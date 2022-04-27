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Сьогодні Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України

сша,зброя

Сьогодні, 27 квітня, Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України. Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Палати представників.

Як зазначається, сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 - закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

Як повідомлялось, Сенат США 6 квітня одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США ухвалив законопроєкт щодо ленд-лізу, він дозволить швидше постачати зброю Україні, - Politico

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Автор: 

зброя (7478) допомога (8378) США (23085)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7587975411242689?__cft__[0]=AZWksOfK6A2k7yd8_vnSgA4pTLojXqfnsd0XrQzatBii6kI6PGTWPhiOd76VIFroXqU29nH-slhQFDEm-FFbXB1IZWi28iIEfQ2o-GQ1LB2BlPEJg-Io8ftl3PPJyNOwpbI&__tn__=%2CO%2CP-R 45 хв ·

НАТО поставить стільки зброї до України скільки треба для повного знищення російськоі армії та звільнення нашоі землі!

Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші краіни світу, найпотужніши держави.

На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російськоі армії в Україні та повну перемогу у війні.

Це означає фактично необмежене постачання Україні *********** видів озброєння, яких нема у російськоі армії.

Поставки ******** систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої діі, високоточної артилерії, ***********, ударних дронів та засобів корегування. Все це краіни НАТО дають Україні.

Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями.

І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніше 10 років Афганістану та Чечні.

А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б'ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та *********** значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.

Щоб така впевненість та підтримка з'явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б'ються українці з російською армадою, полите кров'ю патріотів. Але вже за тижні наші воіни побачать майбутню допомогу на позиціях.

Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого - Україна звільнить Донбас та Крим повністю.
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27.04.2022 09:50
+23
Ленд-Лізу для України-бути...
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27.04.2022 09:47
+17
Є підстави говорити, що голосування - це лише технічна процедура, а стратегічне рішення вже прийнято і воно на користь України.
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27.04.2022 09:48
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Ленд-Лізу для України-бути...
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27.04.2022 09:47 Відповісти
Є підстави говорити, що голосування - це лише технічна процедура, а стратегічне рішення вже прийнято і воно на користь України.
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27.04.2022 09:48 Відповісти
Тем более что 73% (совпадение) американцев за отправку оружия украине❗👍
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27.04.2022 09:54 Відповісти
Цветы, скетчи, амфоры.
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27.04.2022 10:26 Відповісти
ісключітєльная інтуіция в виборє прєвосходящєй сторони...

Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев сообщил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону, чтобы с оружием в руках защищать Украину.
https://news.zerkalo.io/life/13368.html?c

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27.04.2022 09:50 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWksOfK6A2k7yd8_vnSgA4pTLojXqfnsd0XrQzatBii6kI6PGTWPhiOd76VIFroXqU29nH-slhQFDEm-FFbXB1IZWi28iIEfQ2o-GQ1LB2BlPEJg-Io8ftl3PPJyNOwpbI&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7587975411242689?__cft__[0]=AZWksOfK6A2k7yd8_vnSgA4pTLojXqfnsd0XrQzatBii6kI6PGTWPhiOd76VIFroXqU29nH-slhQFDEm-FFbXB1IZWi28iIEfQ2o-GQ1LB2BlPEJg-Io8ftl3PPJyNOwpbI&__tn__=%2CO%2CP-R 45 хв ·

НАТО поставить стільки зброї до України скільки треба для повного знищення російськоі армії та звільнення нашоі землі!

Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші краіни світу, найпотужніши держави.

На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російськоі армії в Україні та повну перемогу у війні.

Це означає фактично необмежене постачання Україні *********** видів озброєння, яких нема у російськоі армії.

Поставки ******** систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої діі, високоточної артилерії, ***********, ударних дронів та засобів корегування. Все це краіни НАТО дають Україні.

Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями.

І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніше 10 років Афганістану та Чечні.

А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б'ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та *********** значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.

Щоб така впевненість та підтримка з'явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б'ються українці з російською армадою, полите кров'ю патріотів. Але вже за тижні наші воіни побачать майбутню допомогу на позиціях.

Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого - Україна звільнить Донбас та Крим повністю.
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27.04.2022 09:50 Відповісти
Може оці штукенції нададуть:



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27.04.2022 09:52 Відповісти
Уже под Киевом и Херсоном❗👍Готовы к бою💥
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27.04.2022 09:59 Відповісти
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27.04.2022 10:00 Відповісти
Цікаво, канадійська шавка-трампістка буде гавкати на Байдена «дружка-козачка» за ленд-ліз , чи лише буде спостерігати з-за океану, як орки нас знищують?
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27.04.2022 10:00 Відповісти
Кубiйська сiгара? Панамiйський канал? Мексиканiйський соус? Узбекiйський плов?
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27.04.2022 10:25 Відповісти
Австральський кенгуру.
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27.04.2022 10:46 Відповісти
Украiнiйський борщ .
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27.04.2022 13:37 Відповісти
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27.04.2022 12:02 Відповісти
Сейчас все кацапские консервы вскроются в США.
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27.04.2022 10:03 Відповісти
В Рашке сегодня будет праздник разорванного лаптя..
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27.04.2022 10:07 Відповісти
Го пацаны, напряглись. Радостные хлопки в Воронеже, Брянске, Белгороде и тд не должны прекращаться. А за мост в Затоке рашка ответит крымским. Сами создали претендент. Месть будет холодной и сладкой.
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27.04.2022 10:24 Відповісти
США готують ленд- ліз, а картавий Лавру , розсадник московських шптгунів, у ***** забирати не збирається. і забороняти упц мп жирна свиня стєфанчук сказала, що не на часі.
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27.04.2022 10:24 Відповісти
Саме головне це ******* системи протиповітряної та протиракетної оборони. Пока з цим взагалі слабо.
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27.04.2022 10:25 Відповісти
Ленд-Лиз:платить после войны(так тогда было),надо будет только за то что оставим себе.Всё, что было уничтожено,во время боевых действий, списывалось!СПАСИБО ДЕМОКРАТИИ.
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27.04.2022 10:38 Відповісти
Я думала он уже есть.... Так преподносилось....
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27.04.2022 10:42 Відповісти
Якщо думали про це, - вже добре. )))
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27.04.2022 10:48 Відповісти
Вот поэтому надо читать новости дальше заголовков. Процедура принятия закона в США такая: сначала его рассматривают в Сенате, потом Сенат голосует, если проголосовали "За", то законопроект передаётся в Палату Представителей, если они голосуют "За", то закон передаётся на подпись президенту и начинает действовать. Вот 9 апреля было голосование в Сенате. Но к сожалению Палата Представителей тогда почти сразу ушла в двухнедельный "отпуск" из-за ковида у спикера Ненси Пелоси и других сенаторов. Сейчас они вернулись и законопроет передан Палате Представителей.
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27.04.2022 11:16 Відповісти
 
 