Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться, - Пєсков
У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових.
Про це сьогодні на брифінгу заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
Як зазначається, Пєсков, коментуючи можливість обміну Медведчука на українських військових, сказав так: "Про це не йдеться".
Топ коментарі
+14 corporal Akkerman
показати весь коментар27.04.2022 14:46
+14 Garry Grant
показати весь коментар27.04.2022 14:49
+12 Natalia Linnik
показати весь коментар27.04.2022 14:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подкрепленья не прислали
Что ж, обычные дела.
Нас с тобою ****@ли...
то віддайте Коломойського в Америку більше буде плюшок.
Нет человека - нет проблемы.
що сказати-мертвечук..
Кто стыкался, тот понимает