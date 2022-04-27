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Новини Війна
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У Туреччині сподіваються, що Зеленський і Путін зустрінуться найближчими днями

зеленський,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пропонує провести зустріч президентів України і Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu.

Він зазаначає, що уряд Туреччини уважно стежить за подіями в Україні та докладають багато зусиль для подолання труднощів у цій ситуації.

"З самого початку наш президент зайняв позицію на міністерському рівні. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню якомога швидше. Російські та українські переговори в Антальї зібрали міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався  з  Путіним і паном Зеленським. Хоча є певні труднощі, ми сподіваємося, що за пропозиції нашого Президента, лідери зустрінуться в найближчі дні", - йдеться у заяві.

Він додав, що Туреччина продовжить робити свої внески, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарної катастрофи.

Також читайте: Зеленський обговорив з Ердоганом евакуацію із Маріуполя та гарантії безпеки для України

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган і Путін провели телефонну розмову

Зеленський Володимир (23984) путін володимир (23889) Туреччина (3505) Ердоган Реджеп Таїп (930)


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Топ коментарі
+48
Питання одне: НАХРІНА І ПРО ЩО МОЖНА РОЗМОВЛЯТИ З УЙЛОМ? Здійснити давню мрію - зазирнути в свинячі оченята?
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27.04.2022 11:47
+44
ЗАЧЕМ??? США уже развернули политику и официально озвучили - поддержка до полной победы Украины! СЕгодня ленд-лиз голосуют, оружие едет, в военкоматах очередя. Наш голуб мыру спешит капитуляцию подписать пока не победили для него внезапно??
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27.04.2022 11:52
+40
А отримати медальку за те що випустив кацапів з Криму? Отож.
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27.04.2022 11:49
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27.04.2022 11:41 Відповісти
Полякі кажуть: ми вже готові, газогін не від русскіх - є, газосховище є, прохід в море щоб не йти під прицілом русскіх - є, хоч там екологі всиралися і на газогін і на прохід.
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27.04.2022 12:54 Відповісти
Любий договір про мирне закінчення війни(крім повної капітуляції ворога з поверненням усіх територій) ---то є смертний приговор Україні, військовим і всім чоловікам (жінки і діти підуть на вічне гвалтування) --- денаціфакцію буде завершено.
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27.04.2022 14:21 Відповісти
При всем уважении к Ердогану -- предлагаю ему пойти за руцким кораблем Называется вашим нашим вместе спляшем
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27.04.2022 17:57 Відповісти
Без всякої поваги до Ердогана стверджую ніякої зустрічі Зеленського з Ху.йлом не відбудеться ні за яких обставин. Переговорний поїзд зі сполученням Україна-Мордор можливий але абсолютно в іншому форматі.
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18.08.2022 16:25 Відповісти
Сектанти довбані, як же ви вже набридли
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27.04.2022 11:41 Відповісти
Зеленский, на *** тебе эта встреча? Ты же без бумажки ни бэ ни мэ.
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27.04.2022 12:20 Відповісти
Это будет ИПСО против *****, что бы у него гидроцефальный баняк треснул от разговоров Зели.
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27.04.2022 12:55 Відповісти
Не вижу смысла
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27.04.2022 11:41 Відповісти
А прижмурить в полете ⁉️☝ Красота
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27.04.2022 12:03 Відповісти
Смысл встречи есть даже в том, чтобы нарушив протокол наш президент просто ****** куйла и на этом можно заканчивать. Патамуша это красиво!
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27.04.2022 11:45 Відповісти
Ну Ви і збоченець )))
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27.04.2022 11:49 Відповісти
Яке "******"?
Презедент до сих пір не зрозумів чого хоче путлєр.
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27.04.2022 11:49 Відповісти
ну хіба шо Зеленський )(уйла задушть власними руками
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27.04.2022 11:53 Відповісти
Питання одне: НАХРІНА І ПРО ЩО МОЖНА РОЗМОВЛЯТИ З УЙЛОМ? Здійснити давню мрію - зазирнути в свинячі оченята?
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27.04.2022 11:47 Відповісти
А отримати медальку за те що випустив кацапів з Криму? Отож.
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27.04.2022 11:49 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, в якій ви частині служите ? а то казали у штабі ЗСУ, що все ж таки мінували сполучення з Кримом, але ви або на дивані, або не мали часу слідкувати, тому що дуже зайняті на передовій
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27.04.2022 16:44 Відповісти
мінували, мінували і забули зірвати?....
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27.04.2022 19:14 Відповісти
Отчитаться о сливе юга (коридор в Крым, вода, Мариуполь)
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27.04.2022 13:14 Відповісти
Для чого розмовляти?? Щоб Херсон, Миколаїв, Маріуполь та ще й, можливо, Одесу та Харків здати ворогу за Мір на всєй Зємлє.

І тагда майские шашличкі.
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27.04.2022 13:43 Відповісти
Бутылку "Чивас" ставлю на спор, пуйло из бункера живым не вылезет, а фото из Стамбула за прошлый год у него нет
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27.04.2022 11:48 Відповісти
Ердоган сподівається що все до літа з'ясується, адже потрібно відкривати курорти
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27.04.2022 11:50 Відповісти
Це головне,тому кожні два дні то він,то міністр з.с. кричать на весь світ що вони дуже хочуть переговорів і що майже договорились
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27.04.2022 12:02 Відповісти
Украину не парят курорты Турции, нам нужна победа над свинособаками и получение полной контрибуции...
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27.04.2022 16:18 Відповісти
не буде ніякої зустрічі. Пуйло не вилізе з бункера тай й довгого стола в Ердогана немає
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27.04.2022 11:51 Відповісти
для )(уйла доооовгииий лафет
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27.04.2022 11:54 Відповісти
турок не козак..
які перемовини??
про що вони..
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27.04.2022 11:51 Відповісти
про курорти,про віддих кацапів у них
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27.04.2022 12:04 Відповісти
В Ердогана вже чисто кукуха поїхала з цими курортами
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27.04.2022 13:57 Відповісти
А в літак путіна під час повернення може вдарити блискавка? Або 10 блискавок, якщо однієї буде мало?
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27.04.2022 11:51 Відповісти
І про що можна розмовляти з бункерним ******. Що буде зеля відповідати на вимоги кремлівського підараста, визнати Донбас та Крим за підарашою, відмова від вступу до НАТО, поставити на місце у містах пам'ятники москальським вождям, а українцям підставити другу щоку для ********** "старшого" брата. Думай през, перш ніж погоджуватися на перемовини за таким форматом. Відправ спочатку вимоги українців для кремлівського опариша, хоча маразматик кончений на них не погодиться. Ну тоді як кажуть у запоребріковой області, на нет і суда нет.
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27.04.2022 11:51 Відповісти
Туристичний сезон в Туреччині зривається, так "брати" турки?
Треба все бігом порєшать. І не важливо скільки втратить Україна.(
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27.04.2022 11:51 Відповісти
Турция и так...две авиакомпании будут чиста-туристов катать из рахи на турецкие курорты ( а так ваще санкции поддерживают...остальным ни-ни)
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27.04.2022 12:56 Відповісти
За які гроші кацапські туристи літатимуть у Туреччину?
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27.04.2022 16:03 Відповісти
ну и пусть дают кацапам тратить валюту.
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27.04.2022 20:06 Відповісти
Навіть не Сподівайтесь
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27.04.2022 11:52 Відповісти
К Земле летят два больших астероида ..максимальное сближение 9 мая 2022 года, имеет предполагаемый размер от 380 до 860 метров. Его скорость будет еще быстрее - около 40000 км/ч. Как сообщается, скорость второго астероида в двенадцать с половиной раз быстрее, чем пуля, выпущенная из винтовки или в 17 раз быстрее, чем реактивный истребитель.
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27.04.2022 11:58 Відповісти
ЗАЧЕМ??? США уже развернули политику и официально озвучили - поддержка до полной победы Украины! СЕгодня ленд-лиз голосуют, оружие едет, в военкоматах очередя. Наш голуб мыру спешит капитуляцию подписать пока не победили для него внезапно??
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27.04.2022 11:52 Відповісти
Верю туркам. Они смогут за пару дней забабахать стол длинной от Киева до Урала.
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27.04.2022 11:53 Відповісти
Шведский ?
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27.04.2022 13:36 Відповісти
Президенти- шахіди вже були?
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27.04.2022 11:59 Відповісти
Із клоуна такий шахід , як із г@ вна куля
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27.04.2022 12:02 Відповісти
Та ніби не було. Було що шахідили президента Єгипту Анвара Садата під час параду десь в 80-і. Ну і в нульові кадирку старшого зашахідили в Грозному на стадіоні.
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27.04.2022 14:08 Відповісти
Ердоган все ще намагається примирити украінців з орками , щоби влітку всі готелі Турціі були заселені нашими туристами і кацапами , але
цього ніколи не буде , принаймні наступні 100- 200 років точно 😡
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27.04.2022 12:01 Відповісти
і на єкскурсії які вони собирали з різних отелів разом рускагаварящіх разом з кацапами
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27.04.2022 12:49 Відповісти
не кажіть гоп...
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27.04.2022 19:16 Відповісти
НИКАКИХ ВСТРЕЧ С ****** , НИКАКИХ ,....только если это падло будет подписывать полную капитуляцию ********* .
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27.04.2022 12:05 Відповісти
капитуляцию будет подписывать уже кто-то другой. этот или сдохнет в луже мочи, или прибьют свои
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27.04.2022 13:30 Відповісти
Надежда на то , что у Зе всё таки стальные яйца , и он этому окурку скрутит шею.
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27.04.2022 12:07 Відповісти
Не смішіть ... 😕
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27.04.2022 12:12 Відповісти
думаете бункерный дед рискнет зачем-то полететь в Турцию?
во-первых ему плевать на зеленского...
во-вторых ему плевать на руцкое мясо гниющее в украинской земле
в-третьих ему плевать и на войну и на мир....
оно хочет жить, войти в историю и выиграть все войны, начиная с 1945 года)))
маньяк с паранойей и паркинсоном с альцгеймером впридачу
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27.04.2022 13:01 Відповісти
какие стальные яйца, он бздит ***** с детства
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27.04.2022 13:31 Відповісти
тут щн питання не закрите чи вони в нього хоч якісь є! хіба вірити всяким арєстовічям на слово, але то для слабовумних!
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27.04.2022 19:18 Відповісти
Сподіватись можливо на все що завгодно. Але, просто проживіть годину, хвилину там. От там в підвалі, в завалах. Згвалтованому, закатованому, розчавленому - всього хвилину, а потім дивіться в скляні очі , залиті чужою кров"ю - і спробуйте говорити з нелюдем. Про що? З ким? Там сам Сатана буде людянішим поруч із цим
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27.04.2022 12:10 Відповісти
так зєля в підвалах не сидів! не голодав і не мерз!
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27.04.2022 19:20 Відповісти
У турков срывается курортный сезон. Мало того что ********* под санкциями так еще и мужское население Украины не выпускают из-за войны. Турки и с Гитлером подписали бы мир лишь бы ихние гостинницы были опять заполнены
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27.04.2022 12:15 Відповісти
Ну, в Туреччині події цієї війни висвітлюються дещо специфічно. Не рашатудей звісно, але нівсьотакадназначна. Наратив був накшталт це "захід" усіх підбурив, кацапи ну гаразд напали, але Ердоган усе порішав й от-от усе закінчиться перемогою турецької дипломатії над західною ваєнщінай. Тож зараз отаке
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27.04.2022 12:16 Відповісти
таке саме імперське ху"ло, тільки замість "срускага міра" - "мір тюркський"
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27.04.2022 13:45 Відповісти
рано! Нет предмета к разговору ...
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27.04.2022 12:39 Відповісти
Наконец то ! Отвод войск на территорию раши Донецк Луганск и Крым-наши ! Заводы дома параходы оплатить мародерство компенсировать ! Но как вернуть детей женшин стариков ,?
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27.04.2022 12:41 Відповісти
рэджеп ****************... ты сначала с курдами разберись... а в Украину не лезь... а то заявляешь об особой роли турции в урегулировании... ЁТМ, ты поц думаешь о создании автономии татар и больше ни о чем... так что больше не сунь свой вонючий нос в Украину...
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27.04.2022 12:42 Відповісти
Ну мало лі на що там в туреччині сподіваються
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27.04.2022 12:42 Відповісти
Зачем
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27.04.2022 12:42 Відповісти
А я против... Не вижу смысла.
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27.04.2022 12:43 Відповісти
Сподіватися треба на перемогу, на силу духу, на допомогу срюзників, а не як на зустріч мавпи з віслюком.
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27.04.2022 12:45 Відповісти
Зачем? Что бы вава заглянул в очко вове? Я не пойму, вава юрист, фигляр или таки латентный протолог?
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27.04.2022 12:45 Відповісти
Я боюся не орков а наших- Жданов-сейчас Украины имеет шанс восстановить территориальную целостность. По его словам, в ходе контрнаступления ЗСУ могут вернуть Донбасс и Крым."Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию - или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", - подчеркивает эксперт.
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27.04.2022 12:47 Відповісти
А смысл сейчас встречаться? Сначала нужно отбить у рашистов все свои территории, а потом уже встреча, что бы принять капитуляцию паРаши. А если ***** согласен на встречу сейчас - значит ему пердак прижарило очень сильно!
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27.04.2022 12:57 Відповісти
Все дело в том, что непердоодолимое желание встретиться и подписать смертный приговор уже почти победившей Украине исходит не только оттуда из "высоких" кабинетов самой Украины.
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27.04.2022 14:07 Відповісти
Почти победившей? Мы уже оттеснили орков к границе?
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27.04.2022 16:58 Відповісти
Про що можна говорити з цинічним вбивцею? Домовленості з ним нічого не варті. Треба добивати наволоч до кінця.
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27.04.2022 12:58 Відповісти
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27.04.2022 14:07 Відповісти
Зустріч можлива лише у Гаазькому Трибуналі.
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27.04.2022 12:59 Відповісти
не...рано...только пока Воронеж, Курск, Белгород....мало аргументов....мало !!!
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27.04.2022 13:03 Відповісти
Эта война не должна завершиться миром.
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.

В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.

Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.

Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!

Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!

Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!

Ю. Нестеренко. 5 апреля 2022
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27.04.2022 13:03 Відповісти
Турецькі курортні торгаші вже заіпали своїми сраними закликами до перемовин - провокують Заглядача-у-очі, як наркоділер торчка.
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27.04.2022 13:04 Відповісти
Зе согласится.
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27.04.2022 13:07 Відповісти
И получит дулю под самый нос
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27.04.2022 13:17 Відповісти
От що робить з країною те, коли її економіка спирається лише на туристичний бізнес. Туреччина готова на все задля того, щоб кацапи туди їздили. І їм насрати на наші інтереси взагалі.
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27.04.2022 13:18 Відповісти
Путин выползет из бункера? Не-не, не верю! Слишком он боится, что его прибьют.
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27.04.2022 13:21 Відповісти
В предчуствии *******,- ***** готов встретится с нашим тупым клоуном и напомнить о соблюдении договоренностей в Омане...
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27.04.2022 19:41 Відповісти
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА ! СЛАВА ВСУ!
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27.04.2022 13:44 Відповісти
Вова сильно хотів подивитися Вові в очі, то хай подивиться...
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27.04.2022 13:57 Відповісти
Лучше пусть смотрит на свою жінку...
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27.04.2022 16:06 Відповісти
Ні в якому разі!!! Захід це використаєі почнеться спаддопомоги. Прчнуть кричато -чого це ми маємо потерпати,он у них вже діялог відкрився. Перемовини. - смерті подібні.
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27.04.2022 14:01 Відповісти
рашистський і турецький диктатори збираються запропонувати "зе" свій ленд-ліз .а через пару років,рашист знову повторить в третій раз добивати Україну. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню якомога швидше. -лицемірний турок, котрий дозволив наповнити Чорне море рашистськими коритами,підводними лодками з ракетами для вбивства українців розказує про його серйозні дослідження.котрі помогли рашисту розпочати війну і окупаціюУкраїни
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27.04.2022 14:32 Відповісти
В принципе, для надёжности суверенитета УКраины надо бы с сегодня и до 9-го мая запереть зеленского в чулан и выпустить 11-го. Шоб он случайно не сделал х**лу праздник к дате, а Украине позор.
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27.04.2022 15:09 Відповісти
Нещасні...
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27.04.2022 15:50 Відповісти
Зелень даже не думай встречаться с путлером до нашей перемоги. Иначе сделают дообрезание. Эрдогану не-уй спасать ху-йло.
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27.04.2022 16:04 Відповісти
Яке нестримне бажання заглянути ***** в очі і побачити там мир!Яке жагуче бажання віддати якісь території,наприклад Херсон і Маріупіль *****!Коли вже наш "мудрий нарід" почне розуміти "звідки ноги ростуть"?Та розплющте нарешті котячі очі,адже все вже зрозуміло куди все йде і до чого!Україна вже мала б стати малороською губернією вже 25 лютого.Всі карти сплутали патріоти,ЗСУ, бойові генерали,тероборона,волонтери і ПЦУ.
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27.04.2022 16:54 Відповісти
Может кто подскажет -каков смысл этой встречи? Что обсуждать с главным рашистским плешивым гитлером? Какая тема обсуждения? Неужели по чём в Одессе рубероид?
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27.04.2022 16:55 Відповісти
Если Путин приедет туда, то это хороший шанс убить Путина. Нужно скорее объявить о награде в 6 миллиардов долларов за ликвидацию Путина и будет за такие деньги такая очередь желающих его уничтожить, что Путину точно будет конец в любой точке мира! За такие деньги - стать миллиардером за это задание ууу желающих пол планеты будет!
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27.04.2022 18:23 Відповісти
КАК БЫ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ УХУЯРИТЬ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ . ЧТОБЫ УШЕЛ ***** ЗА ..МАСКВОЙ.. МОЖЕТ ЖЕ НА МОСТУ ПОЖАР СЛУЧИТСЯ А ПОТОМ ШТОРМ И ВОЛНЫ
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27.04.2022 19:13 Відповісти
бубочка, не встрічайся з ******, бо тобі після нього ніхто руки не подасть
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27.04.2022 19:21 Відповісти
Очередной турецкий вброс, ***** россию уже никогда не покинет, нас устроит только его смерть
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27.04.2022 19:55 Відповісти
Шантаж, развод лохов, ультиматуми, - це позиція ****. мир "любой ценой", посредине, заглянуть в ... ***** - позиция Зеленского.


піддатися на шантаж, здача інтересів країни, - виключити. Взагалі зустріч не має сенсу.

Україна понад усе.
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27.04.2022 22:21 Відповісти
Хіба що у труни хуьла
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27.04.2022 22:52 Відповісти
..чтоб успеть сделать х**лу подарок к 9 мая...
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27.04.2022 22:55 Відповісти
 
 