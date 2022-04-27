Про обмін Медведчука на українських військових не йдеться, - Пєсков

У Кремлі не розглядають можливості забрати з України кума Володимира Путіна Віктора Медведчука в обмін на визволення українських військових.

Про це сьогодні на брифінгу заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

Як зазначається, Пєсков, коментуючи можливість обміну Медведчука на українських військових, сказав так: "Про це не йдеться".

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