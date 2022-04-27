Окупанти масовано обстрілюють Криворізький район. Є поранений, - Вілкул
На Дніпропетровщині росіяни продовжують завдавати ударів по селах Криворізького району.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула від 27 квітня.
"Ситуація напружена, але контрольована. Вночі вороги проводили масований обстріл із різних артилерійських систем по лінії зіткнення. Були попадання у великий елеватор у Мар'янському", - йдеться у повідомленні.
Вілкул зазначає, що пожежа загашена та говорить про влучання і у Зеленодольську ТЕЦ у м.Зеленодольську.
"Руйнування значні. Рятувальники впоралися з гасінням пожежі. Період, необхідний відновлення, уточнюється. Одного цивільного поранено, евакуйовано до лікарні м.Кривий Ріг", - інформує очільник Кривого Рогу.
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Является административным центром Зеленодольской городской объединённой территориальной общины, в которую также входят сёла Малая Костромка, Большая Костромка и Марьянское.
Було спочатку "Район Кривого Рогу". А"Район Кривого Рогу" != "Криворізький район".
І коли таке читаєш - думаєш що обстрілювали вже один з районів міста, а не адміністративно-територіальну одиницю з 15 громад .
Всі підкоряються дерьмаку. Бубочка делегував завхозу всю повноту президентської влади, разом з недоторканістю. А сам відосіки пише.
Чи зраджуєш та здаєш, чи захищаєш свою землю. Вілкул- захищає. І це факт.
не сам захищає, дійсно... але він знає кожен закуток тої місцевості, тому й розуміє слабкі місця і посилює як йому вважається за потрібне (дуже багато тих хто ще донедавна сумнівався, тепер стоять пліч о пліч з ним...і не жалкують!!) тим паче визнав помилки і справами доказує свою позицію
вы не верите что личные амбиции замолкают, когда в твой дом (а это его Родина) пришла война???