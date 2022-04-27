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Супруги из Бахмута арестованы за сотрудничество с оккупантами

наручники

В 2014 году они были членами "участковой избирательной комиссии" на "референдуме" по созданию "ДНР". А в апреле этого года женщина передавала оккупантам информацию о местах дислокации украинской военной техники и военнослужащих.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"В мае 2014 года супруги из г. Бахмут в качестве членов "участковой избирательной комиссии" принимали активное участие в организации и проведении на территории города так называемого референдума по признанию государственной самостоятельности "ДНР". Кроме того, в апреле 2022 года одно из указанных лиц, пользуясь полномасштабным вторжением России на территорию Украины, стало еще активнее призывать "русский мир" в Донецкую область. Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер "Telegram" видео и текстовые сообщения мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на отдельном участке территории области", - говорится в сообщении.

Мужчину и женщину 46 и 53 лет арестовали без права выхода под залог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добровольно сотрудничает с врагом. В Энергодаре подозревается в коллаборационизме местный депутат

Их подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в посягательстве на изменение государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Автор: 

прокуратура (5021) Донецкая область (9790) коллаборационизм (874)


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Топ комментарии
+33
Приклад того як непокаране зло повертається. Цікаво а де зараз одіозна Неля Штепа?
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27.04.2022 12:54
+29
8 років потрібно було щоб їх заарештувати?
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27.04.2022 12:53
+21
это те "наши люди" , которых облизывали 8 лет. Жаль что в 2014 их не уничтожили.
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27.04.2022 12:55
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8 років потрібно було щоб їх заарештувати?
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27.04.2022 12:53 Ответить
Чому не 30?
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27.04.2022 12:58 Ответить
Крім того, у квітні 2022 року одна із вказаних осіб, користуючись повномасштабним вторгненням рф на територію України, стала ще активніше закликати "руський мир" на Донеччину. Жінка відправляла представнику силового відомства держави-агресора через месенджер "Telegram" відео та текстові повідомлення щодо місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на окремій ділянці території області"

Нет статьи за участие в незаконных референдумах, а вот за шпионаж статья есть.
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27.04.2022 13:03 Ответить
Є стаття - https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_110/
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27.04.2022 13:19 Ответить
Порошенко не дозволяв.
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27.04.2022 13:28 Ответить
не було політичної волі у влади
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27.04.2022 13:32 Ответить
Воно ще живе...??? Має бути прийняти Закон, що під час воєнного часу, вся ця ворожа наволоч, так само як і колабораціоністи, мародери, виробники фальсифікату мають бути знищені або сісти в буцегарню на довічно без права на амністію!!!
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27.04.2022 14:29 Ответить
Приклад того як непокаране зло повертається. Цікаво а де зараз одіозна Неля Штепа?
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27.04.2022 12:54 Ответить
А где депутат Новинский ? Ему гражданство дали и сразу в депутаты??? .попутно обанкротил судостроительный завод в Николаеве

УНИКАЛЬНАЯ СТРАНА УКРАИНА -народ отдаёт власть в руки инородцев и проходимцев :
-беженец от войны в абхазии РЕШАЕТ судьбу Украины в переговорах ?Офуеть

- беженец из афгана Найем почему то отсиживается в министерстве инфраструктуры ( строительства) БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и его давит жаба ЧТО УКРАИНЦЫ привозят недорогие авто из ЕСпо новому закону . МОРДУ БЫ НАБИТЬ АФГАНЦУ
ОФУЕТЬ

-армянин Новинский СРАЗУ стал миллиардером - тоже явно получал гроши от ***** на развал Украины и складывал себе в швейцарский банк , а ещё курирует моцковскую секту и все терпят
Офуеть
СПИСОК МОЖНО ПИСАТЬ ДОЛГО
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27.04.2022 13:10 Ответить
Бажаю їм щасття бути згвалтованими ордою їх кумирів, і не один раз. Хай насолоджуються, і їх діти будуть най будуть поруч
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27.04.2022 12:54 Ответить
то есть орки таки добились своего - украинцев тоже сделали такими же зверями, как они сами?
вы уже считаете нормой пытки, изнасилования и убийства безоружных?
вопрос был риторический. Количество лайков под твоим высером говорит само за себя - вы не лучше орков стали.
То есть москали таки вас завоевали. Если не физически, то ваши мысли стали такими же черными как у них.
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27.04.2022 14:34 Ответить


"ордою їх кумирів"
Не дошло?
Слышь, убогий, я конечно понимаю, что руЦкоязычный, типа чех, не в состоянии понять украинский, впрочем, как и большинство парашистов.
Для "особо продвинутых" есть Google-Переводчик, не знало?
Так что по поводу "орки таки добились своего" и "москали таки вас завоевали" - в зеркало посмотри, вЯликий критик.
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27.04.2022 20:05 Ответить
это те "наши люди" , которых облизывали 8 лет. Жаль что в 2014 их не уничтожили.
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27.04.2022 12:55 Ответить
На "0" паскуд, окопи рити.
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27.04.2022 13:00 Ответить
НЕПОКАРАНЕ ЗЛО ЗАВЖДИ СИЛЬНІШИМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ...
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27.04.2022 13:01 Ответить
оскоблить как любовника английского тюдора или второго мудака война ватных роз и сала ..и четвертовать на костре
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27.04.2022 13:15 Ответить
На одну ногу наступити, а за другу розірвати скотів!
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27.04.2022 13:18 Ответить
Це просто якийсь дурний сон!

Вороги серед нас були, є і будуть! То ж не треба йти по принципу всепрощення і "ню-ню-ню,ніззя". Ссуть в очі, а ми - то божа роса....
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27.04.2022 13:45 Ответить
По законам военного времени сразу к стенке!
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27.04.2022 13:57 Ответить
Вовремя не посаженные.
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27.04.2022 18:43 Ответить
вірменська срака піздила в той час рюкзаки
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27.04.2022 21:06 Ответить
 
 