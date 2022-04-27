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Новости
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Польша готова принять на лечение раненых жителей Мариуполя

маріуполь

Варшава поддерживает идею ООН об эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Она готова принять раненых и тех, кто нуждается в лечении.

Об этом сообщил в твиттере государственный секретарь Канцелярии президента Польши, глава Бюро международной политики Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ.

"Польша поддерживает идею ООН об эвакуации мирных жителей из Мариуполя и готова принять раненых и нуждающихся в лечении. Президент Анджей Дуда об этом заявил вчера поздно вечером во время разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предложение было предварительно согласовано с правительством", - написал он.

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Мариуполь (5718) Польша (8439) помощь (7827)


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Дякуємо.
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27.04.2022 13:51 Ответить
Полякам,справжнім друзям України-черговий респект...
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27.04.2022 13:51 Ответить
Только после правильного ответа на "Слава Украине"!
Тупых баранов которые вещают о том что в разрушении города виноват Азов,который не вышел в чистое поле что бы их расстреляли,пусть кацапы мхом и подорожником лечат.
Знаю о чем говорю
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27.04.2022 14:27 Ответить
Друзям-полякам Честь і Хвала!!! Дякуємо!!!
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29.07.2022 13:34 Ответить
 
 