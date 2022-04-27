Перекрити газ недружнім країнам погрожує голова Держдуми РФ Володін

Голова Державної Думи РФ В’ячеслав Володін вважає, що Росії слід перекрити газ "недружнім країнам".

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Газпром повністю призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Правильне рішення, депутати Державної Думи підтримують його", - написав він.

Володін вважає, що Болгарія та Польща мали змогу платити за російських газ рублями, як того вимагає Путін, але не захотіли.

"Нехай пояснюють своїм громадянам, як виходитимуть зі становища і чиїми інтересами вони керувалися, ухвалюючи таке рішення. Так само необхідно чинити і щодо інших недружніх для нас країн", - додав він.

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Нагадаємо, ввечері 26 квітня стало відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Євросоюз готує санкції проти РФ через зупинку постачання.