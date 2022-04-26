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Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробности разговора пока не разглашают. Однако в некоторых источниках пишут, что об этом телефонном разговоре также сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня уже состоялся телефонный разговор между президентом РФ и президентом Турции Эрдоганом. По словам Пескова, обсуждали Украину. Других подробностей не озвучил.

Также турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган предложит Путину продлить в Стамбуле переговоры между Украиной и РФ.

Читайте: Эрдоган завтра проведет телефонный разговор с Путиным

путин владимир (31328) россия (95687) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (895)


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Топ комментарии
+6
Пусті балачки.
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26.04.2022 14:00
+5
ишо? разговаривать ***@утым ***@лом, все равно, что сцать против ветра. эту плешивую тварь, сына шлюхи и выб@лядка сатаны необходимо отправить в родную гавань, в место постоянной дислокации -ад.
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26.04.2022 14:18
+3
Это все равно что с маньяком договариваться. Бить тварей, другого они не понимают
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26.04.2022 14:29
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Пусті балачки.
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26.04.2022 14:00 Ответить
Я так понимаю вопрос впускать натовскую эскадру в черное море, или не впускать-уже так не стоит. Урюк поставил ***** перед фактом. Децкие шалости переходят во взрослую кампанию. Ждем результата с Рамштайна.
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26.04.2022 15:00 Ответить
О х..х и пряниках?
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26.04.2022 14:08 Ответить
путин боится эрдогана
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26.04.2022 14:10 Ответить
ишо? разговаривать ***@утым ***@лом, все равно, что сцать против ветра. эту плешивую тварь, сына шлюхи и выб@лядка сатаны необходимо отправить в родную гавань, в место постоянной дислокации -ад.
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26.04.2022 14:18 Ответить
Это все равно что с маньяком договариваться. Бить тварей, другого они не понимают
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26.04.2022 14:29 Ответить
В присутствие Эрдогана у ***** не держание мочи и оно не особо хочет видеть Эрдогана.
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26.04.2022 14:29 Ответить
В присутствие Эрдогана у ***** не держание мочи. И по этому ***** не осень хочет видеться с Эрдоганом.
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26.04.2022 14:32 Ответить
На цезоре ********** агент. Мои коменты блокируют.
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26.04.2022 14:34 Ответить
100%
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26.04.2022 15:39 Ответить
В присутствие Эрдогана у ***** не держание мочи. И по этому ***** не осень хочет видеться с Эрдоганом.
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26.04.2022 14:35 Ответить
попи..дели....вот и ладненько....
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26.04.2022 14:37 Ответить
Ердоган впарював Пині путьовку в Кемер. 10% знижки. На барі біля басейну все включено. Безкоштовна екскурсія на трикотажну фабрику...
Пиня думає...
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26.04.2022 14:55 Ответить
Все как обычно: мы побеждаем, 9 мая парад на Крещатике, скоро открытие Южного потока 2.
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26.04.2022 14:58 Ответить
Самое интересное в этом то , что путин наверное не в курсе , что с ним говорил эрдоган.
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26.04.2022 15:01 Ответить
хочет чтобы корабли пропустил и байрактары продал\не продал. говорит, помидоры куплю.
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26.04.2022 15:11 Ответить
 
 