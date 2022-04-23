Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров, - Данилов

Задержанный кум Путина Виктор Медведчук сейчас дает показания на всех своих партнеров.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается сегодня Медведчука, на сколько я владею информацией, он дает показания на всех своих партнеров, бизнес-партнеров, которые у него были в недалеком прошлом. Он сейчас сидит в соответствующем месте. Я очень благодарю нашу контрразведку, которая близко отработала операцию" , – объяснил он.

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