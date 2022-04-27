Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева. ДОКУМЕНТ

Советник министра внутренних дел обещает вознаграждение за взлом твиттер-аккаунта российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом Геращенко пишет в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, я объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста соловьева @VRSoloviev. Вот первые результаты: паспорт отброса", - написал он.

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