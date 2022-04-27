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Сегодня Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины

сша,зброя

Сегодня, 27 апреля, Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины. Законодательная инициатива должна ускорить поставки оружия для борьбы с российским вторжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Палаты представителей.

Как отмечается, сегодня в 21:00 по киевскому времени запланировано рассмотрение акта S.3522 – закона о ленд-лизе в защиту демократии в Украине.

Как сообщалось, Сенат США 6 апреля единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как "ленд-лиз", поскольку украинские военные доказали, что могут отражать агрессию российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнять запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США принял законопроект по ленд-лизу, он позволит быстрее поставлять оружие Украине, - Politico

Документ, известный как Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с условиями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят его стоимость США позже.

оружие (10225) помощь (7824) США (26877)


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НАТО поставить стільки зброї до України скільки треба для повного знищення російськоі армії та звільнення нашоі землі!

Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші краіни світу, найпотужніши держави.

На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російськоі армії в Україні та повну перемогу у війні.

Це означає фактично необмежене постачання Україні *********** видів озброєння, яких нема у російськоі армії.

Поставки ******** систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої діі, високоточної артилерії, ***********, ударних дронів та засобів корегування. Все це краіни НАТО дають Україні.

Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями.

І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніше 10 років Афганістану та Чечні.

А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б'ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та *********** значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.

Щоб така впевненість та підтримка з'явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б'ються українці з російською армадою, полите кров'ю патріотів. Але вже за тижні наші воіни побачать майбутню допомогу на позиціях.

Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого - Україна звільнить Донбас та Крим повністю.
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27.04.2022 09:50
+23
Ленд-Лізу для України-бути...
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27.04.2022 09:47
+17
Є підстави говорити, що голосування - це лише технічна процедура, а стратегічне рішення вже прийнято і воно на користь України.
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27.04.2022 09:48
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Ленд-Лізу для України-бути...
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27.04.2022 09:47 Ответить
Є підстави говорити, що голосування - це лише технічна процедура, а стратегічне рішення вже прийнято і воно на користь України.
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27.04.2022 09:48 Ответить
Тем более что 73% (совпадение) американцев за отправку оружия украине❗👍
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27.04.2022 09:54 Ответить
Цветы, скетчи, амфоры.
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27.04.2022 10:26 Ответить
ісключітєльная інтуіция в виборє прєвосходящєй сторони...

Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев сообщил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону, чтобы с оружием в руках защищать Украину.
https://news.zerkalo.io/life/13368.html?c

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27.04.2022 09:50 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWksOfK6A2k7yd8_vnSgA4pTLojXqfnsd0XrQzatBii6kI6PGTWPhiOd76VIFroXqU29nH-slhQFDEm-FFbXB1IZWi28iIEfQ2o-GQ1LB2BlPEJg-Io8ftl3PPJyNOwpbI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7587975411242689?__cft__[0]=AZWksOfK6A2k7yd8_vnSgA4pTLojXqfnsd0XrQzatBii6kI6PGTWPhiOd76VIFroXqU29nH-slhQFDEm-FFbXB1IZWi28iIEfQ2o-GQ1LB2BlPEJg-Io8ftl3PPJyNOwpbI&__tn__=%2CO%2CP-R 45 хв ·

НАТО поставить стільки зброї до України скільки треба для повного знищення російськоі армії та звільнення нашоі землі!

Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші краіни світу, найпотужніши держави.

На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російськоі армії в Україні та повну перемогу у війні.

Це означає фактично необмежене постачання Україні *********** видів озброєння, яких нема у російськоі армії.

Поставки ******** систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої діі, високоточної артилерії, ***********, ударних дронів та засобів корегування. Все це краіни НАТО дають Україні.

Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями.

І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніше 10 років Афганістану та Чечні.

А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б'ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та *********** значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.

Щоб така впевненість та підтримка з'явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б'ються українці з російською армадою, полите кров'ю патріотів. Але вже за тижні наші воіни побачать майбутню допомогу на позиціях.

Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого - Україна звільнить Донбас та Крим повністю.
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27.04.2022 09:50 Ответить
Може оці штукенції нададуть:



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27.04.2022 09:52 Ответить
Уже под Киевом и Херсоном❗👍Готовы к бою💥
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27.04.2022 09:59 Ответить
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27.04.2022 10:00 Ответить
Цікаво, канадійська шавка-трампістка буде гавкати на Байдена «дружка-козачка» за ленд-ліз , чи лише буде спостерігати з-за океану, як орки нас знищують?
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27.04.2022 10:00 Ответить
Кубiйська сiгара? Панамiйський канал? Мексиканiйський соус? Узбекiйський плов?
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27.04.2022 10:25 Ответить
Австральський кенгуру.
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27.04.2022 10:46 Ответить
Украiнiйський борщ .
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27.04.2022 13:37 Ответить
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27.04.2022 12:02 Ответить
Сейчас все кацапские консервы вскроются в США.
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27.04.2022 10:03 Ответить
В Рашке сегодня будет праздник разорванного лаптя..
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27.04.2022 10:07 Ответить
Го пацаны, напряглись. Радостные хлопки в Воронеже, Брянске, Белгороде и тд не должны прекращаться. А за мост в Затоке рашка ответит крымским. Сами создали претендент. Месть будет холодной и сладкой.
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27.04.2022 10:24 Ответить
США готують ленд- ліз, а картавий Лавру , розсадник московських шптгунів, у ***** забирати не збирається. і забороняти упц мп жирна свиня стєфанчук сказала, що не на часі.
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27.04.2022 10:24 Ответить
Саме головне це ******* системи протиповітряної та протиракетної оборони. Пока з цим взагалі слабо.
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27.04.2022 10:25 Ответить
Ленд-Лиз:платить после войны(так тогда было),надо будет только за то что оставим себе.Всё, что было уничтожено,во время боевых действий, списывалось!СПАСИБО ДЕМОКРАТИИ.
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27.04.2022 10:38 Ответить
Я думала он уже есть.... Так преподносилось....
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27.04.2022 10:42 Ответить
Якщо думали про це, - вже добре. )))
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27.04.2022 10:48 Ответить
Вот поэтому надо читать новости дальше заголовков. Процедура принятия закона в США такая: сначала его рассматривают в Сенате, потом Сенат голосует, если проголосовали "За", то законопроект передаётся в Палату Представителей, если они голосуют "За", то закон передаётся на подпись президенту и начинает действовать. Вот 9 апреля было голосование в Сенате. Но к сожалению Палата Представителей тогда почти сразу ушла в двухнедельный "отпуск" из-за ковида у спикера Ненси Пелоси и других сенаторов. Сейчас они вернулись и законопроет передан Палате Представителей.
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27.04.2022 11:16 Ответить
 
 