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Перекрити газ недружнім країнам погрожує голова Держдуми РФ Володін

газ,черниговгаз

Голова Державної Думи РФ В’ячеслав Володін вважає, що Росії слід перекрити газ "недружнім країнам".

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Газпром повністю призупинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Правильне рішення, депутати Державної Думи підтримують його", - написав він.

Володін вважає, що Болгарія та Польща мали змогу платити за російських газ рублями, як того вимагає Путін, але не захотіли.

"Нехай пояснюють своїм громадянам, як виходитимуть зі становища і чиїми інтересами вони керувалися, ухвалюючи таке рішення. Так само необхідно чинити і щодо інших недружніх для нас країн", - додав він.

Також читайте: Повідомлення про готовність Австрії платити за газ в рублях - фейк російської пропаганди, - канцлер Негаммер

Нагадаємо, ввечері 26 квітня стало відомо, що Росія припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Євросоюз готує санкції проти РФ через зупинку постачання.

Автор: 

Болгарія (785) газ (10462) Газпром (3390) Польща (8540) росія (65442) Володін В’ячеслав (80)


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Топ коментарі
+77
якщо ви, потвори, зовсім перекриєте газ, це буде кнайкращим рішенням. виримо в вас, не підведіть тупі істоти.
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27.04.2022 13:01
+42
Наступним етапом має стати масовий самостріл русні назло НАТО.
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27.04.2022 13:02
+25
Давайте бистріше,кацапи. Язиком тільки плещете.
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27.04.2022 13:02
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якщо ви, потвори, зовсім перекриєте газ, це буде кнайкращим рішенням. виримо в вас, не підведіть тупі істоти.
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27.04.2022 13:01 Відповісти
Ага,налякали їжака весною
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27.04.2022 13:02 Відповісти
ніт
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27.04.2022 13:05 Відповісти
Вони дадуть біше танків і ракет, щоб завалити рашу і брати газ і нафту у якутів
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27.04.2022 13:09 Відповісти
Блехня❗
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27.04.2022 13:19 Відповісти
Иван - а вы крейцер МацКва поднимите - веришь...?)))
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27.04.2022 13:42 Відповісти
так, саме так - це погроза авто-ембарго) насточортіло очікувати, коли Європа введе ембарго, і - на тобі - емоційний зрив)))
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27.04.2022 18:53 Відповісти
Давайте бистріше,кацапи. Язиком тільки плещете.
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27.04.2022 13:02 Відповісти
Болгарія вже думає для чого їм постачати газ в Угорщину та Сербію.
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27.04.2022 13:09 Відповісти
Причём полякам и болгарам как-то пох на тот газпром. У них другие источники есть.

А вот венгры реально пострадают.
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27.04.2022 13:47 Відповісти
Наступним етапом має стати масовий самостріл русні назло НАТО.
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27.04.2022 13:02 Відповісти
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27.04.2022 14:08 Відповісти
И шо ті, заднеприводній, потом со своим ГАЗОМ делать-то будешь!? Обратно в скважину, на чЬОрній день закачивать!? В Кащенке - не поймут...
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27.04.2022 13:02 Відповісти
Це клініка, по логіці кацапні поляки і болгари мають радіти і не мішати геноциду українського народу, а ще краще допомагати нищити за знижку на газ, тупі мразі!
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27.04.2022 13:02 Відповісти
Бо вони б саме так і зробили б.
Павліки морозови, поголовно.
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27.04.2022 13:04 Відповісти
мразійська секта
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27.04.2022 13:02 Відповісти
в арбитраже отсудят себе неустойку
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27.04.2022 13:03 Відповісти
Не отсудят, они сами нарушили условия контракта и потребовали оплату в рублях. Это даже не в ногу, это в голову выстрел, но спасает единственное: в рашобашке нет мозга.
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27.04.2022 13:10 Відповісти
відсудять.... тільки клієнти, а кацапи соснуть тунця
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27.04.2022 14:58 Відповісти
Газ придется отдавать бесплатно и Володин будет вручную его качать. Этот кремлевский баран думает что спрятался за ракетами...
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27.04.2022 13:03 Відповісти
Газ на траспортировке можно перекрыть.

А на добыче - нельзя.
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27.04.2022 13:04 Відповісти
на видобутку якшо перекрити..то взагалі кабздєц..потім не викачати..то так як бетоном залити свердловину
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27.04.2022 13:06 Відповісти
На днях затримали велику партію кокаїну..Як відомо Мід РФ промишляє наркотою і це не секрет..От і бісяться в кремлі
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27.04.2022 13:04 Відповісти
Сказав би, що з жиру бісяться- то кокаїн не жирний
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27.04.2022 13:08 Відповісти
А за коку,тоже рублями расчитуются?
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27.04.2022 13:33 Відповісти
Нужно налаживать поставки амеровского и ближневосточного газа в Европу.
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27.04.2022 13:05 Відповісти
Litva sami otkazalis ot gaza s raski i nefti takze.Netu problem v etom mesiace uze 3 tankera s ameriki pribyli k nam,eto realno bolse sto nam nuzno v mesiac i ecio drugim prodadim Estoniji ili Polse
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27.04.2022 13:05 Відповісти
вот так их, а то они долго телятся с санкциями на газ и нефть...молодцы кацапы, так держать...
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27.04.2022 13:05 Відповісти
Давайте швидше... а потім пояснюйте своєму лохорату, чому нічого в магазинах немає... та і навіщо щось в магазинах, коли грошей не буде? Хай вже зараз на городи йдуть, капусту сіють... бо перспектива кацапа на багато років вперед - щі лаптями сьорбати, брагою запивати та не забути царю чобіт цілувати щоденно за чудове скрєпне життя.
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27.04.2022 13:07 Відповісти
Понти від москалів.Тому що,щось не видно ракетних ударів,по газогону.
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27.04.2022 13:07 Відповісти
Если бы всем перекрыли газ, то сразу придумали бы как без него обойтись. Пока жареный петух не клюнет, мозги не хотят быстро и продуктивно думать...
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27.04.2022 13:09 Відповісти
Росіяни до цього й підводять. Це вже клінічні понти, типу, "згорів сарай - гори і хата". Європі, звісно, будуть непереливки (і не сказати, що вони самі не доклалися до такого фіналу), але це лезо ріже в обидві сторони, і по Московії у відповідь різане так, що з її економіки тіки тельбухи шваркнуть...
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27.04.2022 13:15 Відповісти
Даєш газогін в Ерітрею та Венесуелу.
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27.04.2022 13:09 Відповісти
При сжигании той рублевой массы, что засРашка требует как плату за газ, тепла получится гораздо больше, чем при сжигании газа.
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27.04.2022 13:11 Відповісти
Скажені дегенерати. В принципі, це теж було очікуване, я б навіть сказав, що вони трохи спізнилися із цією акцією. Побачимо, яка буде реальна відповідь Європи, і що вона діятиме, коли Угорщина блокуватиме будь-які ініціативи.
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27.04.2022 13:11 Відповісти
А вот если Киев начнет контролировать всю ГТС хрюсии, то такой херни не будет.
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27.04.2022 13:11 Відповісти
Так, одну ногу вони собі прострелили.
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27.04.2022 13:11 Відповісти
Дивися, Шольце, якого монструозного, недоговороздатного північно-азійського їблана вигодувала Німеччина, а ти продовжуєш цю падлючу меншовартісну справу заради грошей.
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27.04.2022 13:12 Відповісти
Отлично. А то эмбарго на газ ЕС долго не вводит, а тут долбоебы из паРаши сами его введут! Нефть еще перекройте!
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27.04.2022 13:12 Відповісти
Дзвонили родичі з Сургута :прозрівають не по днях, а по годинах. Ціни космос, видобуток у сім разів впав, відповідно і заробіток буде там же. И что єто делаєтса, кому єто нада- такі почали ставити питання.
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27.04.2022 13:15 Відповісти
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27.04.2022 14:04 Відповісти
Настоящее искусство заставить ******** своими руками сделать то, что не получается у самого...
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27.04.2022 13:15 Відповісти
Обідно буде , якщо русня ще й московську церкву заборонить в Україні . Бо получається , що саме русня вживає заходи , які мали б вживати самі європейські країни і наш парламент .
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27.04.2022 13:17 Відповісти
Стрелять себе в обе ноги, это поступок не мальчика, но мужа, хи-хи.
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27.04.2022 13:33 Відповісти
Володин, что бздеть перестанет
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27.04.2022 13:46 Відповісти
сами себе кормушку закрывают, дебилы
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27.04.2022 13:47 Відповісти
Перекривати газ в кінці опалювального сезону, це ще те! До наступного Європа повністю перебудує логістику і зменшить споживання газу за рахунок збільшення електрики, яку Україна та Франція своїми атомними станціями зможуть наповнити по самі вуха.
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27.04.2022 13:48 Відповісти
Отлично! Сами себе эмбарго делают! Наградить этого упыря орденом! Желательно посмертно
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27.04.2022 13:49 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.shrike?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Роман Шрайк

https://www.facebook.com/roman.shrike 15 hrs ·

россия не дождалась газового эмбарго от европы, плюнула и начала вводить его самостоятельно. с завтрашнего дня перекрываются поставки в польшу и болгарию.

добытый, но непроданный газ судя по всему будет использован для надувания дирижаблей.
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27.04.2022 13:53 Відповісти
щоб корова давала більше молока-її треба більше доїти і менше кормити
якось -так виходить у ********
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27.04.2022 13:58 Відповісти
Самоубийцы.

В недалёком будущем расеяне будут дышать своим газом и пить и есть свою нефть -- НИКТО не будет их покупать у сырьевого шантажиста.
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27.04.2022 14:03 Відповісти
Правильно. Палец себе в жопу и газ перекрыт.
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27.04.2022 14:20 Відповісти
Чим швидше раша перекриє постачання газу в Європу, тим швидше Європа знайде альтернативних постачальників та альтернативні енергоносії.
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27.04.2022 14:21 Відповісти
Если болгарскому правительству хватило ума и смелости, оно должно теперь закрыть транзит газа в Сербию, Грецию и Венгрию по «Турецкому потоку». А потом национализация российского НПЗ «Лукойл» в Бургасе. Русские идут за русским военным кораблем.
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27.04.2022 14:52 Відповісти
Чудове рішення! Харє бомбити Воронєж, настав час бомбити всю рашистьську недоєкономіку!))) Стрельнути собі в ногу та убитися об стіну)))
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27.04.2022 15:02 Відповісти
Валодзя иди ты *****
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27.04.2022 16:26 Відповісти
Всіх рубайте від газу. Швидше загнетеся!
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27.04.2022 17:26 Відповісти
Якщо виходити з логики цього дебіла то най ворожа країна для парашки то сама парашка.
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27.04.2022 17:41 Відповісти
 
 