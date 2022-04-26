УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4881 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
21 339 16

Ердоган і Путін провели телефонну розмову

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення Реджепа Таїпа Ердогана.

Подробиць розмови наразі не розголошують. Однак в деяких джерелах пишуть, що про цю телефонну розмову також повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що сьогодні вже відбулася телефонна розмова між президентом РФ та президентом Туреччини Ердоганом. За словами Пєскова, обговорювали Україну. Інших подробиць не озвучив.

Також турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган запропонує Путіну продовжити у Стамбулі переговори між Україною та РФ.

Також читайте: Потрібно організувати евакуацію цивільних з Маріуполя, - Ердоган

Автор: 

путін володимир (23881) росія (65394) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (929)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Пусті балачки.
показати весь коментар
26.04.2022 14:00
+5
ишо? разговаривать ***@утым ***@лом, все равно, что сцать против ветра. эту плешивую тварь, сына шлюхи и выб@лядка сатаны необходимо отправить в родную гавань, в место постоянной дислокации -ад.
показати весь коментар
26.04.2022 14:18
+3
Это все равно что с маньяком договариваться. Бить тварей, другого они не понимают
показати весь коментар
26.04.2022 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусті балачки.
показати весь коментар
26.04.2022 14:00 Відповісти
Я так понимаю вопрос впускать натовскую эскадру в черное море, или не впускать-уже так не стоит. Урюк поставил ***** перед фактом. Децкие шалости переходят во взрослую кампанию. Ждем результата с Рамштайна.
показати весь коментар
26.04.2022 15:00 Відповісти
О х..х и пряниках?
показати весь коментар
26.04.2022 14:08 Відповісти
путин боится эрдогана
показати весь коментар
26.04.2022 14:10 Відповісти
ишо? разговаривать ***@утым ***@лом, все равно, что сцать против ветра. эту плешивую тварь, сына шлюхи и выб@лядка сатаны необходимо отправить в родную гавань, в место постоянной дислокации -ад.
показати весь коментар
26.04.2022 14:18 Відповісти
Это все равно что с маньяком договариваться. Бить тварей, другого они не понимают
показати весь коментар
26.04.2022 14:29 Відповісти
В присутствие Эрдогана у ***** не держание мочи и оно не особо хочет видеть Эрдогана.
показати весь коментар
26.04.2022 14:29 Відповісти
В присутствие Эрдогана у ***** не держание мочи. И по этому ***** не осень хочет видеться с Эрдоганом.
показати весь коментар
26.04.2022 14:32 Відповісти
На цезоре ********** агент. Мои коменты блокируют.
показати весь коментар
26.04.2022 14:34 Відповісти
100%
показати весь коментар
26.04.2022 15:39 Відповісти
В присутствие Эрдогана у ***** не держание мочи. И по этому ***** не осень хочет видеться с Эрдоганом.
показати весь коментар
26.04.2022 14:35 Відповісти
попи..дели....вот и ладненько....
показати весь коментар
26.04.2022 14:37 Відповісти
Ердоган впарював Пині путьовку в Кемер. 10% знижки. На барі біля басейну все включено. Безкоштовна екскурсія на трикотажну фабрику...
Пиня думає...
показати весь коментар
26.04.2022 14:55 Відповісти
Все как обычно: мы побеждаем, 9 мая парад на Крещатике, скоро открытие Южного потока 2.
показати весь коментар
26.04.2022 14:58 Відповісти
Самое интересное в этом то , что путин наверное не в курсе , что с ним говорил эрдоган.
показати весь коментар
26.04.2022 15:01 Відповісти
хочет чтобы корабли пропустил и байрактары продал\не продал. говорит, помидоры куплю.
показати весь коментар
26.04.2022 15:11 Відповісти
 
 