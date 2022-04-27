УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14192 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 672 42

Окупанти масовано обстрілюють Криворізький район. Є поранений, - Вілкул

кривий,ріг

На Дніпропетровщині росіяни продовжують завдавати ударів по селах Криворізького району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула від 27 квітня.

"Ситуація напружена, але контрольована. Вночі вороги проводили масований обстріл із різних артилерійських систем по лінії зіткнення. Були попадання у великий елеватор у Мар'янському", - йдеться у повідомленні.

Вілкул зазначає, що пожежа загашена та говорить про влучання і у Зеленодольську ТЕЦ у м.Зеленодольську.

"Руйнування значні. Рятувальники впоралися з гасінням пожежі. Період, необхідний відновлення, уточнюється. Одного цивільного поранено, евакуйовано до лікарні м.Кривий Ріг", - інформує очільник Кривого Рогу.

Також читайте: Росія готує наступ на Кривий Ріг з Херсонської області. Місто готове, - Вілкул

Також дивіться: Росіяни обстріляли Зеленодольськ та два села на Дніпропетровщині, є поранений, - Резніченко. ВIДЕО

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) обстріл (28717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Нікому.
Всі підкоряються дерьмаку. Бубочка делегував завхозу всю повноту президентської влади, разом з недоторканістю. А сам відосіки пише.
показати весь коментар
27.04.2022 10:09
+11
И кто же открыл дорогу с Крыма ? Ходят слухи о догорняке Козака с Ермаком . Может Ермака стоит допросить ?
показати весь коментар
27.04.2022 09:58
+9
два місяця назад за такі слова я б накусив собі язика...але тепер спокійно і впевнено скажу - Сашко Вілкул непогано там керує! Давай, тримай Криворізький напрямок!!!
показати весь коментар
27.04.2022 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленодольск - це інше місто, а не район Кривого Рогу
показати весь коментар
27.04.2022 09:48 Відповісти
З Високопілля гатять,треба вибивати їх звідти.
показати весь коментар
27.04.2022 09:52 Відповісти
Зеленодо́льск - город в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.
Является административным центром Зеленодольской городской объединённой территориальной общины, в которую также входят сёла Малая Костромка, Большая Костромка и Марьянское.
показати весь коментар
27.04.2022 09:54 Відповісти
Бо вже виправили.
Було спочатку "Район Кривого Рогу". А"Район Кривого Рогу" != "Криворізький район".
І коли таке читаєш - думаєш що обстрілювали вже один з районів міста, а не адміністративно-територіальну одиницю з 15 громад .
показати весь коментар
27.04.2022 10:48 Відповісти
Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
27.04.2022 09:49 Відповісти
Капець ви майстри заголовків...
показати весь коментар
27.04.2022 09:58 Відповісти
И кто же открыл дорогу с Крыма ? Ходят слухи о догорняке Козака с Ермаком . Может Ермака стоит допросить ?
показати весь коментар
27.04.2022 09:58 Відповісти
Нікому.
Всі підкоряються дерьмаку. Бубочка делегував завхозу всю повноту президентської влади, разом з недоторканістю. А сам відосіки пише.
показати весь коментар
27.04.2022 10:09 Відповісти
Хто на що вчився.
показати весь коментар
27.04.2022 10:28 Відповісти
так и есть -реальный прзднт -это чекист ермак а зэгевара просто вывеска
показати весь коментар
27.04.2022 10:52 Відповісти
зараз головне питання не хто відкрив дорогу, а як її закрити. Закриємо, тоді будемо розбиратися хто відкрив. Саме про це Генштаб і писав. а плітки ходять різні такі теж ходять, але хто зна, плітки це може бути інструмент впливу. А нам головне зараз не плітки.
показати весь коментар
27.04.2022 10:28 Відповісти
Тобі з Польщі видніше.
показати весь коментар
27.04.2022 10:29 Відповісти
ок, пану не з Польші видно, що головне зараз плітки перевіряти, а загнати ворога туди, звідки він приперся то таке, не на часі, почекає, так? і прошу пана мені не тикати.
показати весь коментар
27.04.2022 10:32 Відповісти
Уже на зупинці? Потяга чекаєш? Ворога гнати їдеш? Окоп чекає.
показати весь коментар
27.04.2022 11:03 Відповісти
Нельзя выиграть войну, если во власти сидят зрадники. Ликвидация российской агентуры, особенно во властной верхушке, как раз на часі
показати весь коментар
27.04.2022 17:39 Відповісти
Ящо втік у Польшу, то вказівки лиши собі. Генштаб, вочевидь, під тиском ОПи написав ту маячню. "Було міст заміновано, але через переважаючі у 15 разів сили ворога , не підірвано". ЯК кількість ворога впливає на можливість натиснути гашетку підриву??
показати весь коментар
27.04.2022 11:25 Відповісти
Так шо пуцин не нападав? ***** не причем, только зрада кругом?
показати весь коментар
27.04.2022 10:48 Відповісти
Все решал и решает Ермак. Без него ничего не "проходит". А в Херсонской ситуации замешана Верещук. Погуглите про ее деятельность там, про шатлы... После войны за все спросим.
показати весь коментар
27.04.2022 11:56 Відповісти
два місяця назад за такі слова я б накусив собі язика...але тепер спокійно і впевнено скажу - Сашко Вілкул непогано там керує! Давай, тримай Криворізький напрямок!!!
показати весь коментар
27.04.2022 09:59 Відповісти
За межу можна битися, допоки ворог не прийшов. А потім, ... .
Чи зраджуєш та здаєш, чи захищаєш свою землю. Вілкул- захищає. І це факт.
показати весь коментар
27.04.2022 10:11 Відповісти
ну він там далеко не сам захищає, виконує свої обов"язки і слава Богу.
показати весь коментар
27.04.2022 10:29 Відповісти
він організовує - і вдало! а від цього, погодьтеся, теж багато залежить !
не сам захищає, дійсно... але він знає кожен закуток тої місцевості, тому й розуміє слабкі місця і посилює як йому вважається за потрібне (дуже багато тих хто ще донедавна сумнівався, тепер стоять пліч о пліч з ним...і не жалкують!!) тим паче визнав помилки і справами доказує свою позицію
показати весь коментар
27.04.2022 12:35 Відповісти
Також став iншоi думки , пiсля слiв Фiлатова щодо Вiлкула та його дiй ,сподiваюсь цi змiни щирi.
показати весь коментар
27.04.2022 10:13 Відповісти
і що ці зміни не випаруються як тільки зникне небезпека, теж на це сподіваюся.
показати весь коментар
27.04.2022 10:34 Відповісти
Они на пару с царевым хотели принести войну в Днепр еще в 2014м. Окстись
показати весь коментар
27.04.2022 10:33 Відповісти
и тем неменее Вилкул громко послал царева нах, когда тот ему позвонил (по старой "дружбе" ))))
показати весь коментар
27.04.2022 12:37 Відповісти
Так Орки і задумали від Херсону аж до Харкова
показати весь коментар
27.04.2022 10:04 Відповісти
Боже, благаю, зупини зло
показати весь коментар
27.04.2022 10:05 Відповісти
Бог почув - ЗСУ зупиняють орків...
показати весь коментар
27.04.2022 11:07 Відповісти
Олексій Бурлаков прокоментував плани путіна, які постійно змінюються, через неможливість їх виконання.Три області хочуть рашисти взяти в кільце Кривий ріг, Запоріжжя..Дніпро..Одессу в кільце і до ПМРhttps://www.youtube.com/watch?v=mVXSIq6x9pY
показати весь коментар
27.04.2022 10:17 Відповісти
Плани рівня наукової фантастичної літератури
показати весь коментар
27.04.2022 10:29 Відповісти
то ЗСУ зробили ці плани рівня фантастичної літератури, а деякі плани вже й бредом сумного коняки.
показати весь коментар
27.04.2022 10:37 Відповісти
Такой хни наговорил, уровня школтного сочинения
показати весь коментар
27.04.2022 10:40 Відповісти
так было договоренно с предателями во власти но зсу им все ламают
показати весь коментар
27.04.2022 10:49 Відповісти
А власти Украины вооружают зсу и вам и вашей власти все равно *****, как и корабль.
показати весь коментар
27.04.2022 12:50 Відповісти
.....Є поранений - Вілкул ..... D
показати весь коментар
27.04.2022 10:27 Відповісти
Синюшний регіонал ОПЗЖещної масті, став на захист країни, яку люто ненавидить... Ви в це вірите???
показати весь коментар
27.04.2022 11:08 Відповісти
почему ж синюшний район не сдался до сих пор??? а отбивает круглосуточно все атаки???
вы не верите что личные амбиции замолкают, когда в твой дом (а это его Родина) пришла война???
показати весь коментар
27.04.2022 12:40 Відповісти
Вілкул міцно прописався на цензорі... на жаль
показати весь коментар
27.04.2022 11:16 Відповісти
или наоборт...Цензор отдает должное Вилкулу, не как политику и болтуну-пустобреху, а как человеку, организовавшему защиту огромной территории Украины - Криворожского района
показати весь коментар
27.04.2022 12:43 Відповісти
В обороні криварожскава району немає і не може бути участі ніяких вілкулів, навіть якщо про це будуть верещати тисячі свинособак типу тебе
показати весь коментар
27.04.2022 13:26 Відповісти
 
 