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Новости Война
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В Турции надеются, что Зеленский и Путин встретятся в ближайшие дни

зеленський,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

Он отмечает, что правительство Турции внимательно следит за событиями в Украине и прилагает много усилий по преодолению трудностей в этой ситуации.

"С самого начала наш президент занял позицию на министерском уровне. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня как можно скорее. Российские и украинские переговоры в Анталье собрали министров. После этого наш президент неоднократно встречался с Путиным и господином Зеленским. Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что по предложению нашего Президента, лидеры встретятся в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

Он добавил, что Турция продолжит делать свои вклады, в том числе для достижения прекращения огня в Украине и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Также читайте: Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) путин владимир (31345) Турция (3382) Эрдоган Реджеп Тайип (896)


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Топ комментарии
+48
Питання одне: НАХРІНА І ПРО ЩО МОЖНА РОЗМОВЛЯТИ З УЙЛОМ? Здійснити давню мрію - зазирнути в свинячі оченята?
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27.04.2022 11:47
+44
ЗАЧЕМ??? США уже развернули политику и официально озвучили - поддержка до полной победы Украины! СЕгодня ленд-лиз голосуют, оружие едет, в военкоматах очередя. Наш голуб мыру спешит капитуляцию подписать пока не победили для него внезапно??
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27.04.2022 11:52
+40
А отримати медальку за те що випустив кацапів з Криму? Отож.
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27.04.2022 11:49
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27.04.2022 11:41 Ответить
Полякі кажуть: ми вже готові, газогін не від русскіх - є, газосховище є, прохід в море щоб не йти під прицілом русскіх - є, хоч там екологі всиралися і на газогін і на прохід.
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27.04.2022 12:54 Ответить
Любий договір про мирне закінчення війни(крім повної капітуляції ворога з поверненням усіх територій) ---то є смертний приговор Україні, військовим і всім чоловікам (жінки і діти підуть на вічне гвалтування) --- денаціфакцію буде завершено.
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27.04.2022 14:21 Ответить
При всем уважении к Ердогану -- предлагаю ему пойти за руцким кораблем Называется вашим нашим вместе спляшем
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27.04.2022 17:57 Ответить
Без всякої поваги до Ердогана стверджую ніякої зустрічі Зеленського з Ху.йлом не відбудеться ні за яких обставин. Переговорний поїзд зі сполученням Україна-Мордор можливий але абсолютно в іншому форматі.
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18.08.2022 16:25 Ответить
Сектанти довбані, як же ви вже набридли
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27.04.2022 11:41 Ответить
Зеленский, на *** тебе эта встреча? Ты же без бумажки ни бэ ни мэ.
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27.04.2022 12:20 Ответить
Это будет ИПСО против *****, что бы у него гидроцефальный баняк треснул от разговоров Зели.
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27.04.2022 12:55 Ответить
Не вижу смысла
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27.04.2022 11:41 Ответить
А прижмурить в полете ⁉️☝ Красота
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27.04.2022 12:03 Ответить
Смысл встречи есть даже в том, чтобы нарушив протокол наш президент просто ****** куйла и на этом можно заканчивать. Патамуша это красиво!
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27.04.2022 11:45 Ответить
Ну Ви і збоченець )))
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27.04.2022 11:49 Ответить
Яке "******"?
Презедент до сих пір не зрозумів чого хоче путлєр.
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27.04.2022 11:49 Ответить
ну хіба шо Зеленський )(уйла задушть власними руками
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27.04.2022 11:53 Ответить
Питання одне: НАХРІНА І ПРО ЩО МОЖНА РОЗМОВЛЯТИ З УЙЛОМ? Здійснити давню мрію - зазирнути в свинячі оченята?
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27.04.2022 11:47 Ответить
А отримати медальку за те що випустив кацапів з Криму? Отож.
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27.04.2022 11:49 Ответить
Нагадайте, будь ласка, в якій ви частині служите ? а то казали у штабі ЗСУ, що все ж таки мінували сполучення з Кримом, але ви або на дивані, або не мали часу слідкувати, тому що дуже зайняті на передовій
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27.04.2022 16:44 Ответить
мінували, мінували і забули зірвати?....
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27.04.2022 19:14 Ответить
Отчитаться о сливе юга (коридор в Крым, вода, Мариуполь)
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27.04.2022 13:14 Ответить
Для чого розмовляти?? Щоб Херсон, Миколаїв, Маріуполь та ще й, можливо, Одесу та Харків здати ворогу за Мір на всєй Зємлє.

І тагда майские шашличкі.
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27.04.2022 13:43 Ответить
Бутылку "Чивас" ставлю на спор, пуйло из бункера живым не вылезет, а фото из Стамбула за прошлый год у него нет
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27.04.2022 11:48 Ответить
Ердоган сподівається що все до літа з'ясується, адже потрібно відкривати курорти
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27.04.2022 11:50 Ответить
Це головне,тому кожні два дні то він,то міністр з.с. кричать на весь світ що вони дуже хочуть переговорів і що майже договорились
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27.04.2022 12:02 Ответить
Украину не парят курорты Турции, нам нужна победа над свинособаками и получение полной контрибуции...
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27.04.2022 16:18 Ответить
не буде ніякої зустрічі. Пуйло не вилізе з бункера тай й довгого стола в Ердогана немає
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27.04.2022 11:51 Ответить
для )(уйла доооовгииий лафет
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27.04.2022 11:54 Ответить
турок не козак..
які перемовини??
про що вони..
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27.04.2022 11:51 Ответить
про курорти,про віддих кацапів у них
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27.04.2022 12:04 Ответить
В Ердогана вже чисто кукуха поїхала з цими курортами
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27.04.2022 13:57 Ответить
А в літак путіна під час повернення може вдарити блискавка? Або 10 блискавок, якщо однієї буде мало?
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27.04.2022 11:51 Ответить
І про що можна розмовляти з бункерним ******. Що буде зеля відповідати на вимоги кремлівського підараста, визнати Донбас та Крим за підарашою, відмова від вступу до НАТО, поставити на місце у містах пам'ятники москальським вождям, а українцям підставити другу щоку для ********** "старшого" брата. Думай през, перш ніж погоджуватися на перемовини за таким форматом. Відправ спочатку вимоги українців для кремлівського опариша, хоча маразматик кончений на них не погодиться. Ну тоді як кажуть у запоребріковой області, на нет і суда нет.
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27.04.2022 11:51 Ответить
Туристичний сезон в Туреччині зривається, так "брати" турки?
Треба все бігом порєшать. І не важливо скільки втратить Україна.(
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27.04.2022 11:51 Ответить
Турция и так...две авиакомпании будут чиста-туристов катать из рахи на турецкие курорты ( а так ваще санкции поддерживают...остальным ни-ни)
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27.04.2022 12:56 Ответить
За які гроші кацапські туристи літатимуть у Туреччину?
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27.04.2022 16:03 Ответить
ну и пусть дают кацапам тратить валюту.
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27.04.2022 20:06 Ответить
Навіть не Сподівайтесь
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27.04.2022 11:52 Ответить
К Земле летят два больших астероида ..максимальное сближение 9 мая 2022 года, имеет предполагаемый размер от 380 до 860 метров. Его скорость будет еще быстрее - около 40000 км/ч. Как сообщается, скорость второго астероида в двенадцать с половиной раз быстрее, чем пуля, выпущенная из винтовки или в 17 раз быстрее, чем реактивный истребитель.
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27.04.2022 11:58 Ответить
ЗАЧЕМ??? США уже развернули политику и официально озвучили - поддержка до полной победы Украины! СЕгодня ленд-лиз голосуют, оружие едет, в военкоматах очередя. Наш голуб мыру спешит капитуляцию подписать пока не победили для него внезапно??
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27.04.2022 11:52 Ответить
Верю туркам. Они смогут за пару дней забабахать стол длинной от Киева до Урала.
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27.04.2022 11:53 Ответить
Шведский ?
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27.04.2022 13:36 Ответить
Президенти- шахіди вже були?
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27.04.2022 11:59 Ответить
Із клоуна такий шахід , як із г@ вна куля
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27.04.2022 12:02 Ответить
Та ніби не було. Було що шахідили президента Єгипту Анвара Садата під час параду десь в 80-і. Ну і в нульові кадирку старшого зашахідили в Грозному на стадіоні.
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27.04.2022 14:08 Ответить
Ердоган все ще намагається примирити украінців з орками , щоби влітку всі готелі Турціі були заселені нашими туристами і кацапами , але
цього ніколи не буде , принаймні наступні 100- 200 років точно 😡
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27.04.2022 12:01 Ответить
і на єкскурсії які вони собирали з різних отелів разом рускагаварящіх разом з кацапами
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27.04.2022 12:49 Ответить
не кажіть гоп...
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27.04.2022 19:16 Ответить
НИКАКИХ ВСТРЕЧ С ****** , НИКАКИХ ,....только если это падло будет подписывать полную капитуляцию ********* .
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27.04.2022 12:05 Ответить
капитуляцию будет подписывать уже кто-то другой. этот или сдохнет в луже мочи, или прибьют свои
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27.04.2022 13:30 Ответить
Надежда на то , что у Зе всё таки стальные яйца , и он этому окурку скрутит шею.
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27.04.2022 12:07 Ответить
Не смішіть ... 😕
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27.04.2022 12:12 Ответить
думаете бункерный дед рискнет зачем-то полететь в Турцию?
во-первых ему плевать на зеленского...
во-вторых ему плевать на руцкое мясо гниющее в украинской земле
в-третьих ему плевать и на войну и на мир....
оно хочет жить, войти в историю и выиграть все войны, начиная с 1945 года)))
маньяк с паранойей и паркинсоном с альцгеймером впридачу
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27.04.2022 13:01 Ответить
какие стальные яйца, он бздит ***** с детства
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27.04.2022 13:31 Ответить
тут щн питання не закрите чи вони в нього хоч якісь є! хіба вірити всяким арєстовічям на слово, але то для слабовумних!
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27.04.2022 19:18 Ответить
Сподіватись можливо на все що завгодно. Але, просто проживіть годину, хвилину там. От там в підвалі, в завалах. Згвалтованому, закатованому, розчавленому - всього хвилину, а потім дивіться в скляні очі , залиті чужою кров"ю - і спробуйте говорити з нелюдем. Про що? З ким? Там сам Сатана буде людянішим поруч із цим
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27.04.2022 12:10 Ответить
так зєля в підвалах не сидів! не голодав і не мерз!
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27.04.2022 19:20 Ответить
У турков срывается курортный сезон. Мало того что ********* под санкциями так еще и мужское население Украины не выпускают из-за войны. Турки и с Гитлером подписали бы мир лишь бы ихние гостинницы были опять заполнены
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27.04.2022 12:15 Ответить
Ну, в Туреччині події цієї війни висвітлюються дещо специфічно. Не рашатудей звісно, але нівсьотакадназначна. Наратив був накшталт це "захід" усіх підбурив, кацапи ну гаразд напали, але Ердоган усе порішав й от-от усе закінчиться перемогою турецької дипломатії над західною ваєнщінай. Тож зараз отаке
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27.04.2022 12:16 Ответить
таке саме імперське ху"ло, тільки замість "срускага міра" - "мір тюркський"
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27.04.2022 13:45 Ответить
рано! Нет предмета к разговору ...
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27.04.2022 12:39 Ответить
Наконец то ! Отвод войск на территорию раши Донецк Луганск и Крым-наши ! Заводы дома параходы оплатить мародерство компенсировать ! Но как вернуть детей женшин стариков ,?
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27.04.2022 12:41 Ответить
рэджеп ****************... ты сначала с курдами разберись... а в Украину не лезь... а то заявляешь об особой роли турции в урегулировании... ЁТМ, ты поц думаешь о создании автономии татар и больше ни о чем... так что больше не сунь свой вонючий нос в Украину...
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27.04.2022 12:42 Ответить
Ну мало лі на що там в туреччині сподіваються
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27.04.2022 12:42 Ответить
Зачем
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27.04.2022 12:42 Ответить
А я против... Не вижу смысла.
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27.04.2022 12:43 Ответить
Сподіватися треба на перемогу, на силу духу, на допомогу срюзників, а не як на зустріч мавпи з віслюком.
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27.04.2022 12:45 Ответить
Зачем? Что бы вава заглянул в очко вове? Я не пойму, вава юрист, фигляр или таки латентный протолог?
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27.04.2022 12:45 Ответить
Я боюся не орков а наших- Жданов-сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым."Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
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27.04.2022 12:47 Ответить
А смысл сейчас встречаться? Сначала нужно отбить у рашистов все свои территории, а потом уже встреча, что бы принять капитуляцию паРаши. А если ***** согласен на встречу сейчас - значит ему пердак прижарило очень сильно!
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27.04.2022 12:57 Ответить
Все дело в том, что непердоодолимое желание встретиться и подписать смертный приговор уже почти победившей Украине исходит не только оттуда из "высоких" кабинетов самой Украины.
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27.04.2022 14:07 Ответить
Почти победившей? Мы уже оттеснили орков к границе?
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27.04.2022 16:58 Ответить
Про що можна говорити з цинічним вбивцею? Домовленості з ним нічого не варті. Треба добивати наволоч до кінця.
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27.04.2022 12:58 Ответить
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27.04.2022 14:07 Ответить
Зустріч можлива лише у Гаазькому Трибуналі.
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27.04.2022 12:59 Ответить
не...рано...только пока Воронеж, Курск, Белгород....мало аргументов....мало !!!
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27.04.2022 13:03 Ответить
Эта война не должна завершиться миром.
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.

В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.

Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.

Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!

Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!

Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!

Ю. Нестеренко. 5 апреля 2022
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27.04.2022 13:03 Ответить
Турецькі курортні торгаші вже заіпали своїми сраними закликами до перемовин - провокують Заглядача-у-очі, як наркоділер торчка.
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27.04.2022 13:04 Ответить
Зе согласится.
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27.04.2022 13:07 Ответить
И получит дулю под самый нос
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27.04.2022 13:17 Ответить
От що робить з країною те, коли її економіка спирається лише на туристичний бізнес. Туреччина готова на все задля того, щоб кацапи туди їздили. І їм насрати на наші інтереси взагалі.
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27.04.2022 13:18 Ответить
Путин выползет из бункера? Не-не, не верю! Слишком он боится, что его прибьют.
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27.04.2022 13:21 Ответить
В предчуствии *******,- ***** готов встретится с нашим тупым клоуном и напомнить о соблюдении договоренностей в Омане...
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27.04.2022 19:41 Ответить
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА ! СЛАВА ВСУ!
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27.04.2022 13:44 Ответить
Вова сильно хотів подивитися Вові в очі, то хай подивиться...
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27.04.2022 13:57 Ответить
Лучше пусть смотрит на свою жінку...
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27.04.2022 16:06 Ответить
Ні в якому разі!!! Захід це використаєі почнеться спаддопомоги. Прчнуть кричато -чого це ми маємо потерпати,он у них вже діялог відкрився. Перемовини. - смерті подібні.
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27.04.2022 14:01 Ответить
рашистський і турецький диктатори збираються запропонувати "зе" свій ленд-ліз .а через пару років,рашист знову повторить в третій раз добивати Україну. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню якомога швидше. -лицемірний турок, котрий дозволив наповнити Чорне море рашистськими коритами,підводними лодками з ракетами для вбивства українців розказує про його серйозні дослідження.котрі помогли рашисту розпочати війну і окупаціюУкраїни
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27.04.2022 14:32 Ответить
В принципе, для надёжности суверенитета УКраины надо бы с сегодня и до 9-го мая запереть зеленского в чулан и выпустить 11-го. Шоб он случайно не сделал х**лу праздник к дате, а Украине позор.
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27.04.2022 15:09 Ответить
Нещасні...
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27.04.2022 15:50 Ответить
Зелень даже не думай встречаться с путлером до нашей перемоги. Иначе сделают дообрезание. Эрдогану не-уй спасать ху-йло.
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27.04.2022 16:04 Ответить
Яке нестримне бажання заглянути ***** в очі і побачити там мир!Яке жагуче бажання віддати якісь території,наприклад Херсон і Маріупіль *****!Коли вже наш "мудрий нарід" почне розуміти "звідки ноги ростуть"?Та розплющте нарешті котячі очі,адже все вже зрозуміло куди все йде і до чого!Україна вже мала б стати малороською губернією вже 25 лютого.Всі карти сплутали патріоти,ЗСУ, бойові генерали,тероборона,волонтери і ПЦУ.
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27.04.2022 16:54 Ответить
Может кто подскажет -каков смысл этой встречи? Что обсуждать с главным рашистским плешивым гитлером? Какая тема обсуждения? Неужели по чём в Одессе рубероид?
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27.04.2022 16:55 Ответить
Если Путин приедет туда, то это хороший шанс убить Путина. Нужно скорее объявить о награде в 6 миллиардов долларов за ликвидацию Путина и будет за такие деньги такая очередь желающих его уничтожить, что Путину точно будет конец в любой точке мира! За такие деньги - стать миллиардером за это задание ууу желающих пол планеты будет!
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27.04.2022 18:23 Ответить
КАК БЫ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ УХУЯРИТЬ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ . ЧТОБЫ УШЕЛ ***** ЗА ..МАСКВОЙ.. МОЖЕТ ЖЕ НА МОСТУ ПОЖАР СЛУЧИТСЯ А ПОТОМ ШТОРМ И ВОЛНЫ
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27.04.2022 19:13 Ответить
бубочка, не встрічайся з ******, бо тобі після нього ніхто руки не подасть
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27.04.2022 19:21 Ответить
Очередной турецкий вброс, ***** россию уже никогда не покинет, нас устроит только его смерть
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27.04.2022 19:55 Ответить
Шантаж, развод лохов, ультиматуми, - це позиція ****. мир "любой ценой", посредине, заглянуть в ... ***** - позиция Зеленского.


піддатися на шантаж, здача інтересів країни, - виключити. Взагалі зустріч не має сенсу.

Україна понад усе.
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27.04.2022 22:21 Ответить
Хіба що у труни хуьла
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27.04.2022 22:52 Ответить
..чтоб успеть сделать х**лу подарок к 9 мая...
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27.04.2022 22:55 Ответить
 
 