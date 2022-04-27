Перекрыть газ недружественным странам грозит глава Госдумы РФ Володин
Глава Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что России следует перекрыть газ "недружественным странам".
Об этом он пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Газпром полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Правильное решение депутаты Государственной Думы поддерживают его", - написал он.
Володин считает, что Болгария и Польша могли платить за российский газ рублями, как того требует Путин, но не захотели.
"Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение. Так же необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран", - добавил он.
Напомним, вечером 26 апреля стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. Евросоюз готовит санкции против РФ из-за остановки поставок.
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А вот венгры реально пострадают.
Павліки морозови, поголовно.
А на добыче - нельзя.
https://www.facebook.com/roman.shrike 15 hrs ·
россия не дождалась газового эмбарго от европы, плюнула и начала вводить его самостоятельно. с завтрашнего дня перекрываются поставки в польшу и болгарию.
добытый, но непроданный газ судя по всему будет использован для надувания дирижаблей.
якось -так виходить у ********
В недалёком будущем расеяне будут дышать своим газом и пить и есть свою нефть -- НИКТО не будет их покупать у сырьевого шантажиста.