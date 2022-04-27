Геращенко опублікував фото паспорту російського пропагандиста Соловйова. ДОКУМЕНТ

Радник міністра внутрішніх справ обіцяє винагороду за злам твітер-акаунта російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це Геращенко пише в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, я оголосив нагороду за злом облікового запису пропагандиста соловйова @VRSoloviev. Ось перші результати: паспорт покидька", - написав він.

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