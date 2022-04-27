Подружжя з Бахмуту заарештували за співпрацю з окупантами
У 2014 році вони були членами "дільничної виборчої комісії" на "референдумі" щодо створення "ДНР". А у квітні цього року жінка передавала окупантам інформацію про місця дислокації української віськової техніки та військовослужбовців.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"У травні 2014 року подружжя з м. Бахмута у якості членів "дільничної виборчої комісії" брали активну участь в організації та проведенні на території міста так званого референдуму щодо визнання державної самостійності "ДНР". Крім того, у квітні 2022 року одна із вказаних осіб, користуючись повномасштабним вторгненням рф на територію України, стала ще активніше закликати "руський мир" на Донеччину. Жінка відправляла представнику силового відомства держави-агресора через месенджер "Telegram" відео та текстові повідомлення щодо місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на окремій ділянці території області", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка та дружину 46 та 53 років заарештували без права виходу під заставу.
Їх підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у посяганні на зміну державного кордону України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 КК України).
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Нет статьи за участие в незаконных референдумах, а вот за шпионаж статья есть.
УНИКАЛЬНАЯ СТРАНА УКРАИНА -народ отдаёт власть в руки инородцев и проходимцев :
-беженец от войны в абхазии РЕШАЕТ судьбу Украины в переговорах ?Офуеть
- беженец из афгана Найем почему то отсиживается в министерстве инфраструктуры ( строительства) БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и его давит жаба ЧТО УКРАИНЦЫ привозят недорогие авто из ЕСпо новому закону . МОРДУ БЫ НАБИТЬ АФГАНЦУ
ОФУЕТЬ
-армянин Новинский СРАЗУ стал миллиардером - тоже явно получал гроши от ***** на развал Украины и складывал себе в швейцарский банк , а ещё курирует моцковскую секту и все терпят
Офуеть
СПИСОК МОЖНО ПИСАТЬ ДОЛГО
вы уже считаете нормой пытки, изнасилования и убийства безоружных?
вопрос был риторический. Количество лайков под твоим высером говорит само за себя - вы не лучше орков стали.
То есть москали таки вас завоевали. Если не физически, то ваши мысли стали такими же черными как у них.
"ордою їх кумирів"
Не дошло?
Слышь, убогий, я конечно понимаю, что руЦкоязычный, типа чех, не в состоянии понять украинский, впрочем, как и большинство парашистов.
Для "особо продвинутых" есть Google-Переводчик, не знало?
Так что по поводу "орки таки добились своего" и "москали таки вас завоевали" - в зеркало посмотри, вЯликий критик.
Вороги серед нас були, є і будуть! То ж не треба йти по принципу всепрощення і "ню-ню-ню,ніззя". Ссуть в очі, а ми - то божа роса....