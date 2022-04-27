Супруги из Бахмута арестованы за сотрудничество с оккупантами

В 2014 году они были членами "участковой избирательной комиссии" на "референдуме" по созданию "ДНР". А в апреле этого года женщина передавала оккупантам информацию о местах дислокации украинской военной техники и военнослужащих.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"В мае 2014 года супруги из г. Бахмут в качестве членов "участковой избирательной комиссии" принимали активное участие в организации и проведении на территории города так называемого референдума по признанию государственной самостоятельности "ДНР". Кроме того, в апреле 2022 года одно из указанных лиц, пользуясь полномасштабным вторжением России на территорию Украины, стало еще активнее призывать "русский мир" в Донецкую область. Женщина отправляла представителю силового ведомства государства-агрессора через мессенджер "Telegram" видео и текстовые сообщения мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины на отдельном участке территории области", - говорится в сообщении.

Мужчину и женщину 46 и 53 лет арестовали без права выхода под залог.

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Их подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в посягательстве на изменение государственной границы Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 УК Украины).