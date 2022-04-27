Оккупанты массированно обстреливают район Кривого Рога. Есть раненый, - Вилкул

На Днепропетровщине россияне продолжают наносить удары по селам Криворожского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула от 27 апреля.

"Ситуация напряженная, но контролируемая. Ночью враги производили массированный обстрел из разных артиллерийских систем по линии столкновения. Были попадания в большой элеватор в Марьянском", - говорится в сообщении.

Вилкул отмечает, что пожар потушен, и сообщает о попадании и в Зеленодольскую ТЭЦ в Зеленодольске.

"Разрушения значительные. Спасатели справились с тушением пожара. Период, необходимый для восстановления, уточняется. Один гражданин ранен, эвакуирован в больницу г.Кривой Рог", - информирует глава Кривого Рога.

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