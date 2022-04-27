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Новости Агрессия России против Украины Война
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На оккупированных территориях массово похищают мужчин призывного возраста – пополняют обменный фонд и готовятся к 9 мая, - разведка

розвідка,гур

На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные "фильтрационные мероприятия". Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Известно, что в помещениях изолятора херсонского временного содержания находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и пытают.

ГУР предоставляет информацию, что в селе Великая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, одетых в форму росгвардии. Они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Задержанных мужчин массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

Главная цель таких действий по данным украинских разведчиков – "пополнение обменного фонда". Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года.

Также не исключена организация пропагандистских "парадов победы" с участием задержанных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за "военнопленных" и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

"Напоминаем, что подобные действия российских властей – очередное военное преступление. Организаторы будут ждать неотвратимое наказание", - подчеркивают в ГУР.

Читайте: Государства-члены ОДКБ не поддерживают РФ и не желают участвовать в войне против Украины, - разведка

оккупация (10167) парад (649) разведка (4184)


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Топ комментарии
+13
Это начала все конченая Верещук,менять военнопленных на гражданских
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27.04.2022 16:13
+11
З точки зору справедливості - це правильно, але це може послабити підтримку України країнами Заходу. Ми на боці добра, треба залишатись такими в очах усіх союзників.
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27.04.2022 16:18
+10
Вибачте,але дама з зонтиком говорила,що цивільні ідуть прицепом, бо якщо не так,то тоді вірна інфа що більше не має кацапів в полоні.
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27.04.2022 16:12
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Треба провести полонених рашистів колонами по українським містах, наприклад по Бучи. І дозволити людям їх поволочити там за волосся перед відеокамерами.
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27.04.2022 16:10 Ответить
З точки зору справедливості - це правильно, але це може послабити підтримку України країнами Заходу. Ми на боці добра, треба залишатись такими в очах усіх союзників.
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27.04.2022 16:18 Ответить
Женевська конвенція забороняє такі заходи.
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27.04.2022 16:42 Ответить
Вибачте,але дама з зонтиком говорила,що цивільні ідуть прицепом, бо якщо не так,то тоді вірна інфа що більше не має кацапів в полоні.
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27.04.2022 16:12 Ответить
Это начала все конченая Верещук,менять военнопленных на гражданских
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27.04.2022 16:13 Ответить
Це не доказано, ніхто не має ніякої інформації. Що офіс дозволить тим і насолоджуйтесь
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27.04.2022 16:22 Ответить
Украине нужно проводить большую мобилизацию!
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27.04.2022 16:17 Ответить
Украине нужно раздать оружие ВСЕМ дееспособным гражданам для начала.
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27.04.2022 16:19 Ответить
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27.04.2022 16:20 Ответить
у кацапів почалась громадянська війна?
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27.04.2022 16:23 Ответить
это в 2017 году...(
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27.04.2022 17:45 Ответить
У кацапів нічого не міняється з часів Золотої Орди - заручники, викрадення, викупи, паради полонених перед своїм ханом.
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27.04.2022 16:21 Ответить
Нужно выезжать в Украину с оккупированных территорий, чтобы не забирали и чтобы ВСУ было легче наступательные операции вести!
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27.04.2022 16:26 Ответить
Я б не довіряла такій інформації, бо ви правильно написали. Таких в списку вони розстріють, їх шукають,але не мобілізують. Наслідком для окупантів можуть бути не арковими. Помітила, що іде цензура новин і коментів. Навіть СБУ більше не друкує ботів з смайликами як і не приємні питання
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27.04.2022 16:45 Ответить
Ох ***** грамотный , ты претензии не тем кто на второй день оказался в окупации а тем ублюдкам кто открыто сдал юг предъявляй . В тыл он пробиваться советует.
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27.04.2022 17:24 Ответить
А що там казала міністерка соціальної політики, коли заборонялось евакуюватися саме чоловікам призовного віку з міст? Договорнячок, чи *********** відношення до чоловіків? Є *** - не людина?
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27.04.2022 16:44 Ответить
Вони їх на парад в масковії на 9 масовкою, замість "великої" шашликової армії...
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27.04.2022 17:35 Ответить
приготувати їм гарну диверсію на 9 травня, може дрони камікадзе допоможуть
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27.04.2022 19:02 Ответить
 
 