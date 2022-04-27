У Туреччині сподіваються, що Зеленський і Путін зустрінуться найближчими днями

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пропонує провести зустріч президентів України і Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu.

Він зазаначає, що уряд Туреччини уважно стежить за подіями в Україні та докладають багато зусиль для подолання труднощів у цій ситуації.



"З самого початку наш президент зайняв позицію на міністерському рівні. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню якомога швидше. Російські та українські переговори в Антальї зібрали міністрів. Після цього наш президент неодноразово зустрічався з Путіним і паном Зеленським. Хоча є певні труднощі, ми сподіваємося, що за пропозиції нашого Президента, лідери зустрінуться в найближчі дні", - йдеться у заяві.

Він додав, що Туреччина продовжить робити свої внески, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарної катастрофи.

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