Супруги из Бахмута арестованы за сотрудничество с оккупантами
В 2014 году они были членами "участковой избирательной комиссии" на "референдуме" по созданию "ДНР". А в апреле этого года женщина передавала оккупантам информацию о местах дислокации украинской военной техники и военнослужащих.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"В мае 2014 года супруги из г. Бахмут в качестве членов "участковой избирательной комиссии" принимали активное участие в организации и проведении на территории города так называемого референдума по признанию государственной самостоятельности "ДНР". Кроме того, в апреле 2022 года одно из указанных лиц, пользуясь полномасштабным вторжением России на территорию Украины, стало еще активнее призывать "русский мир" в Донецкую область. Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер "Telegram" видео и текстовые сообщения мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на отдельном участке территории области", - говорится в сообщении.
Мужчину и женщину 46 и 53 лет арестовали без права выхода под залог.
Их подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в посягательстве на изменение государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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Нет статьи за участие в незаконных референдумах, а вот за шпионаж статья есть.
УНИКАЛЬНАЯ СТРАНА УКРАИНА -народ отдаёт власть в руки инородцев и проходимцев :
-беженец от войны в абхазии РЕШАЕТ судьбу Украины в переговорах ?Офуеть
- беженец из афгана Найем почему то отсиживается в министерстве инфраструктуры ( строительства) БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и его давит жаба ЧТО УКРАИНЦЫ привозят недорогие авто из ЕСпо новому закону . МОРДУ БЫ НАБИТЬ АФГАНЦУ
ОФУЕТЬ
-армянин Новинский СРАЗУ стал миллиардером - тоже явно получал гроши от ***** на развал Украины и складывал себе в швейцарский банк , а ещё курирует моцковскую секту и все терпят
Офуеть
СПИСОК МОЖНО ПИСАТЬ ДОЛГО
вы уже считаете нормой пытки, изнасилования и убийства безоружных?
вопрос был риторический. Количество лайков под твоим высером говорит само за себя - вы не лучше орков стали.
То есть москали таки вас завоевали. Если не физически, то ваши мысли стали такими же черными как у них.
"ордою їх кумирів"
Не дошло?
Слышь, убогий, я конечно понимаю, что руЦкоязычный, типа чех, не в состоянии понять украинский, впрочем, как и большинство парашистов.
Для "особо продвинутых" есть Google-Переводчик, не знало?
Так что по поводу "орки таки добились своего" и "москали таки вас завоевали" - в зеркало посмотри, вЯликий критик.
Вороги серед нас були, є і будуть! То ж не треба йти по принципу всепрощення і "ню-ню-ню,ніззя". Ссуть в очі, а ми - то божа роса....