Геращенко опубликовал фото паспорта российского пропагандиста Соловьева. ДОКУМЕНТ
Советник министра внутренних дел обещает вознаграждение за взлом твиттер-аккаунта российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Об этом Геращенко пишет в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Итак, я объявил награду за взлом аккаунта пропагандиста соловьева @VRSoloviev. Вот первые результаты: паспорт отброса", - написал он.
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+58 Hanry Cikorsky
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+27 Serj Serj #495176
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Так було споконвічно.
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У вашому особистому випадку я б остерігся. Прийдуть і по вас. Мисляча еліта, це не собачий хер, вас таких небагато.
что, для себя, полезного можно из него почерпнуть?
А Соловьёв это то ли фамилия его жены, то ли его мужа, хер их там 3,14дарасов разберёшь...