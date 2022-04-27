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Геращенко опублікував фото паспорту російського пропагандиста Соловйова. ДОКУМЕНТ

Радник міністра внутрішніх справ обіцяє винагороду за злам твітер-акаунта російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це Геращенко пише в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, я оголосив нагороду за злом облікового запису пропагандиста соловйова @VRSoloviev. Ось перші результати: паспорт покидька", - написав він.

Також читайте: СБУ спростувала замовлення вбивства Соловйова: "Може самотужки захлинутися у "продуктах" власної пропагандистської діяльності"

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Геращенко опублікував фото паспорту російського пропагандиста Соловйова 03
Геращенко опублікував фото паспорту російського пропагандиста Соловйова 04

Геращенко опублікував фото паспорту російського пропагандиста Соловйова 05

Автор: 

документ (417) пропаганда (2812) Соловйов Володимир (140) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+58
Как этоиэ нахер? Чтоб эта **** покой потеряла. Знала что знают где оно живет и в кого тычет своим маленьким писюном.
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27.04.2022 15:53
+44
Ну і нахер це українцям потрібно
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27.04.2022 15:49
+27
Наверное скоро убьют.
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27.04.2022 15:54
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Ну і нахер це українцям потрібно
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27.04.2022 15:49 Відповісти
Как этоиэ нахер? Чтоб эта **** покой потеряла. Знала что знают где оно живет и в кого тычет своим маленьким писюном.
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27.04.2022 15:53 Відповісти
Там якась Сепп Е.В. у пачпорті написана, може в неї тика...
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27.04.2022 15:56 Відповісти
А его копию кредитной карточки с пин - кодами хакеры случайно не предоставили? Она была бы для многих гораздо полезней.. )
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27.04.2022 16:25 Відповісти
У него столько бабла, что он может жить в рашке где угодно. Так что абсолютно беспонтовая инфа о Каловьеве для Украины и украинцев.
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27.04.2022 16:01 Відповісти
ЦЕ як прописка Юлі, у Дніпрі у маминій двокімнатній "хрущі"
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27.04.2022 16:10 Відповісти
Интересно сколько у него человек охраны, может пора уже тавой...
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27.04.2022 19:20 Відповісти
А може хто захоче, наприклад, пЯтуха у логово запустити...
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27.04.2022 15:54 Відповісти
Як миінімум, можеш йому зателефонувати та сказати пару "ласковых"😁
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27.04.2022 15:55 Відповісти
а кредити...
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27.04.2022 16:02 Відповісти
Невже ліквідовано?..
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27.04.2022 17:37 Відповісти
може,закуре десь вдома,на кухні,наприклад...
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27.04.2022 17:40 Відповісти
И шо?! Теперь и кредит на него ни один уважающий себя банк не оформит...Бесполезная бумажка.
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27.04.2022 15:53 Відповісти
Штемпель "Pravda_Gerashchenko" - це щоб від Брехні_Геращенко відрізняти?
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27.04.2022 15:54 Відповісти
Рудольфович, перелогинься - ты спалился )))
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27.04.2022 16:47 Відповісти
Наверное скоро убьют.
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27.04.2022 15:54 Відповісти
Ну тобі не потрібно, а кому треба ті знають як це викоростати
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27.04.2022 15:58 Відповісти
Я вот не пойму. Что за хрень. Евреи были в первых рядах палачей у большевиков. А теперь и в наше время. Чем они думают?
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27.04.2022 15:55 Відповісти
Все правильно думають - винищити мислячу еліту нації в конкретній країні і захопити владу.
Так було споконвічно.
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27.04.2022 16:05 Відповісти
...винищити мислячу еліту нації
________________________________________________________________________
У вашому особистому випадку я б остерігся. Прийдуть і по вас. Мисляча еліта, це не собачий хер, вас таких небагато.
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27.04.2022 16:32 Відповісти
треба взяти кредит у сбербанка
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27.04.2022 15:56 Відповісти
Чистий гускій. Вони, гускі один одного підтгимують. Зрозуміли 73%? Підтримали Україну рабінович, фрідман,коломойський,боголюбський, фірташ, новінський...?
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27.04.2022 15:59 Відповісти
А вот это глупость. Больше горя Украине принесли щірі у вишиванках Кравчук Кучма Літвини всякі . та багато іншіх у вишиванках з красними пиками як у свиней.
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27.04.2022 16:23 Відповісти
Ті хоч вишиванки одягали, а цім наші вишиванки гидкі і ні один з них так і не розмовляє українською, вона для них впадлу. Ми ж не забули, хто обікрав банк на 5,5 мільярдів, хто пропонував 100 мільярдів від засрашки і забути всю кров, крим, даунбас. Чи ми забули, з якого вони корита напихають свої роти? З бюджету, найгірших ворогів і шукати не потрібно. Погоджуюсь, що і кравчук, кучма з литвином натворили горя. Але я так і ніразу не бачив чучму у вишиванці. З гітарою, замість балалайки бачив.
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27.04.2022 19:22 Відповісти
Жид это не национальность, а образ мыслей.
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27.04.2022 19:22 Відповісти
он ещё и скрепноголубой )) брак с гр. сэпп )) сэпп - это повседневное имя от йозефф )) наверное на геббельсе женат, или за него замуж вышел ))
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27.04.2022 16:00 Відповісти
ну и ***** нам нужен паспорт Воняева???
что, для себя, полезного можно из него почерпнуть?
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27.04.2022 16:04 Відповісти
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27.04.2022 16:04 Відповісти
Ословйов напрягся...
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27.04.2022 16:07 Відповісти
Та да, напрягся, но двумя нижними полушариями, на которых он обычно сидит и всему миру угрожает.
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27.04.2022 16:31 Відповісти
Давайте наберемо на нього мікрозаймів
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27.04.2022 16:07 Відповісти
Мультівіза, мультіпаспорт - бадабум
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27.04.2022 16:11 Відповісти
биг-бадабум
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27.04.2022 16:39 Відповісти
****, Рудольфович. Кто больше кричит: Мы - русские, они, ****, рудольфовичи, блеа!!!
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27.04.2022 16:19 Відповісти
Справжнє прізвище Соловьйова, - Шапіро.

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27.04.2022 16:39 Відповісти
А як звуть Богові Соловйова
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27.04.2022 18:36 Відповісти
*****
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27.04.2022 18:49 Відповісти
2 мира- 2 Шапиро.
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27.04.2022 22:25 Відповісти
Бог також "русскій"?
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28.04.2022 02:13 Відповісти
Цей - владімір рудольфовіч, а той, що здох недавно - владімір вольфовіч, напевно їх шеф - владімір адольфовіч! 🤔😁
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27.04.2022 16:20 Відповісти
Після "замаху" на соловйова, організованого фсб, дуже доречно викласти дані його паспорта на українському сайті. Тепер усі повірять, що його хочуть убити "нацисти-бандерівці". Геращенко, ти на кого працюєш?
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27.04.2022 16:26 Відповісти
пыздэць жbIденку
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27.04.2022 16:30 Відповісти
На сколько я знаю, настоящая фамилия этого убого 3,14дараса с повадками навозного опарыша Шапиро!
А Соловьёв это то ли фамилия его жены, то ли его мужа, хер их там 3,14дарасов разберёшь...
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27.04.2022 16:44 Відповісти
Ша3,14деров!
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28.04.2022 02:16 Відповісти
Нехай, чорнорота падла, ходе оглядаючись і присідаючи щогодини, на кожному кроці, з перекошеною від жаху пикою... на його нікчемній кармі смерті людей
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27.04.2022 17:39 Відповісти
Пусть купит "особняк" в Коми.
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27.04.2022 18:00 Відповісти
Папа евойный Рудик , а сын у него - Додик.
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27.04.2022 18:18 Відповісти
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27.04.2022 18:25 Відповісти
Лучше выписку о том что оно здохло
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27.04.2022 19:12 Відповісти
штампик себе на лоб поставь геращенко)
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27.04.2022 19:44 Відповісти
Теперь каждый желающий сможно позвонить Владимиру Адольфычу Салоеду и разузнать об его творческом становлении, как истинного нациста....
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28.04.2022 14:50 Відповісти
 
 