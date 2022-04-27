Польща готова прийняти на лікування поранених жителів Маріуполя

Варшава підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя. Вона готова прийняти поранених і тих, кому потрібне лікування.

Про це повідомив у твіттері державний секретар Канцелярії президента Польщі, голова Бюро міжнародної політики Якуб Кумох, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща підтримує ідею ООН про евакуацію мирних жителів з Маріуполя і готова прийняти поранених і тих, хто потребує лікування. Президент Анджей Дуда про це заявив учора пізно ввечері під час розмови з генеральним директором ООН Антоніу Гутеррешем. Пропозицію було попередньо погоджено з урядом", - написав він.

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