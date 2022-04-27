На оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – пополняют обменный фонд и готовятся к 9 мая, - разведка

На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Известно, что в помещениях изолятора херсонского временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

ГУР предоставляет информацию, что в селе Великая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

Главная цель таких действий по данным украинских разведчиков – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года.

Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

"Напоминаем, что подобные действия российских властей – очередное военное преступление. Организаторы будут ждать неотвратимое наказание", - подчеркивают в ГУР.

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