Об обмене Медведчука на украинских военных речь не идет, - Песков
В Кремле не рассматривают возможность забрать из Украины кума Владимира Путина Виктора Медведчука в обмен на освобождение украинских военных.
Об этом сегодня на брифинге заявил спикер президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается, Песков, комментируя возможность обмена Медведчука на украинских военных, сказал так: "Об этом речь не идет".
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Что ж, обычные дела.
Нас с тобою ****@ли...
то віддайте Коломойського в Америку більше буде плюшок.
Нет человека - нет проблемы.
що сказати-мертвечук..
Кто стыкался, тот понимает