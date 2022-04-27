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Новости Война
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Об обмене Медведчука на украинских военных речь не идет, - Песков

сбу,медведчук

В Кремле не рассматривают возможность забрать из Украины кума Владимира Путина Виктора Медведчука в обмен на освобождение украинских военных.

Об этом сегодня на брифинге заявил спикер президента России Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, Песков, комментируя возможность обмена Медведчука на украинских военных, сказал так: "Об этом речь не идет".

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Медведчук Виктор (1789) обмен (1377) Песков Дмитрий (1896) плен (2620)


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Топ комментарии
+14
Жаль, подмога не пришла
Подкрепленья не прислали
Что ж, обычные дела.
Нас с тобою ****@ли...
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27.04.2022 14:46
+14
У оксанки очки треснут и глаза закатятся навеки. Это ж придется теперь Ашота ублажать.)
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27.04.2022 14:49
+12
В перекладі - послали кума за російським корабликом!
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27.04.2022 14:46
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nu shto ze - davaite emu razhok holostih i v pered pustj atakuet orkov.
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27.04.2022 14:45 Ответить
Жаль, подмога не пришла
Подкрепленья не прислали
Что ж, обычные дела.
Нас с тобою ****@ли...
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27.04.2022 14:46 Ответить
В перекладі - послали кума за російським корабликом!
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27.04.2022 14:46 Ответить
Та кому цей покидьок потрібен? Довічне ув'язнення з камерою в камері для цілодобової трансляції. Хоч якась втіха народу.
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27.04.2022 14:47 Ответить
У оксанки очки треснут и глаза закатятся навеки. Это ж придется теперь Ашота ублажать.)
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27.04.2022 14:49 Ответить
Нехер його обмінювати. Допити 24/7 !
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27.04.2022 14:49 Ответить
Чому так наша влада хоче його випхати з України? Бо почне здавати тих, кого завербував. От це Банковій зовсім не потрібно. Хотіли його мовчання купити тим, що власність буцімто не підлягає конфіскації, що з нардепів не можуть вигнати на законних підставах. медведчук - це ще один суддя чаус: житиме поки мовчить.
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27.04.2022 14:59 Ответить
Ух, какой ты зрада-аналитик. Хотели б выпхаты, то дали б сбежать и не морочили голову.
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27.04.2022 15:07 Ответить
Авжеж. Хотів би я почути, що стало з єрмаком якби він після історії з вагнерівцями ще дав би команду не затримувати біглого медведчука.
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27.04.2022 15:43 Ответить
А ви справді вірити що він утікав? Вони і хочуть його евакуювати під виглядом обміну.
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27.04.2022 16:15 Ответить
Этому двойнику ***** он не кум, него его менять
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27.04.2022 14:50 Ответить
Отдадут по дружбе без обмена ...
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27.04.2022 14:52 Ответить
Виставити на аукціон.
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27.04.2022 14:53 Ответить
Посадить эту гниду на пожизненное, без права часовой прогулки, пусть падло сидит и вспоминает Стуса.
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27.04.2022 14:54 Ответить
Якщо в Україні віддають українців в іншу державу.
то віддайте Коломойського в Америку більше буде плюшок.
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27.04.2022 14:55 Ответить
Касабам не потрібно їх використаний ган....
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27.04.2022 14:55 Ответить
Медведчук - использованный презерватив
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27.04.2022 15:00 Ответить
Зачем менять? Завалить они его могут и здесь.
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27.04.2022 15:01 Ответить
Та просто у ху..ла скільки двійників, що там уже не добереш, хто кому кум....
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27.04.2022 15:01 Ответить
Як в анекдоті :"нема у мене більше кума" )))
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27.04.2022 15:02 Ответить
Медведчук должен сидеть до смерти в одиночной камере, без права посещения и передач.
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27.04.2022 15:02 Ответить
Медведчука має судити військовий трибунал а не корумпований кишеньковий ЗЄсуд.
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27.04.2022 15:04 Ответить
Як таких вумних як ти в окопах не вистачає
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27.04.2022 15:07 Ответить
Як не старався мертвичина, а ***** взяв його та кинув та ще й соску в ньго забрав
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27.04.2022 15:04 Ответить
Как же сразу скомкалсЯ, сдешевел, сник, принишкло чмо!? А где брючки белые, туфельки Италия, взгляд орла на унитазе, яхта 5-палубная?
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27.04.2022 15:04 Ответить
Раз он такой никому ненужный теперь, может повесим в назидание предателям?
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27.04.2022 15:05 Ответить
Может, стоит тогда нейтрализовать Мертвечука? Или локализовать?

Нет человека - нет проблемы.
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27.04.2022 15:07 Ответить
Ведмедчук обул путлера на 5ярдов долляров на пару с Погребинским,,,а это як кажуть в Одессе ,,,,сомсем другой разводняк)))
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27.04.2022 15:14 Ответить
Якщо б не відривася ід народу, сам би наприклад скупоувася в аптеках, то ЗНАВ БИ, що поернення та обмін заборонені, а для икористаних презеративі - у першу чергу.
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27.04.2022 15:15 Ответить
Зрадники нікому не потрібні. Воно огидне. Не меньшь огидне то лайно з села , що приклеїлось до сраки. То ж говорять. Не да Бог з Івна да в пани. *******
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27.04.2022 15:17 Ответить
знову каци своїх небрасают..
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27.04.2022 15:18 Ответить
Для зебілів, мертведчук - це як валіза без ручки: і викинути не можуть, бо статті за якою його можна посадити на довго у бенедіктової немає, і торжественно віддати не можуть - рашистам він не потрібен. А скільки понтів і пафосу було, як його тільки зпіймали... Я взагалі думаю, що справа мудачука - це якийсь договорняк. Можливо дєрьмак з бойком-льовочкіним добазарились прибрати конкурента аби зняти весь негатив з жоппоблока, або зе-гниди хочуть його віддати, аби той на суді не розповів, як так вийшло, що вся прорашистська колона в Україні агітувала за зе на през виборах.
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27.04.2022 15:23 Ответить
яка мерзенна пика..
що сказати-мертвечук..
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27.04.2022 15:30 Ответить
Вот посмотрите. Нихера мертвечук не сядет. Забыли какие у нас суды?
Кто стыкался, тот понимает
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27.04.2022 15:30 Ответить
Кому накуй нужен сушенный кузнечик ? Когда есть при орках моложавая Марченко , не интересен..
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27.04.2022 15:36 Ответить
Залежавшийся товар, даже с дисконтом никто брать не хочет. В мусор только осталось.
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27.04.2022 15:41 Ответить
Ну шо, Оксана, купуй пояс с чулочкамі - і на окружну
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27.04.2022 16:40 Ответить
Медведчук теж доклав зусиль до нашої боротьби з Росією. Мільйони доларів, які ***** направляв на підрив нашої безпеки, Вітя перенаправляв до власної кишені. Та ще й постачав москалям фальшиві дані про нашу обороноздатність. Ці пом'якшуючі обставини треба обов'язково врахувати, виносячи йому вирок.
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27.04.2022 17:12 Ответить
Повертайте без обміну. Як подарунок куму до 9 травня. Новою поштою. Бандеролей 20 вистачить.
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27.04.2022 19:27 Ответить
А Медведчука на Пескова нельзя поменять?
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27.04.2022 23:38 Ответить
 
 