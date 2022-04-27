В Турции надеются, что Зеленский и Путин встретятся в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.
Он отмечает, что правительство Турции внимательно следит за событиями в Украине и прилагает много усилий по преодолению трудностей в этой ситуации.
"С самого начала наш президент занял позицию на министерском уровне. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня как можно скорее. Российские и украинские переговоры в Анталье собрали министров. После этого наш президент неоднократно встречался с Путиным и господином Зеленским. Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что по предложению нашего Президента, лидеры встретятся в ближайшие дни", - говорится в заявлении.
Он добавил, что Турция продолжит делать свои вклады, в том числе для достижения прекращения огня в Украине и предотвращения гуманитарной катастрофы.
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Презедент до сих пір не зрозумів чого хоче путлєр.
І тагда майские шашличкі.
які перемовини??
про що вони..
Треба все бігом порєшать. І не важливо скільки втратить Україна.(
цього ніколи не буде , принаймні наступні 100- 200 років точно 😡
во-первых ему плевать на зеленского...
во-вторых ему плевать на руцкое мясо гниющее в украинской земле
в-третьих ему плевать и на войну и на мир....
оно хочет жить, войти в историю и выиграть все войны, начиная с 1945 года)))
маньяк с паранойей и паркинсоном с альцгеймером впридачу
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.
В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.
Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.
Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!
Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!
Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!
Ю. Нестеренко. 5 апреля 2022
піддатися на шантаж, здача інтересів країни, - виключити. Взагалі зустріч не має сенсу.
Україна понад усе.