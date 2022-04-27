В Турции надеются, что Зеленский и Путин встретятся в ближайшие дни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

Он отмечает, что правительство Турции внимательно следит за событиями в Украине и прилагает много усилий по преодолению трудностей в этой ситуации.

"С самого начала наш президент занял позицию на министерском уровне. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня как можно скорее. Российские и украинские переговоры в Анталье собрали министров. После этого наш президент неоднократно встречался с Путиным и господином Зеленским. Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что по предложению нашего Президента, лидеры встретятся в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Он добавил, что Турция продолжит делать свои вклады, в том числе для достижения прекращения огня в Украине и предотвращения гуманитарной катастрофы.

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