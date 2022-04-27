РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13222 посетителя онлайн
Новости
49 273 55

Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева. ДОКУМЕНТ

Советник министра внутренних дел обещает вознаграждение за взлом твиттер-аккаунта российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом Геращенко пишет в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, я объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста соловьева @VRSoloviev. Вот первые результаты: паспорт отброса", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить вид на возвращение бесплатно, - Кулеба

Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева 01Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева 02
Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева 03
Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева 04

Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева 05

документ (400) пропаганда (3687) Соловьев Владимир (139) Геращенко Антон (1438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+58
Как этоиэ нахер? Чтоб эта **** покой потеряла. Знала что знают где оно живет и в кого тычет своим маленьким писюном.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:53
+44
Ну і нахер це українцям потрібно
показать весь комментарий
27.04.2022 15:49
+27
Наверное скоро убьют.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і нахер це українцям потрібно
показать весь комментарий
27.04.2022 15:49 Ответить
Как этоиэ нахер? Чтоб эта **** покой потеряла. Знала что знают где оно живет и в кого тычет своим маленьким писюном.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:53 Ответить
Там якась Сепп Е.В. у пачпорті написана, може в неї тика...
показать весь комментарий
27.04.2022 15:56 Ответить
А его копию кредитной карточки с пин - кодами хакеры случайно не предоставили? Она была бы для многих гораздо полезней.. )
показать весь комментарий
27.04.2022 16:25 Ответить
У него столько бабла, что он может жить в рашке где угодно. Так что абсолютно беспонтовая инфа о Каловьеве для Украины и украинцев.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:01 Ответить
ЦЕ як прописка Юлі, у Дніпрі у маминій двокімнатній "хрущі"
показать весь комментарий
27.04.2022 16:10 Ответить
Интересно сколько у него человек охраны, может пора уже тавой...
показать весь комментарий
27.04.2022 19:20 Ответить
А може хто захоче, наприклад, пЯтуха у логово запустити...
показать весь комментарий
27.04.2022 15:54 Ответить
Як миінімум, можеш йому зателефонувати та сказати пару "ласковых"😁
показать весь комментарий
27.04.2022 15:55 Ответить
а кредити...
показать весь комментарий
27.04.2022 16:02 Ответить
Невже ліквідовано?..
показать весь комментарий
27.04.2022 17:37 Ответить
може,закуре десь вдома,на кухні,наприклад...
показать весь комментарий
27.04.2022 17:40 Ответить
И шо?! Теперь и кредит на него ни один уважающий себя банк не оформит...Бесполезная бумажка.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:53 Ответить
Штемпель "Pravda_Gerashchenko" - це щоб від Брехні_Геращенко відрізняти?
показать весь комментарий
27.04.2022 15:54 Ответить
Рудольфович, перелогинься - ты спалился )))
показать весь комментарий
27.04.2022 16:47 Ответить
Наверное скоро убьют.
показать весь комментарий
27.04.2022 15:54 Ответить
Ну тобі не потрібно, а кому треба ті знають як це викоростати
показать весь комментарий
27.04.2022 15:58 Ответить
Я вот не пойму. Что за хрень. Евреи были в первых рядах палачей у большевиков. А теперь и в наше время. Чем они думают?
показать весь комментарий
27.04.2022 15:55 Ответить
Все правильно думають - винищити мислячу еліту нації в конкретній країні і захопити владу.
Так було споконвічно.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:05 Ответить
...винищити мислячу еліту нації
________________________________________________________________________
У вашому особистому випадку я б остерігся. Прийдуть і по вас. Мисляча еліта, це не собачий хер, вас таких небагато.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:32 Ответить
треба взяти кредит у сбербанка
показать весь комментарий
27.04.2022 15:56 Ответить
Чистий гускій. Вони, гускі один одного підтгимують. Зрозуміли 73%? Підтримали Україну рабінович, фрідман,коломойський,боголюбський, фірташ, новінський...?
показать весь комментарий
27.04.2022 15:59 Ответить
А вот это глупость. Больше горя Украине принесли щірі у вишиванках Кравчук Кучма Літвини всякі . та багато іншіх у вишиванках з красними пиками як у свиней.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:23 Ответить
Ті хоч вишиванки одягали, а цім наші вишиванки гидкі і ні один з них так і не розмовляє українською, вона для них впадлу. Ми ж не забули, хто обікрав банк на 5,5 мільярдів, хто пропонував 100 мільярдів від засрашки і забути всю кров, крим, даунбас. Чи ми забули, з якого вони корита напихають свої роти? З бюджету, найгірших ворогів і шукати не потрібно. Погоджуюсь, що і кравчук, кучма з литвином натворили горя. Але я так і ніразу не бачив чучму у вишиванці. З гітарою, замість балалайки бачив.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:22 Ответить
Жид это не национальность, а образ мыслей.
показать весь комментарий
27.04.2022 19:22 Ответить
он ещё и скрепноголубой )) брак с гр. сэпп )) сэпп - это повседневное имя от йозефф )) наверное на геббельсе женат, или за него замуж вышел ))
показать весь комментарий
27.04.2022 16:00 Ответить
ну и ***** нам нужен паспорт Воняева???
что, для себя, полезного можно из него почерпнуть?
показать весь комментарий
27.04.2022 16:04 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 16:04 Ответить
Ословйов напрягся...
показать весь комментарий
27.04.2022 16:07 Ответить
Та да, напрягся, но двумя нижними полушариями, на которых он обычно сидит и всему миру угрожает.
показать весь комментарий
27.04.2022 16:31 Ответить
Давайте наберемо на нього мікрозаймів
показать весь комментарий
27.04.2022 16:07 Ответить
Мультівіза, мультіпаспорт - бадабум
показать весь комментарий
27.04.2022 16:11 Ответить
биг-бадабум
показать весь комментарий
27.04.2022 16:39 Ответить
****, Рудольфович. Кто больше кричит: Мы - русские, они, ****, рудольфовичи, блеа!!!
показать весь комментарий
27.04.2022 16:19 Ответить
Справжнє прізвище Соловьйова, - Шапіро.

показать весь комментарий
27.04.2022 16:39 Ответить
А як звуть Богові Соловйова
показать весь комментарий
27.04.2022 18:36 Ответить
*****
показать весь комментарий
27.04.2022 18:49 Ответить
2 мира- 2 Шапиро.
показать весь комментарий
27.04.2022 22:25 Ответить
Бог також "русскій"?
показать весь комментарий
28.04.2022 02:13 Ответить
Цей - владімір рудольфовіч, а той, що здох недавно - владімір вольфовіч, напевно їх шеф - владімір адольфовіч! 🤔😁
показать весь комментарий
27.04.2022 16:20 Ответить
Після "замаху" на соловйова, організованого фсб, дуже доречно викласти дані його паспорта на українському сайті. Тепер усі повірять, що його хочуть убити "нацисти-бандерівці". Геращенко, ти на кого працюєш?
показать весь комментарий
27.04.2022 16:26 Ответить
пыздэць жbIденку
показать весь комментарий
27.04.2022 16:30 Ответить
На сколько я знаю, настоящая фамилия этого убого 3,14дараса с повадками навозного опарыша Шапиро!
А Соловьёв это то ли фамилия его жены, то ли его мужа, хер их там 3,14дарасов разберёшь...
показать весь комментарий
27.04.2022 16:44 Ответить
Ша3,14деров!
показать весь комментарий
28.04.2022 02:16 Ответить
Нехай, чорнорота падла, ходе оглядаючись і присідаючи щогодини, на кожному кроці, з перекошеною від жаху пикою... на його нікчемній кармі смерті людей
показать весь комментарий
27.04.2022 17:39 Ответить
Пусть купит "особняк" в Коми.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:00 Ответить
Папа евойный Рудик , а сын у него - Додик.
показать весь комментарий
27.04.2022 18:18 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2022 18:25 Ответить
Лучше выписку о том что оно здохло
показать весь комментарий
27.04.2022 19:12 Ответить
штампик себе на лоб поставь геращенко)
показать весь комментарий
27.04.2022 19:44 Ответить
Теперь каждый желающий сможно позвонить Владимиру Адольфычу Салоеду и разузнать об его творческом становлении, как истинного нациста....
показать весь комментарий
28.04.2022 14:50 Ответить
 
 