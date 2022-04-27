Оккупанты массированно обстреливают район Кривого Рога. Есть раненый, - Вилкул
На Днепропетровщине россияне продолжают наносить удары по селам Криворожского района.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула от 27 апреля.
"Ситуация напряженная, но контролируемая. Ночью враги производили массированный обстрел из разных артиллерийских систем по линии столкновения. Были попадания в большой элеватор в Марьянском", - говорится в сообщении.
Вилкул отмечает, что пожар потушен, и сообщает о попадании и в Зеленодольскую ТЭЦ в Зеленодольске.
"Разрушения значительные. Спасатели справились с тушением пожара. Период, необходимый для восстановления, уточняется. Один гражданин ранен, эвакуирован в больницу г.Кривой Рог", - информирует глава Кривого Рога.
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Является административным центром Зеленодольской городской объединённой территориальной общины, в которую также входят сёла Малая Костромка, Большая Костромка и Марьянское.
Було спочатку "Район Кривого Рогу". А"Район Кривого Рогу" != "Криворізький район".
І коли таке читаєш - думаєш що обстрілювали вже один з районів міста, а не адміністративно-територіальну одиницю з 15 громад .
Всі підкоряються дерьмаку. Бубочка делегував завхозу всю повноту президентської влади, разом з недоторканістю. А сам відосіки пише.
Чи зраджуєш та здаєш, чи захищаєш свою землю. Вілкул- захищає. І це факт.
не сам захищає, дійсно... але він знає кожен закуток тої місцевості, тому й розуміє слабкі місця і посилює як йому вважається за потрібне (дуже багато тих хто ще донедавна сумнівався, тепер стоять пліч о пліч з ним...і не жалкують!!) тим паче визнав помилки і справами доказує свою позицію
вы не верите что личные амбиции замолкают, когда в твой дом (а это его Родина) пришла война???