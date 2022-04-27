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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты массированно обстреливают район Кривого Рога. Есть раненый, - Вилкул

кривий,ріг

На Днепропетровщине россияне продолжают наносить удары по селам Криворожского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула от 27 апреля.

"Ситуация напряженная, но контролируемая. Ночью враги производили массированный обстрел из разных артиллерийских систем по линии столкновения. Были попадания в большой элеватор в Марьянском", - говорится в сообщении.

Вилкул отмечает, что пожар потушен, и сообщает о попадании и в Зеленодольскую ТЭЦ в Зеленодольске.

"Разрушения значительные. Спасатели справились с тушением пожара. Период, необходимый для восстановления, уточняется. Один гражданин ранен, эвакуирован в больницу г.Кривой Рог", - информирует глава Кривого Рога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовит наступление на Кривой Рог из Херсонской области. Город готов, - Вилкул

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1403) обстрел (27396)


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Топ комментарии
+13
Нікому.
Всі підкоряються дерьмаку. Бубочка делегував завхозу всю повноту президентської влади, разом з недоторканістю. А сам відосіки пише.
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27.04.2022 10:09
+11
И кто же открыл дорогу с Крыма ? Ходят слухи о догорняке Козака с Ермаком . Может Ермака стоит допросить ?
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27.04.2022 09:58
+9
два місяця назад за такі слова я б накусив собі язика...але тепер спокійно і впевнено скажу - Сашко Вілкул непогано там керує! Давай, тримай Криворізький напрямок!!!
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27.04.2022 09:59
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Зеленодольск - це інше місто, а не район Кривого Рогу
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27.04.2022 09:48 Ответить
З Високопілля гатять,треба вибивати їх звідти.
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27.04.2022 09:52 Ответить
Зеленодо́льск - город в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.
Является административным центром Зеленодольской городской объединённой территориальной общины, в которую также входят сёла Малая Костромка, Большая Костромка и Марьянское.
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27.04.2022 09:54 Ответить
Бо вже виправили.
Було спочатку "Район Кривого Рогу". А"Район Кривого Рогу" != "Криворізький район".
І коли таке читаєш - думаєш що обстрілювали вже один з районів міста, а не адміністративно-територіальну одиницю з 15 громад .
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27.04.2022 10:48 Ответить
Тримайтесь і бережіть Україну
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27.04.2022 09:49 Ответить
Капець ви майстри заголовків...
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27.04.2022 09:58 Ответить
И кто же открыл дорогу с Крыма ? Ходят слухи о догорняке Козака с Ермаком . Может Ермака стоит допросить ?
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27.04.2022 09:58 Ответить
Нікому.
Всі підкоряються дерьмаку. Бубочка делегував завхозу всю повноту президентської влади, разом з недоторканістю. А сам відосіки пише.
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27.04.2022 10:09 Ответить
Хто на що вчився.
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27.04.2022 10:28 Ответить
так и есть -реальный прзднт -это чекист ермак а зэгевара просто вывеска
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27.04.2022 10:52 Ответить
зараз головне питання не хто відкрив дорогу, а як її закрити. Закриємо, тоді будемо розбиратися хто відкрив. Саме про це Генштаб і писав. а плітки ходять різні такі теж ходять, але хто зна, плітки це може бути інструмент впливу. А нам головне зараз не плітки.
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27.04.2022 10:28 Ответить
Тобі з Польщі видніше.
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27.04.2022 10:29 Ответить
ок, пану не з Польші видно, що головне зараз плітки перевіряти, а загнати ворога туди, звідки він приперся то таке, не на часі, почекає, так? і прошу пана мені не тикати.
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27.04.2022 10:32 Ответить
Уже на зупинці? Потяга чекаєш? Ворога гнати їдеш? Окоп чекає.
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27.04.2022 11:03 Ответить
Нельзя выиграть войну, если во власти сидят зрадники. Ликвидация российской агентуры, особенно во властной верхушке, как раз на часі
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27.04.2022 17:39 Ответить
Ящо втік у Польшу, то вказівки лиши собі. Генштаб, вочевидь, під тиском ОПи написав ту маячню. "Було міст заміновано, але через переважаючі у 15 разів сили ворога , не підірвано". ЯК кількість ворога впливає на можливість натиснути гашетку підриву??
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27.04.2022 11:25 Ответить
Так шо пуцин не нападав? ***** не причем, только зрада кругом?
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27.04.2022 10:48 Ответить
Все решал и решает Ермак. Без него ничего не "проходит". А в Херсонской ситуации замешана Верещук. Погуглите про ее деятельность там, про шатлы... После войны за все спросим.
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27.04.2022 11:56 Ответить
два місяця назад за такі слова я б накусив собі язика...але тепер спокійно і впевнено скажу - Сашко Вілкул непогано там керує! Давай, тримай Криворізький напрямок!!!
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27.04.2022 09:59 Ответить
За межу можна битися, допоки ворог не прийшов. А потім, ... .
Чи зраджуєш та здаєш, чи захищаєш свою землю. Вілкул- захищає. І це факт.
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27.04.2022 10:11 Ответить
ну він там далеко не сам захищає, виконує свої обов"язки і слава Богу.
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27.04.2022 10:29 Ответить
він організовує - і вдало! а від цього, погодьтеся, теж багато залежить !
не сам захищає, дійсно... але він знає кожен закуток тої місцевості, тому й розуміє слабкі місця і посилює як йому вважається за потрібне (дуже багато тих хто ще донедавна сумнівався, тепер стоять пліч о пліч з ним...і не жалкують!!) тим паче визнав помилки і справами доказує свою позицію
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27.04.2022 12:35 Ответить
Також став iншоi думки , пiсля слiв Фiлатова щодо Вiлкула та його дiй ,сподiваюсь цi змiни щирi.
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27.04.2022 10:13 Ответить
і що ці зміни не випаруються як тільки зникне небезпека, теж на це сподіваюся.
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27.04.2022 10:34 Ответить
Они на пару с царевым хотели принести войну в Днепр еще в 2014м. Окстись
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27.04.2022 10:33 Ответить
и тем неменее Вилкул громко послал царева нах, когда тот ему позвонил (по старой "дружбе" ))))
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27.04.2022 12:37 Ответить
Так Орки і задумали від Херсону аж до Харкова
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27.04.2022 10:04 Ответить
Боже, благаю, зупини зло
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27.04.2022 10:05 Ответить
Бог почув - ЗСУ зупиняють орків...
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27.04.2022 11:07 Ответить
Олексій Бурлаков прокоментував плани путіна, які постійно змінюються, через неможливість їх виконання.Три області хочуть рашисти взяти в кільце Кривий ріг, Запоріжжя..Дніпро..Одессу в кільце і до ПМРhttps://www.youtube.com/watch?v=mVXSIq6x9pY
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27.04.2022 10:17 Ответить
Плани рівня наукової фантастичної літератури
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27.04.2022 10:29 Ответить
то ЗСУ зробили ці плани рівня фантастичної літератури, а деякі плани вже й бредом сумного коняки.
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27.04.2022 10:37 Ответить
Такой хни наговорил, уровня школтного сочинения
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27.04.2022 10:40 Ответить
так было договоренно с предателями во власти но зсу им все ламают
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27.04.2022 10:49 Ответить
А власти Украины вооружают зсу и вам и вашей власти все равно *****, как и корабль.
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27.04.2022 12:50 Ответить
.....Є поранений - Вілкул ..... D
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27.04.2022 10:27 Ответить
Синюшний регіонал ОПЗЖещної масті, став на захист країни, яку люто ненавидить... Ви в це вірите???
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27.04.2022 11:08 Ответить
почему ж синюшний район не сдался до сих пор??? а отбивает круглосуточно все атаки???
вы не верите что личные амбиции замолкают, когда в твой дом (а это его Родина) пришла война???
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27.04.2022 12:40 Ответить
Вілкул міцно прописався на цензорі... на жаль
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27.04.2022 11:16 Ответить
или наоборт...Цензор отдает должное Вилкулу, не как политику и болтуну-пустобреху, а как человеку, организовавшему защиту огромной территории Украины - Криворожского района
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27.04.2022 12:43 Ответить
В обороні криварожскава району немає і не може бути участі ніяких вілкулів, навіть якщо про це будуть верещати тисячі свинособак типу тебе
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27.04.2022 13:26 Ответить
 
 