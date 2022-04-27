Подружжя з Бахмуту заарештували за співпрацю з окупантами

У 2014 році вони були членами "дільничної виборчої комісії" на "референдумі" щодо створення "ДНР". А у квітні цього року жінка передавала окупантам інформацію про місця дислокації української віськової техніки та військовослужбовців.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні 2014 року подружжя з м. Бахмута у якості членів "дільничної виборчої комісії" брали активну участь в організації та проведенні на території міста так званого референдуму щодо визнання державної самостійності "ДНР". Крім того, у квітні 2022 року одна із вказаних осіб, користуючись повномасштабним вторгненням рф на територію України, стала ще активніше закликати "руський мир" на Донеччину. Жінка відправляла представнику силового відомства держави-агресора через месенджер "Telegram" відео та текстові повідомлення щодо місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на окремій ділянці території області", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка та дружину 46 та 53 років заарештували без права виходу під заставу.

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Їх підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у посяганні на зміну державного кордону України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 КК України).