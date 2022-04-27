Геращенко опублікував фото паспорту російського пропагандиста Соловйова. ДОКУМЕНТ
Радник міністра внутрішніх справ обіцяє винагороду за злам твітер-акаунта російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Про це Геращенко пише в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Отже, я оголосив нагороду за злом облікового запису пропагандиста соловйова @VRSoloviev. Ось перші результати: паспорт покидька", - написав він.
Топ коментарі
+58 Hanry Cikorsky
показати весь коментар27.04.2022 15:53
+44 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар27.04.2022 15:49
+27 Serj Serj #495176
показати весь коментар27.04.2022 15:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так було споконвічно.
________________________________________________________________________
У вашому особистому випадку я б остерігся. Прийдуть і по вас. Мисляча еліта, це не собачий хер, вас таких небагато.
что, для себя, полезного можно из него почерпнуть?
А Соловьёв это то ли фамилия его жены, то ли его мужа, хер их там 3,14дарасов разберёшь...