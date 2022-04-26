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Ердоган і Путін провели телефонну розмову
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення Реджепа Таїпа Ердогана.
Подробиць розмови наразі не розголошують. Однак в деяких джерелах пишуть, що про цю телефонну розмову також повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що сьогодні вже відбулася телефонна розмова між президентом РФ та президентом Туреччини Ердоганом. За словами Пєскова, обговорювали Україну. Інших подробиць не озвучив.
Також турецькі ЗМІ повідомляли, що Ердоган запропонує Путіну продовжити у Стамбулі переговори між Україною та РФ.
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