Сьогодні Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України

Сьогодні, 27 квітня, Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України. Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Палати представників.

Як зазначається, сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 - закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.

Як повідомлялось, Сенат США 6 квітня одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США ухвалив законопроєкт щодо ленд-лізу, він дозволить швидше постачати зброю Україні, - Politico

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.