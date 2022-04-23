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Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів, - Данілов

сбу,медведчук

Затриманий кум Путіна Віктор Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується сьогодні Медведчука, наскільки я володію інформацією, він дає покази на всіх своїх партнерів, бізнес-партнерів, які в нього були в недалекому минулому. Він зараз сидить у відповідному місці. Я дуже дякую нашій контррозвідці, яка блискуче відпрацювала операцію", - пояснив він.

Також читайте: У Ради немає повноважень забрати у Медведчука мандат нардепа, – Корнієнко

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Медведчук Віктор (1707)


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Топ коментарі
+46
На портнова, татарова і всю опожопу ?
Але напевно Зелю і ко це не цікавить. Вони там щось своє вигадують.
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23.04.2022 19:39
+42
І що, на коломойшу також?
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23.04.2022 19:21
+32
его партнёр по каналу Г+Г - И.В. Коломойский.

по нему тоже даёт ?
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23.04.2022 19:28
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І що, на коломойшу також?
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23.04.2022 19:21 Відповісти
Ага... -- щас і назавжди...
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23.04.2022 19:26 Відповісти
"на сивочолого гетьмана"
Та x. там. На Смєшко. Його і Медведчука майже одночасно завели до РНБО при Кучмі. Смєшко травив Ющєнка на замовлення ФСБ.
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23.04.2022 20:03 Відповісти
на дона педро скоріш за все завдання спецоперації буле таке напевно
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23.04.2022 19:33 Відповісти
на свого подопечного - вову-зеЛоха) бо саме канал медведчука більш за всіх прославляє клована
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23.04.2022 20:24 Відповісти
На портнова, татарова і всю опожопу ?
Але напевно Зелю і ко це не цікавить. Вони там щось своє вигадують.
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23.04.2022 19:39 Відповісти
И на Петю, который назначил его безальтернативным переговорщиком
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23.04.2022 19:39 Відповісти
Зелені гнид, після розмінування Чонгару, здачі півдня України, загиблих в Бучі, Ірпені і Бородянці, переговорів Арахамії, у вас повертається язик щось там вякати? Та ви взагалі біосміття.
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23.04.2022 19:50 Відповісти
Його попросила призначити Меркель як перемовника від пуцина.
Час би вже і знати.
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23.04.2022 19:51 Відповісти
вас гнид зелёных слушали перед вторжением...
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23.04.2022 20:25 Відповісти
Ты, ***** конченый - ты, и твой гандон зеленский, и мизинца не стоишь Пороха - тебе говорю с Николаева, каждый день обстреливаемый рускими фашистами благодаря тому, что щеленский сдал весь юг и юго-восток фашистам без боя - по договорняку в Омане в 2020 году.
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23.04.2022 19:59 Відповісти
Ти не правильно записалось, правильно - не "sheet", a "shit".
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23.04.2022 20:18 Відповісти
Коди буде посажена вся ісбшна пєдота під назвою опзж?
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23.04.2022 20:00 Відповісти
тихо не палимся. *** шо он там даёт
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23.04.2022 20:40 Відповісти
Поставьте ему Сектор Газа - Взял вину на себя.

Пьют на воле кенты и с подругами спят
Они там а я здесь, я взял вину на себя

А на воле весна, воздух давит на грудь
После трудного дня, не могу я уснуть
Вы гуляйте вовсю, это вам сказал я
Пусть душа не болит, я взял вину на себя
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23.04.2022 19:23 Відповісти
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23.04.2022 20:12 Відповісти
Молоді не знає "Сектор газа" ☹☹☹
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23.04.2022 20:13 Відповісти
Його головний партнер каломойша.
Невже його нарешті викличуть на допит?

«Ти не один». Союз Коломойського та Медведчука.

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html

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23.04.2022 19:24 Відповісти
служив данілов кіздаболом-
кіздів данілов вечерком
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23.04.2022 19:24 Відповісти
Шоб на Данилова не дал, Данилов следит!
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23.04.2022 19:24 Відповісти
все может быть
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24.04.2022 00:09 Відповісти
Шо робицця!? Невже і того, як то його, здасть?
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23.04.2022 19:25 Відповісти
Продасть й купить...
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23.04.2022 19:38 Відповісти
І того , і тамтого ...
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23.04.2022 20:01 Відповісти
Ага, мільярдером мудачук став рік тому, два роки тому він став власником трьох телеканалів, і депутатом він став завдяки зе.
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23.04.2022 19:49 Відповісти
его партнёр по каналу Г+Г - И.В. Коломойский.

по нему тоже даёт ?
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23.04.2022 19:28 Відповісти
як казав покійний регіонал-лєтун із вікна багатоповерхівки Чечетов "следите за красотой игры!" - не співучасників злочину, а партнерів (бізнес-партнерів)!

война муйня - Шашличнику головне товарища Петю посадити
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23.04.2022 19:28 Відповісти
Почему мы качаем российский газ? Данилов бизнес партнер путина?

Жопа хитрая
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23.04.2022 19:28 Відповісти
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23.04.2022 19:29 Відповісти
пой душа пой
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23.04.2022 19:29 Відповісти
Этого мудака на Байрактар пристегнити и запустите в сторону крымского моста,посмотрим собьют ли его рашисты.
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23.04.2022 19:29 Відповісти
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23.04.2022 20:08 Відповісти
Данілов коє шкоду по справі Мертветчука .

Требо не забувати , що якою б мерзотою не був кум ***** , або його товариш Портнов , але обидва достатньо кваліфікованні правники й скаржитися воно буде не в мацьковский басманий суд , а в ЕСПЛ, де порушення процедури й таємниці слідства є ключьовим моментов в винесенні вердікту !

Язик інколи повинен не мати самостійності й питати дозволу у мизка , якщо він є в наявності !
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23.04.2022 19:30 Відповісти
мертві в еспл не скаржуться
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23.04.2022 19:34 Відповісти
Не нужен он теперь никому, кум поимел его, теперь он не вкладывается в его сверхпланы фюрера
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23.04.2022 19:30 Відповісти
что предлагаете остановить экономику Европы и остаться без оружия?
Сложно в этом мире...
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23.04.2022 19:34 Відповісти
ТАк у Порошенко с углем было то же самое. Просто Порох кака, а геля цаца.
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23.04.2022 19:42 Відповісти
а хто "партнери" ?

та звісно ж хто !
таварищ Петя, генерал Павловський, генрал Марченко, Рифмастер... -
обвинувачення в держзраді із них так і не зняті
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23.04.2022 19:31 Відповісти
Счас на Байдена выйдут
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23.04.2022 19:32 Відповісти
Вангую - Порох виявиться головним антигероем, і насправді це він завербував ліліПутіна!
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23.04.2022 19:34 Відповісти
Тю, це навіть не обговорюється. Головним ворогом України буде Порох.
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23.04.2022 20:09 Відповісти
тобто Суркіс не просто так за часами вертався ?
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23.04.2022 19:35 Відповісти
И шо? Типа его партнеры никому не известны? Там половина в зепатрии зидит) Он плять не штирлиц же. Вполне себе публичная личность и политик не скрывавший своих взглядов. Там СБУ и так все знать должно.
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23.04.2022 19:36 Відповісти
а про то как он на своем самолете в январе 2020 янелоха из Омана подвозил тоже расскажет?
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23.04.2022 19:36 Відповісти
Ви чуєте! В Україні - війна! Діє воєнний стан! А вони, в Раді "нмаємо Конституційних можливостей позбавити мертвечука депутатського мандата і, тому, він на сьогодні - Народній депутат"!!!!! Це якийсь п.... Де я проживаю, чувачків, порушників комендантської години, притягують до спорудження захисних об'єктів. Все правильно!!! Так це, чомусь дозволяється, на це є можливості. А тут - підозрюється, вдумайтесь, досі лише "підозрюється" у державній зраді!!! Вже йде до того, що ось-ось скажуть що у нього "дЄпутатская нЄприкосновЄнность"!!
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23.04.2022 19:37 Відповісти
а хтось гине на фронті, поки влада вирішує свої корисні питання...Це показує , що нічого після віни не зміниться....
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23.04.2022 19:56 Відповісти
Цікаво, а що з 1 +1 ?
Він же співвласник. Хто озвучував темники кримля ?
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23.04.2022 19:37 Відповісти
И шо? Типа его партнеры никому не известны? Там половина в зепатрии зидит) Он плять не штирлиц же. Вполне себе публичная личность и политик не скрывавший своих взглядов. Там СБУ и так все знать должно.
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23.04.2022 19:37 Відповісти
Надзвичайно важливе питання по розмінуванню Чонгару Данілов порадив залишити на потім )
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23.04.2022 19:40 Відповісти
За Чонгар розстрілювати треба...
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23.04.2022 19:45 Відповісти
Тут, як то кажуть, головне - не вийти на самих себе.
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23.04.2022 19:50 Відповісти
Данілов: Наразі недоцільно розбиратися Хто розмінував Перекопський перешийок Спростивши рос\армії наступ на півдні України "з'ясовувати стосунки" під час війни-помилкова річ Адже всі першочергово мають займатися саме війною,працювати на перемогу України
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23.04.2022 19:57 Відповісти
Отдайте беню штатам и вы сзеленским потонете в гавне
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23.04.2022 19:41 Відповісти
"покази" на подіумі.
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23.04.2022 19:43 Відповісти
Дає ;покази; проти Порошенка.
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23.04.2022 19:43 Відповісти
Проти Порошенка.
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23.04.2022 19:44 Відповісти
Допитуючи мудачука, зебілам головне не вийти на самих себе. Бо так незручно виходить, що вся прорашистська колона в Україні, а також кремлепропагандони, три роки тому всі працювали на перемогу зе!
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23.04.2022 19:44 Відповісти
Мене більше цікавить не його бізнес-партнери, а вся система 5-ої колони рашки, на верхівці якої стояв він. Цікавлять імена агентів рашки в ОП, Уряді, СБУ, Генпрокуратурі.

Вас тільки його покази на Бєню цікавлять? Реально?
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23.04.2022 19:44 Відповісти
Зеленському медведчук потрібен тільки заради Порошенка. Війна зе проти Пороха продовжується.М

https://uainfo.org/ Вся правда з блогосфери » https://uainfo.org/blognews Новини блогосфери »
Данілов не виключає, що через Медведчука слідчі можуть вийти на Порошенка

15.04.2022, 06:24 • 5138 • https://uainfo.org/blognews/1649961307-danilov-ne-viklyuchae-shcho-cherez-medvedchuka-slidchi-mozhut.html#mc-container 5



У жовтні Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі".

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив, що допит підозрюваного у держзраді кума Путіна, нардепа Віктора Медведчука може виявити причетність до корупційних схем п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він розповів в https://www.bbc.com/ukrainian/news-61108199 інтерв'ю українській службі BBC, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

У Данілова поцікавилися, чи праві ті користувачі соцмереж, журналісти, експерти, які кажуть, що українська влада через нього намагатиметься отримати свідчення на Петра Порошенка.

На що той відповів: "Від нього треба взяти свідчення на всіх, з ким він працював. І якщо він працював з Петром Олексійовичем, то він має дати такі свідчення".
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23.04.2022 19:45 Відповісти
Україна імпортувала вугілля на 2 мільярди доларів. Понад 60% - з Росії

ЧЕТВЕР, 16 ГРУДНЯ 2021, 11:10

8714 ПЕРЕГЛЯДІВ


https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/16/680721/#comments 12

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GEORGE FREY/GETTY IMAGES

Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).

Про це йдеться у https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/ даних Державної митної служби.

Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 17 млн тонн.

Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США - на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану - на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн - на 111,97 млн доларів (5,41%).
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23.04.2022 20:11 Відповісти
А як там Гогі з подружкою зеленського без допуску к держтаемниці вже дав покази як він попав на пост заммінистра МВС і як вони живуть в хаті злочинця
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23.04.2022 19:47 Відповісти
Брати Капранови разом з Дмитром Віталієм Капрановим.
7 год ·
А ми вважаємо, що київській ТРО не варто здавати зброю, бо це запобіжник від раптового миру з Росією, та й шуфричів вулицями ще ходить багато.
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23.04.2022 19:50 Відповісти
Сейчас выбьют на Пороха все что им надо, а потом скажут что это он (Порох)лично перед войной разминировал перешеек.
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23.04.2022 19:51 Відповісти
Чесній людині немає чого боятися .
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23.04.2022 20:03 Відповісти
Чесній людини при чесних судах не має чого боятися ... Та на жаль це не про Україну....
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23.04.2022 20:44 Відповісти
Тобі відомо, що під час допиту має бути присутнім адвокат?
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23.04.2022 20:39 Відповісти
И это говорит тело - на сколько, я обладаю информацией. *****, тебе и политическому руководству от несуществующей до 2019 года сн год назад говорили - будет война с нацистами рф - был слеп, глух и упрекал весь мир в нагнетании войны с рф.
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23.04.2022 19:53 Відповісти
Та він то дає,але в кращому випадку відсотків 10 його показань стане відомо нашому народу! З його показань є що скривати нинішній владі.
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23.04.2022 19:54 Відповісти
Використаний га.....
Він і ***** вже не потрібен
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23.04.2022 19:57 Відповісти
слуги зе отпустили. сбу словила. Интересно кто допрашивает дескредитированое дбр или сбу?. а лучше бы уволенные зекомандой контразведчики которые вели вагнеровцев
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23.04.2022 19:57 Відповісти
хоч на адмінарешт нашкрябають протокол?
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23.04.2022 20:02 Відповісти
Тому, що він не барига й не казнокрад і йому байдуже до проблем Медведчука.
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23.04.2022 20:35 Відповісти
ПУТИН *****-ЗДОХНИ УЖЕ!ТЫ ПЕЧАЛЬ МРАЗИНАЯ КАКАШКА ВОНЮЧАЯ!ИЗЗА ТЕБЯ НАСИЛОВАДИ И УБИВАЛИ ДЕТЕЙ!ТЫ МРАЗЬ НЕБУДЕШ ПРОЩЁН НАСТОЯЩИМ БОГОМ!БОГ ЭТО ДОБРО!!!!!!!!!!ТЫ ПРОЩЕН ДЬЯВОЛОМ ПЕРЕДАВШИМ ЧЕРЕЗ ПИТДАРАСТА КИРИЛА ТИПА ДЬЯВОЛА ТЕБЕ ПЕЧАТЬ МРАЗИ ДЬЯВОЛЬСКОЙ!!!И СДОХНИ УЖЕ *****!!!!
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23.04.2022 20:09 Відповісти
Ти не в темі,ти десь гуляв,але обов'язково буде як ти казав,,,
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24.04.2022 07:39 Відповісти
у 2002 році Смєшко разом із Медведчуком ФСБ завело до РНБО за часи Кучми. У 2004 Смєшко вже отруював Ющенко на замовлення Кремля.
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23.04.2022 20:12 Відповісти
Ну, дає свідчення, і що з того? Йому ставлять запитання, він на них відповідає. З цього не витікає, що на підставі цих свідчень когось можна притягнути до відповідальності. Не забувайте, що Медведчук - кваліфікований юрист (і диплом він не наКВНив), і його захищають кваліфіковані адвокати.
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23.04.2022 20:28 Відповісти
Дійсно, не наКВНив, а наКДБшив
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23.04.2022 20:33 Відповісти
Мля,90 відсотків новин:зялєнскій сказав,зялєнскій попередив,зялєнскій спрогнозував...лошара,кому потрібні твої прогнози,зрадник ти @обаний!!!
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23.04.2022 21:14 Відповісти
Свідчення, а не покази, москалюги! Показ - це демонстрація кінофільму.
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23.04.2022 21:15 Відповісти
Главное не выйти в расследовании на самих себя (с)
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23.04.2022 21:19 Відповісти
Я так розумію, що спільнота розуміє. що може "вилізти" в результаті цих свідчень )))
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23.04.2022 21:41 Відповісти
 
 