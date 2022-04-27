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Новини
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Подружжя з Бахмуту заарештували за співпрацю з окупантами

наручники

У 2014 році вони були членами "дільничної виборчої комісії" на "референдумі" щодо створення "ДНР". А у квітні цього року жінка передавала окупантам інформацію про місця дислокації української віськової техніки та військовослужбовців.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні 2014 року подружжя з м. Бахмута у якості членів "дільничної виборчої комісії" брали активну участь в організації та проведенні на території міста так званого референдуму щодо визнання державної самостійності "ДНР". Крім того, у квітні 2022 року одна із вказаних осіб, користуючись повномасштабним вторгненням рф на територію України, стала ще активніше закликати "руський мир" на Донеччину. Жінка відправляла представнику силового відомства держави-агресора через месенджер "Telegram" відео та текстові повідомлення щодо місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на окремій ділянці території області", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка та дружину 46 та 53 років заарештували без права виходу під заставу.

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Їх підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та у посяганні на зміну державного кордону України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 111 КК України).

Автор: 

прокуратура (3686) Донецька область (8603) колабораціонізм (1162)


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Топ коментарі
+33
Приклад того як непокаране зло повертається. Цікаво а де зараз одіозна Неля Штепа?
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27.04.2022 12:54
+29
8 років потрібно було щоб їх заарештувати?
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27.04.2022 12:53
+21
это те "наши люди" , которых облизывали 8 лет. Жаль что в 2014 их не уничтожили.
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27.04.2022 12:55
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8 років потрібно було щоб їх заарештувати?
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27.04.2022 12:53 Відповісти
Чому не 30?
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27.04.2022 12:58 Відповісти
Крім того, у квітні 2022 року одна із вказаних осіб, користуючись повномасштабним вторгненням рф на територію України, стала ще активніше закликати "руський мир" на Донеччину. Жінка відправляла представнику силового відомства держави-агресора через месенджер "Telegram" відео та текстові повідомлення щодо місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних сил України на окремій ділянці території області"

Нет статьи за участие в незаконных референдумах, а вот за шпионаж статья есть.
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27.04.2022 13:03 Відповісти
Є стаття - https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_110/
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27.04.2022 13:19 Відповісти
Порошенко не дозволяв.
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27.04.2022 13:28 Відповісти
не було політичної волі у влади
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27.04.2022 13:32 Відповісти
Воно ще живе...??? Має бути прийняти Закон, що під час воєнного часу, вся ця ворожа наволоч, так само як і колабораціоністи, мародери, виробники фальсифікату мають бути знищені або сісти в буцегарню на довічно без права на амністію!!!
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27.04.2022 14:29 Відповісти
Приклад того як непокаране зло повертається. Цікаво а де зараз одіозна Неля Штепа?
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27.04.2022 12:54 Відповісти
А где депутат Новинский ? Ему гражданство дали и сразу в депутаты??? .попутно обанкротил судостроительный завод в Николаеве

УНИКАЛЬНАЯ СТРАНА УКРАИНА -народ отдаёт власть в руки инородцев и проходимцев :
-беженец от войны в абхазии РЕШАЕТ судьбу Украины в переговорах ?Офуеть

- беженец из афгана Найем почему то отсиживается в министерстве инфраструктуры ( строительства) БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и его давит жаба ЧТО УКРАИНЦЫ привозят недорогие авто из ЕСпо новому закону . МОРДУ БЫ НАБИТЬ АФГАНЦУ
ОФУЕТЬ

-армянин Новинский СРАЗУ стал миллиардером - тоже явно получал гроши от ***** на развал Украины и складывал себе в швейцарский банк , а ещё курирует моцковскую секту и все терпят
Офуеть
СПИСОК МОЖНО ПИСАТЬ ДОЛГО
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27.04.2022 13:10 Відповісти
Бажаю їм щасття бути згвалтованими ордою їх кумирів, і не один раз. Хай насолоджуються, і їх діти будуть най будуть поруч
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27.04.2022 12:54 Відповісти
то есть орки таки добились своего - украинцев тоже сделали такими же зверями, как они сами?
вы уже считаете нормой пытки, изнасилования и убийства безоружных?
вопрос был риторический. Количество лайков под твоим высером говорит само за себя - вы не лучше орков стали.
То есть москали таки вас завоевали. Если не физически, то ваши мысли стали такими же черными как у них.
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27.04.2022 14:34 Відповісти


"ордою їх кумирів"
Не дошло?
Слышь, убогий, я конечно понимаю, что руЦкоязычный, типа чех, не в состоянии понять украинский, впрочем, как и большинство парашистов.
Для "особо продвинутых" есть Google-Переводчик, не знало?
Так что по поводу "орки таки добились своего" и "москали таки вас завоевали" - в зеркало посмотри, вЯликий критик.
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27.04.2022 20:05 Відповісти
это те "наши люди" , которых облизывали 8 лет. Жаль что в 2014 их не уничтожили.
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27.04.2022 12:55 Відповісти
На "0" паскуд, окопи рити.
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27.04.2022 13:00 Відповісти
НЕПОКАРАНЕ ЗЛО ЗАВЖДИ СИЛЬНІШИМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ...
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27.04.2022 13:01 Відповісти
оскоблить как любовника английского тюдора или второго мудака война ватных роз и сала ..и четвертовать на костре
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27.04.2022 13:15 Відповісти
На одну ногу наступити, а за другу розірвати скотів!
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27.04.2022 13:18 Відповісти
Це просто якийсь дурний сон!

Вороги серед нас були, є і будуть! То ж не треба йти по принципу всепрощення і "ню-ню-ню,ніззя". Ссуть в очі, а ми - то божа роса....
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27.04.2022 13:45 Відповісти
По законам военного времени сразу к стенке!
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27.04.2022 13:57 Відповісти
Вовремя не посаженные.
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27.04.2022 18:43 Відповісти
вірменська срака піздила в той час рюкзаки
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27.04.2022 21:06 Відповісти
 
 