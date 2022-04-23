Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів, - Данілов

Затриманий кум Путіна Віктор Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується сьогодні Медведчука, наскільки я володію інформацією, він дає покази на всіх своїх партнерів, бізнес-партнерів, які в нього були в недалекому минулому. Він зараз сидить у відповідному місці. Я дуже дякую нашій контррозвідці, яка блискуче відпрацювала операцію", - пояснив він.

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