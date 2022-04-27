Окупанти масовано обстрілюють Криворізький район. Є поранений, - Вілкул

На Дніпропетровщині росіяни продовжують завдавати ударів по селах Криворізького району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула від 27 квітня.

"Ситуація напружена, але контрольована. Вночі вороги проводили масований обстріл із різних артилерійських систем по лінії зіткнення. Були попадання у великий елеватор у Мар'янському", - йдеться у повідомленні.

Вілкул зазначає, що пожежа загашена та говорить про влучання і у Зеленодольську ТЕЦ у м.Зеленодольську.

"Руйнування значні. Рятувальники впоралися з гасінням пожежі. Період, необхідний відновлення, уточнюється. Одного цивільного поранено, евакуйовано до лікарні м.Кривий Ріг", - інформує очільник Кривого Рогу.



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