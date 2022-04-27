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Польща готова прийняти на лікування поранених жителів Маріуполя

маріуполь

Варшава підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя. Вона готова прийняти поранених і тих, кому потрібне лікування.

Про це повідомив у твіттері державний секретар Канцелярії президента Польщі, голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і готова прийняти поранених і тих, хто потребує лікування. Президент Анджей Дуда про це заявив учора пізно ввечері під час розмови з генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Пропозицію було попередньо погоджено з урядом", - написав він.

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Автор: 

Маріуполь (3236) Польща (8540) допомога (8382)


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Дякуємо.
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27.04.2022 13:51 Відповісти
Полякам,справжнім друзям України-черговий респект...
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27.04.2022 13:51 Відповісти
Только после правильного ответа на "Слава Украине"!
Тупых баранов которые вещают о том что в разрушении города виноват Азов,который не вышел в чистое поле что бы их расстреляли,пусть кацапы мхом и подорожником лечат.
Знаю о чем говорю
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27.04.2022 14:27 Відповісти
Друзям-полякам Честь і Хвала!!! Дякуємо!!!
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29.07.2022 13:34 Відповісти
 
 