Перекрити газ недружнім країнам погрожує голова Держдуми РФ Володін
Голова Державної Думи РФ В’ячеслав Володін вважає, що Росії слід перекрити газ "недружнім країнам".
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Газпром повністю призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Правильне рішення, депутати Державної Думи підтримують його", - написав він.
Володін вважає, що Болгарія та Польща мали змогу платити за російських газ рублями, як того вимагає Путін, але не захотіли.
"Нехай пояснюють своїм громадянам, як виходитимуть зі становища і чиїми інтересами вони керувалися, ухвалюючи таке рішення. Так само необхідно чинити і щодо інших недружніх для нас країн", - додав він.
Нагадаємо, ввечері 26 квітня стало відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Євросоюз готує санкції проти РФ через зупинку постачання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот венгры реально пострадают.
Павліки морозови, поголовно.
А на добыче - нельзя.
https://www.facebook.com/roman.shrike 15 hrs ·
россия не дождалась газового эмбарго от европы, плюнула и начала вводить его самостоятельно. с завтрашнего дня перекрываются поставки в польшу и болгарию.
добытый, но непроданный газ судя по всему будет использован для надувания дирижаблей.
якось -так виходить у ********
В недалёком будущем расеяне будут дышать своим газом и пить и есть свою нефть -- НИКТО не будет их покупать у сырьевого шантажиста.