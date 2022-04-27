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На окупованих територіях масово викрадають чоловіків призовного віку – поповнюють обмінний фонд та готуються до 9 травня, - розвідка

розвідка,гур

На зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні "фільтраційні заходи". Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. В першу чергу – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

Відомо, що в приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового утримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитають і катують.

 ГУР надає інформацію, що в селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Нещодавно туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму росгвардії. Вони шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку окупованого Криму.

Головна мета таких дій за даними українських розвідників – "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року.

Також не виключена організація пропагандистських "парадів перемоги" за участі затриманих українців. Згідно з отриманою інформацією їх можуть спробувати видати за "військовополонених" та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи відбувались в Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

"Нагадуємо, що подібні дії російської влади – черговий воєнний злочин. Організаторів чекатиме невідворотне покарання", - підкреслюють у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держави-члени ОДКБ не підтримують РФ і не виявляють бажання брати участь у війні проти України, - розвідка

окупація (6719) парад (392) розвідка (3868)


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Топ коментарі
+13
Это начала все конченая Верещук,менять военнопленных на гражданских
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27.04.2022 16:13
+11
З точки зору справедливості - це правильно, але це може послабити підтримку України країнами Заходу. Ми на боці добра, треба залишатись такими в очах усіх союзників.
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27.04.2022 16:18
+10
Вибачте,але дама з зонтиком говорила,що цивільні ідуть прицепом, бо якщо не так,то тоді вірна інфа що більше не має кацапів в полоні.
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27.04.2022 16:12
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Треба провести полонених рашистів колонами по українським містах, наприклад по Бучи. І дозволити людям їх поволочити там за волосся перед відеокамерами.
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27.04.2022 16:10 Відповісти
З точки зору справедливості - це правильно, але це може послабити підтримку України країнами Заходу. Ми на боці добра, треба залишатись такими в очах усіх союзників.
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27.04.2022 16:18 Відповісти
Женевська конвенція забороняє такі заходи.
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27.04.2022 16:42 Відповісти
Вибачте,але дама з зонтиком говорила,що цивільні ідуть прицепом, бо якщо не так,то тоді вірна інфа що більше не має кацапів в полоні.
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27.04.2022 16:12 Відповісти
Это начала все конченая Верещук,менять военнопленных на гражданских
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27.04.2022 16:13 Відповісти
Це не доказано, ніхто не має ніякої інформації. Що офіс дозволить тим і насолоджуйтесь
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27.04.2022 16:22 Відповісти
Украине нужно проводить большую мобилизацию!
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27.04.2022 16:17 Відповісти
Украине нужно раздать оружие ВСЕМ дееспособным гражданам для начала.
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27.04.2022 16:19 Відповісти
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27.04.2022 16:20 Відповісти
у кацапів почалась громадянська війна?
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27.04.2022 16:23 Відповісти
это в 2017 году...(
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27.04.2022 17:45 Відповісти
У кацапів нічого не міняється з часів Золотої Орди - заручники, викрадення, викупи, паради полонених перед своїм ханом.
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27.04.2022 16:21 Відповісти
Нужно выезжать в Украину с оккупированных территорий, чтобы не забирали и чтобы ВСУ было легче наступательные операции вести!
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27.04.2022 16:26 Відповісти
Я б не довіряла такій інформації, бо ви правильно написали. Таких в списку вони розстріють, їх шукають,але не мобілізують. Наслідком для окупантів можуть бути не арковими. Помітила, що іде цензура новин і коментів. Навіть СБУ більше не друкує ботів з смайликами як і не приємні питання
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27.04.2022 16:45 Відповісти
Ох ***** грамотный , ты претензии не тем кто на второй день оказался в окупации а тем ублюдкам кто открыто сдал юг предъявляй . В тыл он пробиваться советует.
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27.04.2022 17:24 Відповісти
А що там казала міністерка соціальної політики, коли заборонялось евакуюватися саме чоловікам призовного віку з міст? Договорнячок, чи *********** відношення до чоловіків? Є *** - не людина?
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27.04.2022 16:44 Відповісти
Вони їх на парад в масковії на 9 масовкою, замість "великої" шашликової армії...
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27.04.2022 17:35 Відповісти
приготувати їм гарну диверсію на 9 травня, може дрони камікадзе допоможуть
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27.04.2022 19:02 Відповісти
 
 