У Туреччині сподіваються, що Зеленський і Путін зустрінуться найближчими днями
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пропонує провести зустріч президентів України і Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu.
Він зазаначає, що уряд Туреччини уважно стежить за подіями в Україні та докладають багато зусиль для подолання труднощів у цій ситуації.
"З самого початку наш президент зайняв позицію на міністерському рівні. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню якомога швидше. Російські та українські переговори в Антальї зібрали міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався з Путіним і паном Зеленським. Хоча є певні труднощі, ми сподіваємося, що за пропозиції нашого Президента, лідери зустрінуться в найближчі дні", - йдеться у заяві.
Він додав, що Туреччина продовжить робити свої внески, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарної катастрофи.
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Презедент до сих пір не зрозумів чого хоче путлєр.
І тагда майские шашличкі.
які перемовини??
про що вони..
Треба все бігом порєшать. І не важливо скільки втратить Україна.(
цього ніколи не буде , принаймні наступні 100- 200 років точно 😡
во-первых ему плевать на зеленского...
во-вторых ему плевать на руцкое мясо гниющее в украинской земле
в-третьих ему плевать и на войну и на мир....
оно хочет жить, войти в историю и выиграть все войны, начиная с 1945 года)))
маньяк с паранойей и паркинсоном с альцгеймером впридачу
То есть, конечно, должна, но не тем, в котором
Просто солдаты расходятся по квартирам
И уступают друг другу по договорам.
В этой войне компромисс - это выстрел в спину
Всем, кто стоит против чистого зла России,
Это предательство павших за Украину -
И добровольно, и всех, кого не спросили.
Это предательство будущего, поскольку
Зло, не добитое ныне, вернется снова -
Или от русских останутся лишь осколки,
Или они нас лишат бытия земного.
Там не народ, там не нация - поголовье!
Выродки. Нелюди. Все - что главарь, что стадо.
С дьяволом сделки подписываются кровью
И ничего не приносят, помимо ада!
Русская нечисть питается только страхом,
Верой, что мы не посмеем шагнуть из круга;
Если ж их планы окончатся полным крахом,
Дальше они уже сами дожрут друг друга!
Пусть же солдаты поведают командирам -
Чистое зло покоряется только силе!
Эта война лишь таким завершится миром,
В коем не будет уже никакой России!
Ю. Нестеренко. 5 апреля 2022
піддатися на шантаж, здача інтересів країни, - виключити. Взагалі зустріч не має сенсу.
Україна понад усе.