Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров, - Данилов
Задержанный кум Путина Виктор Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается сегодня Медведчука, на сколько я владею информацией, он дает показания на всех своих партнеров, бизнес-партнеров, которые у него были в недалеком прошлом. Он сейчас сидит в соответствующем месте. Я очень благодарю нашу контрразведку, которая близко отработала операцию" , – объяснил он.
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Та x. там. На Смєшко. Його і Медведчука майже одночасно завели до РНБО при Кучмі. Смєшко травив Ющєнка на замовлення ФСБ.
Але напевно Зелю і ко це не цікавить. Вони там щось своє вигадують.
Час би вже і знати.
Пьют на воле кенты и с подругами спят
Они там а я здесь, я взял вину на себя
А на воле весна, воздух давит на грудь
После трудного дня, не могу я уснуть
Вы гуляйте вовсю, это вам сказал я
Пусть душа не болит, я взял вину на себя
Невже його нарешті викличуть на допит?
«Ти не один». Союз Коломойського та Медведчука.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html
кіздів данілов вечерком
по нему тоже даёт ?
война муйня - Шашличнику головне товарища Петю посадити
Жопа хитрая
Требо не забувати , що якою б мерзотою не був кум ***** , або його товариш Портнов , але обидва достатньо кваліфікованні правники й скаржитися воно буде не в мацьковский басманий суд , а в ЕСПЛ, де порушення процедури й таємниці слідства є ключьовим моментов в винесенні вердікту !
Язик інколи повинен не мати самостійності й питати дозволу у мизка , якщо він є в наявності !
Сложно в этом мире...
та звісно ж хто !
таварищ Петя, генерал Павловський, генрал Марченко, Рифмастер... -
обвинувачення в держзраді із них так і не зняті
Він же співвласник. Хто озвучував темники кримля ?
Вас тільки його покази на Бєню цікавлять? Реально?
https://uainfo.org/ Вся правда з блогосфери » https://uainfo.org/blognews Новини блогосфери »
Данілов не виключає, що через Медведчука слідчі можуть вийти на Порошенка
15.04.2022, 06:24 • 5138 • https://uainfo.org/blognews/1649961307-danilov-ne-viklyuchae-shcho-cherez-medvedchuka-slidchi-mozhut.html#mc-container 5
У жовтні Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі".
Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що допит підозрюваного у держзраді кума Путіна, нардепа Віктора Медведчука може виявити причетність до корупційних схем п'ятого президента Петра Порошенка.
Про це він розповів в https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 інтерв'ю українській службі BBC, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
У Данілова поцікавилися, чи праві ті користувачі соцмереж, журналісти, експерти, які кажуть, що українська влада через нього намагатиметься отримати свідчення на Петра Порошенка.
На що той відповів: "Від нього треба взяти свідчення на всіх, з ким він працював. І якщо він працював з Петром Олексійовичем, то він має дати такі свідчення".
ЧЕТВЕР, 16 ГРУДНЯ 2021, 11:10
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https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/16/680721/#comments 12
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GEORGE FREY/GETTY IMAGES
Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).
Про це йдеться у https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/ даних Державної митної служби.
Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 17 млн тонн.
Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США - на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану - на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн - на 111,97 млн доларів (5,41%).
7 год ·
А ми вважаємо, що київській ТРО не варто здавати зброю, бо це запобіжник від раптового миру з Росією, та й шуфричів вулицями ще ходить багато.
Він і ***** вже не потрібен