Перекрыть газ недружественным странам грозит глава Госдумы РФ Володин

Глава Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что России следует перекрыть газ "недружественным странам".

Об этом он пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Газпром полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Правильное решение депутаты Государственной Думы поддерживают его", - написал он.

Володин считает, что Болгария и Польша могли платить за российский газ рублями, как того требует Путин, но не захотели.

"Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", - добавил он.

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Напомним, вечером 26 апреля стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Евросоюз готовит санкции против РФ из-за остановки поставок.