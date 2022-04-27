Сьогодні Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України
Сьогодні, 27 квітня, Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України. Законодавча ініціатива повинна прискорити постачання зброї для боротьби з російським вторгненням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Палати представників.
Як зазначається, сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 - закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні.
Як повідомлялось, Сенат США 6 квітня одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважалася переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.
Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
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Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев сообщил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону, чтобы с оружием в руках защищать Украину.
https://news.zerkalo.io/life/13368.html?c
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7587975411242689?__cft__[0]=AZWksOfK6A2k7yd8_vnSgA4pTLojXqfnsd0XrQzatBii6kI6PGTWPhiOd76VIFroXqU29nH-slhQFDEm-FFbXB1IZWi28iIEfQ2o-GQ1LB2BlPEJg-Io8ftl3PPJyNOwpbI&__tn__=%2CO%2CP-R 45 хв ·
НАТО поставить стільки зброї до України скільки треба для повного знищення російськоі армії та звільнення нашоі землі!
Хочу привітати українську армію та народ України. Всі ці наші страждання та втрати, все це змінило світ на нашу користь, і в один фронт з Україною стали найбільші краіни світу, найпотужніши держави.
На конференції міністрів оборони країн НАТО ухвалені стратегічні рішення, які гарантують знищення російськоі армії в Україні та повну перемогу у війні.
Це означає фактично необмежене постачання Україні *********** видів озброєння, яких нема у російськоі армії.
Поставки ******** систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракетних систем дальньої діі, високоточної артилерії, ***********, ударних дронів та засобів корегування. Все це краіни НАТО дають Україні.
Все це почне поступати на озброєння та виходити на фронт найближчими місяцями.
І коли Україна отримає новітню зброю та необхідну кількість снарядів, кожен місяць для Росії буде страшніше 10 років Афганістану та Чечні.
А поки що українська армія та усі сили оборони у дуже важких боях з нестачею багатьох видів озброєння б'ються на Східному фронті. Вперта піхота закривається в кожну посадку, на кожному кроці намагаються не відступати та йти вперед. Поки що перевага РФ у танках, артилерії та *********** значна, але ніяких котлів російська армія не зробить, бо українці змушують ворога платити за кожен крок і втрати окупантів великі. Тактика та вміння української армії вищі за ворога, і коли прийде зброя, ситуація почне поступово і помітно змінюватись.
Щоб така впевненість та підтримка з'явилась у НАТО на 63 день вторгнення, віддали та віддають життя тисячі та тисячі українців, і кожне поле на Сході та Півдні, де зараз б'ються українці з російською армадою, полите кров'ю патріотів. Але вже за тижні наші воіни побачать майбутню допомогу на позиціях.
Російська армія в Україні буде знищена, і Україна не зупиниться на позиціях 24 лютого - Україна звільнить Донбас та Крим повністю.