Сегодня Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины

Сегодня, 27 апреля, Палата представителей США рассмотрит закон о ленд-лизе для Украины. Законодательная инициатива должна ускорить поставки оружия для борьбы с российским вторжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Палаты представителей.

Как отмечается, сегодня в 21:00 по киевскому времени запланировано рассмотрение акта S.3522 – закона о ленд-лизе в защиту демократии в Украине.

Как сообщалось, Сенат США 6 апреля единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали это предложение, известное как "ленд-лиз", поскольку украинские военные доказали, что могут отражать агрессию российских войск, обстреливающих украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнять запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США принял законопроект по ленд-лизу, он позволит быстрее поставлять оружие Украине, - Politico

Документ, известный как Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с условиями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят его стоимость США позже.