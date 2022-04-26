Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное сообщение Реджепа Тайипа Эрдогана.
Подробности разговора пока не разглашают. Однако в некоторых источниках пишут, что об этом телефонном разговоре также сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что сегодня уже состоялся телефонный разговор между президентом РФ и президентом Турции Эрдоганом. По словам Пескова, обсуждали Украину. Других подробностей не озвучил.
Также турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган предложит Путину продлить в Стамбуле переговоры между Украиной и РФ.
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