої діі, високоточної артилерії, ***********, ударних дронів та засобів корегування. Все це краіни НАТО дають Україні.
Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями.
І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніше 10 років Афганістану та Чечні.
А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б'ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та *********** значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.
Щоб така впевненість та підтримка з'явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б'ються українці з російською армадою, полите кров'ю патріотів. Але вже за тижні наші воіни побачать майбутню допомогу на позиціях.
Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого - Україна звільнить Донбас та Крим повністю.