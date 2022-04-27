Польша готова принять на лечение раненых жителей Мариуполя
Варшава поддерживает идею ООН об эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Она готова принять раненых и тех, кто нуждается в лечении.
Об этом сообщил в твиттере государственный секретарь Канцелярии президента Польши, глава Бюро международной политики Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ.
"Польша поддерживает идею ООН об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и готова принять раненых и нуждающихся в лечении. Президент Анджей Дуда об этом заявил вчера поздно вечером во время разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предложение было предварительно согласовано с правительством", - написал он.
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Тупых баранов которые вещают о том что в разрушении города виноват Азов,который не вышел в чистое поле что бы их расстреляли,пусть кацапы мхом и подорожником лечат.
Знаю о чем говорю